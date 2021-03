Opinie: ‘De macht van de verhuurder is groot, zijn huurprijs niet minder’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Ze huurde als studente met twee andere huisgenoten een slecht onderhouden etage in De Pijp. Ieder van hen een kleine slaapkamer en samen een donkere woonkamer zonder ramen en een treurig keukentje voor 570 euro per persoon per maand, exclusief. Een gezamenlijk huurcontract om ieder apart aansprakelijk te zijn voor de volledige huur van € 1710 en een borgsom op tafel gelegd van één maandhuur. Bovendien hadden de ouders zich borg moeten stellen.

Nu afgestudeerd, 25 jaar oud, een baan en veel meer te besteden wilde ze wat meer privéruimte en vooral meer licht.

Dus dat betekende iets nieuws vinden en tegelijk een woning verlaten.

Een nieuwe woonplek voor onze jongvolwassene bleek toch weer woningdelen te worden, omdat 1500 euro of meer per maand alleen niet op te brengen is. Ze had geen keus.

Zoeken, zoeken, internet, solliciteren om voor bezichtiging en presentatie te worden uitgenodigd.

Meiden en jongens met wie je een etage moet gaan delen die jou moeten willen en die jij moet zien zitten en die daarbij even op de stoel mogen en moeten zitten van de verhuurder, maar over de huurvoorwaarden niets te vertellen hebben – alleen over jou.

Na wat afwijzingen, soms spanning en twijfels werd ze door twee meisjes uitgekozen. Blij. Een kamer van 12 m2 plus gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Een huurprijs van 680 euro per maand!

Het opzeggen van haar oude kamer bleek ondertussen niet zonder de instemming en hulp van haar oude huisgenoten te kunnen, die eerst zelf een geschikte nieuwe huurder moesten vinden die onder dezelfde voorwaarden haar plaats zou innemen.

Maanden zat ze hierdoor vast, overgeleverd aan de inzet van haar medebewoners. De huur gewoon zelf opzeggen bij de huisbaas en vertrekken kon alleen als alle bewoners tegelijk hetzelfde deden.

De verhuurder hoefde slechts af te wachten. Zijn maandelijkse huur was altijd verzekerd. Alle bewoners waren immers persoonlijk aansprakelijk voor het gehele bedrag. Hij kwam pas in actie om de nieuw voorgestelde aspirant-bewoonster vooral financieel te keuren en te borgen.

De macht van de verhuurder is groot, zijn huurprijs niet minder. Een vriendin wil vertrekken naar Rotterdam. “Daar krijg je een hele etage voor de prijs van één kamer hier.”

Marcel Gerritsen, Amsterdam