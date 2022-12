Opinie: ‘De KNVB-officials doen me denken aan het typetje van Kees van Kooten in ‘Wo ist der Bahnhof’’

Beeld Vincent Spiering

KNVB en OneLove

Op het WK in Qatar dragen de KNVB-officials bij de wedstrijd Nederland-Qatar een OneLovespeldje. Inderdaad, een speldje. In het hol van de leeuw. Hulde! Je moet het maar durven. Verzetshelden zijn het. Net zo groots en meeslepend als de gedurfde actie van het typetje van Kees van Kooten, Arie Temmes, in ‘Wo ist der Bahnhof’. Arie vertelt bij de dodenherdenking op 4 mei hoe hij in 1944 een Duitse militair, die de weg naar het station vroeg, de verkeerde kant op stuurde en met deze verzetsdaad misschien wel het verloop van de oorlog heeft beïnvloed.

De historische daad van onze nationale voetbalbond is van een soortgelijk niveau. Je weet niet wat door deze actie allemaal in gang gezet wordt. Daarmee is dit statement veel meer dan een speldenprik en vraagt het om een herwaardering van waar deze bond voor staat. Vanaf nu staat voor mij KNVB voor: Koninklijke Nederlandse Verzetshelden Bond.

Davey Schravenmade, Santpoort-Noord

Amsterdams merk

‘VanMoofachtigen’ zouden fietspaden onveilig maken. Volgens een lezer is dat generaliserend. Volgens een andere lezer is het toch wel degelijk zo. Zullen we de welles-nietesdiscussie verder voeren op sociale media en wat meer trots zijn op VanMoof. Toch een prachtig stukje merkverwatering van dit Amsterdamse bedrijf, waarmee ze in het lijstje Fanta, Luxaflex en Pampers komen.

Dirk Schrama, Amsterdam

Houthakken

De foto bij het artikel over Oekraïense elektriciens die de nieuwe helden zijn (Het Parool van 26 november), toont een vrouw die een boomstam in stukken zaagt voor brandhout. Het deed mij denken aan mijn jeugd (9 jaar) tijdens de Hongerwinter. 1944/1945 in Amsterdam-West. Ik werd destijds bijna dagelijks door mijn ouders op pad gestuurd om waar dan ook brandhout vandaan te graaien, en dat lukte ook bijna dagelijks. Een toch wel avontuurlijke bezigheid, ondanks de honger, kou en gebrek aan elektriciteit, en voor een kind veelal minder leuke ervaringen.

Joop Ploeger, Amsterdam

De wolf

Het Europees Parlement betwist de beschermde status van de wolf (Het Parool, 25 november), want veehouders klagen dat wolven de neiging hebben om schapen en kleinvee op te vreten. Maar de wolf heeft het vlees nodig om te overleven, terwijl mensen gezonder kunnen leven zonder veehouders en vlees. En de veehouderij is een ramp voor de natuur. Is het niet tijd dat de beschermde status van de veehouders ter sprake wordt gebracht?

Frank Scimone, Amsterdam