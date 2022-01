Opinie: ‘De Jonge minister van Volkshuisvesting? In gelul kun je toch niet wonen!?’

Beeld Getty Images/EyeEm

Minister van Volkshuisvesting

In Het Parool lees ik dat Hugo de Jonge de nieuwe minister voor Volkshuisvesting in Rutte IV wordt. Mocht dit het geval zijn dan is dat een opmerkelijke keuze. Was het niet een bekende uitspraak van de Amsterdamse wethouder Jan Schaefer dat je in gelul niet kunt wonen?

Menno Hooft, Amsterdam

Lale Gül

In Het Parool lees ik de wekelijkse columns van Lale Gül met veel plezier: ze is immers één van de origineelste stemmen in ons literaire landschap. Ze past moeiteloos in de traditie van schrijvers die zich ontworsteld hebben aan hun religieuze afkomst: Jan Wolkers, Maarten ’t Hart, Jan Siebelink en Franca Treur zijn de meest in het oog springende voorbeelden daarvan. Verrast was ik dat haar bijdrage deze week geen column was, maar een heus essay. Ik hoop in 2022 nog veel bijdragen van haar hand in Het Parool te mogen lezen en wens haar alle geluk toe in het nieuwe jaar.

Rudy Schreijnders, Maarssen

Ouderen in de woningcrisis

Hoe sterk is toch de behoefte om in een crisis een schuldige aan te wijzen. De bal van de woningcrisis wordt nu naar de ouderen toegespeeld, die hun riante huizen niet uitwillen. Ik zou juist zeggen dat onze leeftijdsgroep in hetzelfde schuitje zit: door het gebrek aan geschikte en betaalbare woningen kunnen wij niet doorstromen naar woningen die beter aansluiten bij onze wensen.

Onze wensen zijn anders dan die van een student die op kamers gaat. Niet het oppervlak telt maar de de toegankelijkheid, een extra ruimte voor ontmoeting en de beschikbaarheid van voorzieningen. Dit concept heet ‘geclusterde seniorenhuisvesting’. Ga aan de slag. Ik kan niet wachten te verhuizen.

Annette Wiese-Dirkes, Amsterdam

Robin Fransman

Dat Robin Fransman als bewust ongevaccineerde overleden is aan de gevolgen van een corona-infectie is pijnlijk. Toen ik dat bericht van zijn overlijden las merkte ik tot mijn schrik op dat ik in eerste instantie dacht: ‘eigen schuld...’. Een ongenuanceerde reactie die in deze gepolariseerde maatschappij niet alleen bij mij zal zijn opgekomen.

Door deze gedachte realiseerde ik me dat ook mijn meningen in het coronadebat verhard waren en mijn begrip voor de motieven van antivaxers verdwenen. Voor dit nieuwe jaar zou het mooi zijn als pro en anti weer wat naderder tot elkaar kunnen komen. We hoeven het niet allemaal met elkaar eens te zijn, maar elkaars meningen moeten we blijven respecteren. Als we elkaars motieven weer gaan respecteren zal dit, ondanks de nare tijd waar we ons nu in bevinden, hopelijk tot een houdbaardere samenleving leiden.

Erik van Kempen, Amsterdam