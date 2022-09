Opinie: ‘De mensen in Rusland leven in een omgekeerde wereld’

De Russische president Vladimir Poetin (rechts) en de leider van Noord-Korea Kim Jong-un. Rusland beweegt zich in de richting van een samenleving zoals Noord-Korea. Beeld Alexander Zemlianichenko/AP

Het opiniestuk van Arne Tulner (Het Parool, 6 september), over het toelaten van zowel Oekraïne als Rusland tot de Navo, was interessant: zijn idee is een voor de hand liggende abstractie die inderdaad een oplossing zou kunnen zijn voor de veiligheidsproblemen in Europa. Maar hij gaat geheel voorbij aan het feit dat Rusland sinds Gorbatsjov is veranderd in een terreurstaat, waar in de loop der jaren een top-down dictatuur is opgebouwd die gebaseerd is op het tegenovergestelde van alles waar Europa voor staat.

Het land beweegt zich in de richting van een samenleving zoals Noord-Korea (dat momenteel dan ook wapens levert aan Rusland om de westerse leveranties weerwerk te bieden). De Russische regerende kliek wil helemaal niet ‘bij Europa’ horen, integendeel: Poetin droomt van een ouderwetse, onderdrukkende, imperiale macht die overal met bruut geweld en machtslust de interesses van de regerende kliek najaagt, zoals het imperiale Rusland van eeuwen terug, en recentelijk de Sovjet-Unie, onder het mom van een sociale samenleving. De verliezers in dat proces zijn de Russische burgers.

De reden dat andere Oost-Europese landen zich bij het Westen aansloten, was eenvoudig. Ze wilden niet leven zoals in Rusland, ze wilden een beter leven. Het totale falen van de Russische overheid om de bevolking een beter leven te geven, is de oorzaak van de split tussen Rusland en de rest van Europa.

Dus Europa kan niet anders dan zich afscheiden, zich beschermen, zich teweerstellen. Alle agressie komt uit Rusland, en hoe de Russische regering ook beweert dat de agressie vanuit Westen komt: men leeft daar in een omgekeerde wereld en daardoor wordt niet gezien dat het land zelf alle problemen veroorzaakt waar het onder lijdt.

Tulners artikel is gevaarlijk naïef en legt geen enkel verband tussen een mogelijke praktische oplossing en de werkelijkheid on the ground. De oplossing die hij voorstelt, kan pas concreet overdacht worden wanneer Rusland zelf naar een meer normale conditie is geëvolueerd. Tot die tijd kan Europa zich alleen maar verweren en zich intern sterk maken tegenover een vijand die lijdt aan waanvoorstellingen.

John Borstlap, Amsterdam