Opinie: ‘De les van WO II: blijf alert voor de schoften onder ons’

Dichter Leo Vroman. Beeld AFP

In de weken voorafgaand aan Dodenherdenking en Bevrijdingsdag worden elk jaar opnieuw verhalen over de Tweede Wereldoorlog verteld en gepubliceerd. Zoals dichter Leo Vroman schreef in de beroemde regels uit zijn gedicht Vrede:

Kom vanavond met verhalen

hoe de oorlog is verdwenen,

en herhaal ze honderd malen:

alle malen zal ik wenen.

Het Parool heeft daarbij vanzelfsprekend het oog op Amsterdamse geschiedenissen, in het bijzonder het tragische lot van de Amsterdamse Joden. Terecht, ook na zoveel jaren.

Voor de vorige generaties was de oorlog en de Jodenvervolging de maatstaf voor goed en kwaad. Bij de jongere generaties lijkt de kennis over en de belangstelling voor dit ultieme kwaad te verflauwen. Dat is niet verwonderlijk, de tijd schrijdt voort – er zijn andere, nieuwe maatschappelijke uitdagingen en kwaden die de aandacht vragen –, de laatste levende getuigen sterven. De Tweede Wereldoorlog verdwijnt langzaam maar zeker als belangrijkste ijkpunt voor onze maatschappelijke moraal.

Maar het blijft van belang de gruwelen van deze oorlog te onderzoeken, erover te vertellen en te boekstaven. Een sterkere waarschuwing voor waartoe de mens in staat is, is niet alleen voor onze tijd maar ook voor komende generaties nauwelijks denkbaar.

Met afschuw (de meedogenloosheid van de nazi’s) en met ontroering en bewondering (de opofferingsgezindheid van een aantal goede Nederlanders) heb ik de reconstructie over de redding van Paula Rubinek-Melamed in de PS-bijlage van zaterdag gelezen. Hulde voor het spitwerk van de journalisten. Ik verwacht van verzetskrant Het Parool (maar niet alleen van Het Parool) dat men voor dit soort geschiedkundige journalistiek de (financiële) ruimte blijft bieden. Juist ook in deze tijd waarin antisemieten en Holocaustontkenners zetels hebben veroverd in het parlement. Want dat is waar we helaas altijd alert voor moeten blijven: dat de schoften onder ons zijn.

Frank Bakker, Amsterdam