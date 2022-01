Opinie: ‘De magie van Hampe & Berkel aan het Spui is niet meer’

Tom van Berkel in muziekwinkel Hampe in 2019. Beeld Ineke Oostveen

Ik heb nergens zoveel geld per vierkante meter uitgegeven als op het Spui in Amsterdam. Aan drankjes op het terras, aan boeken en vooral aan gitaren bij Hampe & Berkel, de muziekwinkel die hier al 179 jaar huist. Maar Hampe gaat sluiten. Eigenaar Tom van Berkel gaat met pensioen, de huur op het Spui is niet meer op te brengen.

Een jaar geleden. Ik speel een avond op mijn veertig jaar oude Contrerasgitaar, wil ’m na afloop wegzetten, neem de bocht naar de huiskamer te kort, stoot met de gitaar tegen de muur waardoor er een barst in het zijblad verschijnt. Een drama, ik vloek als een dragonder uit wanhoop en misère, want ik weet dat dit onherstelbaar is en niet zomaar een krasje van ouderdom. Mijn dagen beginnen hierna steevast slecht als ik opsta en de gitaar zie staan. Ik speel met chagrijn. De Contreras is ‘geschonden’.

De volgende zaterdag ga ik naar Hampe. Tom bekijkt de beschadiging, zijn maat Siard kijkt mee. ‘Komt goed... volgende week is het klaar,’ zegt Tom. Siard kijkt, knikt, stuurt mij een geruststellende glimlach en neemt de gitaar mee naar achteren. Siard heeft de naam en het uiterlijk van een hippietovenaar uit de zestiger jaren. En hij speelt als een malle, weet ik van YouTube. Op allerlei blaas- en snaarinstrumenten, zoals de Griekse bouzouki, om maar iets te noemen.

Magie

Een week later loop ik opnieuw het stenen trapje op, de winkel in. Siard ontvangt mij en roept Tom erbij. De Contreras is gemaakt, er is niets meer van de schade te zien. Een wonder! Ik vermoed dat Siard met een van zijn magische spreuken het dode hout tot leven heeft gewekt, waarna de barst dicht kon groeien en dat Tom de boel heeft afgewerkt in de kleur van veertig jaar oude lak uit Córdoba. Rekening voor de reparatie: 67 euro. Geen geld voor het herstel van mijn speelplezier en gemoedsrust.

Een week geleden. Ik loop door de Kalverstraat naar het Spui. Lockdown, deprimerend. Gesloten winkels met schitterend uitgelichte etalages, geen kip op straat. Dit zijn de coronajaren. Ik loop nog even langs Hampe en werp een blik naar binnen. De winkel is dicht. Corona heeft de financiële nekslag gegeven. Hampe & Berkel op het Spui is niet meer.

Frans Ottenhof, Kwadijk