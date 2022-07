Opinie: ‘De kinderen en leraren zijn de dupe van de berichtgeving over het IJburg College’

Het IJburg College op IJburg. Op de school vindt een uittocht plaats van docenten. Beeld Desiré van den Berg

Beste journalisten van Het Parool,

Met veel bombarie heeft u een artikel gepubliceerd over het zogenaamde onveilige klimaat op het IJburg College. Echter, de incidenten in het artikel zijn niet inherent aan het IJburg College. Heeft u voor uw ‘onderzoek’ rondgevraagd op andere scholen in Amsterdam? Heeft u leerlingen van het IJburg College gesproken? Waar is de nuance gebleven?

Het IJburg College heeft mij en andere docenten de kans gegeven en gegund om nieuwe dingen te leren. Daarnaast worden de leerlingen niet als een nummertje gezien, ze krijgen eveneens de kans om zich te ontplooien. Daarom is het heel jammer dat u die kant van het verhaal niet naar voren brengt. Dat het af en toe niet goed gaat, hoeft helemaal niet gebracht te worden als wereldnieuws; mijns inziens slaat u hier de plank volledig mis.

In het stukje over de vertrekkende collega’s ontbreekt behoorlijk wat context. In het artikel wordt heel stellig beweerd dat het komt door het klimaat. Als een van de vertrekkende docenten herken ik dat beeld niet. Ligt het aan de lastige leerlingen of kunnen sommigen gewoonweg (nog) niet omgaan met een bepaald type leerling? Misschien hebben deze docenten meer begeleiding nodig? Iemand kan vakinhoudelijk een kei zijn, maar vaak staat het pedagogisch handelen van hem of haar nog in de kinderschoenen. Natuurlijk wil ik de incidenten niet bagatelliseren. Ik ben een van die docenten die een agressieve jongen de school uit heeft gezet.

Is het toen vlekkeloos verlopen? Nee, maar ik vind dat je altijd de kans moet krijgen om van je fouten te leren; de schoolleiding is geen uitzondering op die ongeschreven regel.

Ook de andere sneren jegens de leidinggevenden zijn enigszins gekleurd. Mijn ervaringen met hen zijn namelijk totaal anders. Er werd regelmatig meegedacht over oplossingen voor de mondige kinderen die we uiteraard ook in huis hebben. Bovendien kunnen zij verkeerde inschattingen maken, maar hoe breed moet je dat uitmeten? Op uw redactie zullen er zeker personen zijn die bij tijd en wijle niet correct handelen; moeten we dan uw krant aan de schandpaal nagelen?

Tot slot, uw artikel zal echt niet bijdragen aan een positief klimaat op deze school. Sterker nog: vooral de (toekomstige) kinderen en leraren zijn de dupe! Hopelijk kunt u in de toekomst het andere geluid wat harder laten klinken!

Ibrahim Boughlala