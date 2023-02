Opinie: ‘De karikatuur van Tata Steel zorgt voor meer polarisatie’

Wijk aan Zee met op de achtergrond het terrein van Tata Steel. Beeld Getty Images

‘Politici moeten ingrijpen en niet meer in de mooie praatjes van het bedrijf trappen,’ zo betoogde de PvdD. De PvdD heeft zonder twijfel het beste voor met mens en milieu, maar bedient zich in het realiseren van haar doelstellingen van dezelfde methodes die zij Tata Steel verwijt: mooie (in dit geval angstaanjagende) praatjes waar de partij wil dat het publiek en politiek intrapt.

Toegegeven: in de IJmond is bezorgdheid ontstaan over de gezondheid en Tata Steel had misschien sneller moeten reageren op klachten en zorgen van omwonenden. Maar de karikatuur die de PvdD van Tata Steel, de IJmond en de overheid maakt is bezijden alle redelijkheid en zorgt voor meer polarisatie in een al veel te beladen debat.

Maar goed, dat is ook een mening. Wat zeggen de feiten? Volgens de atlas van het Integraal Kankercentrum Nederland komt er in de IJmond (gelukkig) niet meer kanker voor dan gemiddeld in Nederland. Dit kan iedereen checken en je zou willen dat dat ook meer zou gebeuren. De luchtkwaliteit in de IJmond is niet slechter dan elders in de Randstad en Zuidoost Nederland volgens de website van milieudefensie. En kinderen spelen er gewoon buiten.

Gewoon te verifiëren

Tata Steel zou de afgelopen jaren niet hebben geïnvesteerd in de modernisering van het bedrijf maar het omgekeerde is waar. Bij een omvangrijk programma, ‘star’ zijn grote delen van het bedrijf gemoderniseerd. Ook steekt Tata Steel zijn geld niet liever in advocaten en lobbyisten; de komende jaren worden honderden miljoenen euro’s, terecht, geïnvesteerd in milieumaatregelen. Ook dit is gewoon te verifiëren.

Als het gaat om de opmerking over de biodiversiteit; er leven al jaren bijna geen konijnen in de duinen, dat komt door myxomatose, niet door Tata Steel. En wat positiever: de inwoners van de IJmond zijn volgens een onderzoek van de provincie Noord-Holland tevredener over hun woonplaats dan de gemiddelde Nederlander. Is het daarmee perfect? Absoluut niet. Kan het beter? Absoluut wel, en dat zal niemand bestrijden. De medewerkers van Tata Steel zeker niet, die wonen immers ook in de IJmond.

De PvdD strijdt voor een nobele zaak en ik geloof absoluut dat druk van milieubewegingen essentieel is om verduurzaming in Nederland te versnellen. Dat mag best activistisch en stevig zijn maar kunt u als volksvertegenwoordiger alstublieft feitelijk en constructief blijven en mooie praatjes aan anderen overlaten? Met samenwerking bereik je echt meer.

Serge Perquin, Heemskerk

Medewerker van Tata Steel en inwoner van de IJmond. Heeft dit op persoonlijke titel geschreven