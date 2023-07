Opinie: ‘De kabinetten-Rutte waren heer en meester in politieke framing’

Demissionair premier Mark Rutte kondigt op 10 juli zijn vertrek uit de politiek aan tijdens een debat in de Tweede Kamer over de val van het kabinet. Beeld ANP

Dat het asielvraagstuk binnen het kabinet een heikel punt zou worden was al maandenlang duidelijk. Maar dat dit uiteindelijk zo’n enorme splijtzwam zou veroorzaken dat het onmogelijk was om nog verder te regeren, dat had vooraf niemand gedacht. Er was dan ook geen krant of nieuwsmedium dat de afgelopen weken niet over het einde van kabinet-Rutte IV rapporteerde.

De inhoud en insteek van de berichtgeving was ontzettend verschillend, maar desondanks gebruikte letterlijk iedereen exact dezelfde benaming en sprak over een ‘val’. Het is illustratief voor hoe diep de politieke beeldvorming onder Rutte zich in de media heeft weten te integreren.

Niet gevallen

Het kabinet is namelijk helemaal niet ‘gevallen’. Het is door de rücksichtslose machtsoriëntatie van de langstzittende premier en grootste partij van Nederland doelbewust kapotgemaakt. De ‘val’ van het kabinet is een schoolvoorbeeld van framing. Met een frame vergroot je het deel van de werkelijkheid dat je wil belichten om een ander deel juist uit het zicht te houden, waardoor de luisteraar naar een andere interpretatie van dezelfde werkelijkheid wordt geleid.

Deze frames zijn een enorm belangrijke en onderbelichte reden waarom we al meer dan een decennium kampen met alsmaar groter wordende problemen, maar de kiezer die de macht heeft om dit te veranderen de verdere afbreuk van ons publieke stelsel elke keer weer accepteert. Nu ons land in een bestuurlijke crisis is gestort, Rutte afscheid neemt en er nieuwe verkiezingen komen, is het de hoogste tijd dat de impact van deze frames wordt besproken.

De frames werkten goed

Want terwijl iedere regering er een handje van heeft, waren de kabinetten-Rutte hier heer en meester in. Neem nou Rutte I en II. Deze kabinetten deden grootschalige bezuinigingen en zorgden voor het uithollen van ons socialezekerheidsstelsel, maar brachten dit als de manier om in een ‘participatiesamenleving’ eindelijk ‘zelfredzaam’ te worden. Onder het mom van ‘verzelfstandiging’ werden er zo talloze fundamentele overheidstaken afgestoten. Want zelfstandig en zelfredzaam worden in een samenleving waarin mensen participeren, wie kon daar nou tegen zijn? De daaropvolgende ‘flexibilisering’ van de arbeidsmarkt zou de economie soepeler maken, maar kwam uiteindelijk vooral neer op het afbreken van primaire arbeidsvoorwaarden en de bescherming tegen ontslag. En ging het over asielzoekers? Dan werd er steevast over ‘massa-immigratie’ en de ‘instroom’ (in plaats van aankomst) van vluchtelingen gesproken, alsof het een vernietigende tsunami was.

Deze frames werkten zo goed dat de kabinetten-Rutte III en IV hiermee doorgingen. Universiteiten en hogescholen moesten onder dezelfde strikte targets en regelzucht opereren, wat als de ‘harmonisering’ van het onderwijsstelsel werd geïmplementeerd. De afschaffing van de basisbeurs die tienduizenden studenten met een torenhoge schuld zou opzadelen, wist het kabinet als een ‘sociaal leenstelsel’ erdoorheen te krijgen. Het zeer discutabele besluit om tijdens corona opnieuw het hele land op slot te gooien, zou een ‘intelligente lockdown’ blijken. En toen de prijzen voor gas en elektriciteit enorm stegen werd een miljardensubsidie aan energiebedrijven als ‘prijsplafond’ gepresenteerd.

‘Nieuwe bestuurscultuur’ en ‘boze burger’

Toen op 15 januari 2021 het kabinet Rutte III zijn ontslag indiende naar aanleiding van de toeslagenaffaire, werd er door alle partijen over de noodzaak van een ‘nieuwe bestuurscultuur’ gesproken. Toen vervolgens exact dezelfde partijen die ook in het vorige kabinet zaten samen een nieuw kabinet vormden, voelde Rutte de bui al hangen en werd er in een interview tijdens VVD-Live door hem ‘een nieuw elan’ geïntroduceerd. Dit concept namen de media massaal over, waardoor iedereen in deze bijzondere en verfrissende aanpak begon te geloven.

In werkelijkheid was het echter vooral veel van hetzelfde, los van het feit dat er in de hele geschiedenis nog nooit één kabinet geweest is dat hetzelfde als het voorgaande deed. Toch is er in alle vier de kabinetten-Rutte een constante te herkennen. Nederlanders die door het beleid steeds verder achteropraakten en kritiek uitten, waren geen bezorgde kiezers maar ‘boze burgers’. Iemand die boos is, is immers niet voor rede vatbaar, en dan hoef je er dus ook niet mee in gesprek.

Dat de politiek framing gebruikt om de publieke opinie te sturen is te begrijpen. Maar dat de journalistiek in plaats van de macht kritisch te bevragen en deze frames te weren, ze een-op-een lijkt over te nemen en de regering meehelpt aan de beeldvorming, is een groot probleem. Naast de inhoud, moeten de media namelijk ook altijd de manier waarop de inhoud wordt gebracht ter discussie stellen. Doen ze dit niet, dan zal de partij die de beeldvorming het beste weet te beïnvloeden namelijk altijd blijven overheersen. ‘Wie de vorm beheerst is de inhoud meester’, zoals Ruttes voorganger Frits Bolkestein ooit al zei.

Jona van Loenen is columnist en manager van een start-up.