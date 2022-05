Opinie: ‘De klimaatcrisis is óók gevaarlijk voor het voetbal’

'De klimaatcrisis is óók gevaarlijk voor het voetbal: het WK in Qatar is niet voor niets verplaatst naar de winter.' Beeld Getty Images

Zaterdag 28 mei was de Uefa Champions Leaguefinale in Parijs. Deze stond eerst gepland in St. Petersburg, in de – jawel – Gazprom Arena. Gazprom was toen nog een grote sponsor van de Uefa.

Door de Russische invasie van Oekraïne kwam er een storm van kritiek los op de Uefa. Deze voelde zich genoodzaakt om de finale te verplaatsen en de banden met Gazprom te verbreken.

De oorlog in Oekraïne was een goede reden om de innige banden met Gazprom te verbreken. Maar niet de eerste goede reden. Gazprom is een olie- en gasgigant en heeft geen serieus beleid om zijn uitstoot te verlagen. Dat alleen al had de Uefa zorgen moeten baren. Want de klimaatcrisis is óók gevaarlijk voor het voetbal. Extreme hitte is een groot risico voor voetballers en fans: het WK in Qatar is niet voor niets verplaatst naar de winter.

Het Russische staatsbedrijf Gazprom sponsorde het Europese voetbal om zijn reputatie te verbeteren. Het bedrijf wilde meer gas leveren aan Europa en daarvoor de noodzakelijke pijpleidingen aanleggen. Via de Uefa, FC Zenit St. Petersburg en FC Schalke 04 werd Gazprom een zichtbare sponsor. Voor elke Champions Leaguewedstrijd een Gazpromspotje. Met als doelgroep niet de consument, die kan immers geen contract afsluiten bij Gazprom, maar politici die besluiten nemen over pijpleidingen.

Gazprom is weg, maar er zijn nog veel vieze fossiele sponsoren over. In Parijs speelt Liverpool met Standard Chartered op het shirt, een bank die de afgelopen jaren nog miljarden investeerde in fossiele brandstoffen. Real Madrid is, met Emirates op het shirt, één van de vele clubs die gesponsord worden door een vliegtuigmaatschappij uit de Golf. De leus is “fly better”, voor het klimaat is “fly less” (helaas) de enige optie. Oranje wordt gesponsord door ING, een bank zo vies dat burgerbeweging Fossielvrij NL campagne voert om de bank eindelijk uit fossiel te laten stappen.

Allemaal werken ze aan hun reputatie of verkopen ze hun producten via het voetbal. En in de skyboxen kunnen ze fossiele deals blijven sluiten. Het voetbal, ook zo kwetsbaar voor de klimaatcrisis, zou dat niet meer moeten willen.

Naast fossiele sponsoren eruit schoppen kan het voetbal zich ook duurzamer organiseren. Minder vliegen naar uitwedstrijden. Een minder drukke internationale voetbalkalender. Niet het zoveelste (hoewel vaak schitterende) shirt uitbrengen. Meer plantaardige snacks verkopen in het stadion.

Er zijn al goede voorbeelden, zoals het net gepromoveerde Engelse Forest Green Rovers. Ook zijn er voetballers die zich uitspreken, zoals de Noorse international Morten Thorsby en good old Siem de Jong. En goed voorbeeld doet goed volgen.

Tijd voor fans – en voetballers! – om hun clubs en bonden op te roepen zich beter te gedragen: schop fossiele sponsors eruit, en maak onze geliefde sport duurzaam. Dat is ook goed voor de zaken: (jonge) fans identificeren zich graag met merken die duurzaamheid serieus nemen. Kortom: tijd om voetbal fossielvrij te maken.

Frank Huisingh, voetbalfan en initiatiefnemer van FossilFreeFootball, Parijs