Opinie: ‘De inzet van mantelzorgers is geen oplossing voor personeelstekorten in verpleeghuizen’

Met verbazing lazen wij het interview met Rocco Leenders, lid van de cliëntenraad van verpleeghuis Amsta/De Werf in Het Parool van maandag 1 augustus. Hierin propageert hij dat mantelzorgers bijspringen vanwege een tekort aan zorgpersoneel. Juist de cliëntenraad zou, als vertegenwoordiger van cliënten en cliëntvertegenwoordigers, er bij de zorginstelling op aan moeten dringen dat zij de zorgovereenkomsten met de bewoners nakomt in plaats van nog meer lasten op de schouders van mantelzorgers te leggen. Tot deze zorg heeft Amsta zich verplicht en de organisatie wordt daarvoor betaald.

Ook de suggestie dat mantelzorgers hun vakantie maar moeten opofferen, schiet ons in het verkeerde keelgat. Het is prachtig dat Leenders zich zo intensief voor zijn moeder inzet, maar veel mantelzorgers doen dat toch al. Zeker als zij daarnaast ook nog een baan en/of gezin hebben is een vakantie geen luxe, maar bittere noodzaak.

Wij vinden het ongepast dat de cliëntenraad blijkbaar suggesties aan Amsta heeft gedaan over een nog grotere belasting van de mantelzorgers, zonder hen te raadplegen of dat wenselijk of realiseerbaar is.

Leenders’ suggesties zijn dus onwenselijk, maar bovendien onrealistisch. Er zijn ook bewoners zonder mantelzorger. Zij zijn als eerste de dupe als de zorg ontoereikend is. Ook zijn er bewoners die zich bezwaard en schuldig voelen als ze te veel op hun naasten leunen. En bij wie ligt de verantwoordelijkheid als er incidenten plaatsvinden, zoals valpartijen?

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, lanceerde onlangs dubieuze toekomstplannen voor de ouderenzorg, waar (terecht) veel kritiek op kwam. Als een cliëntenraadslid zich in deze krant uitlaat zoals de heer Leenders dat doet, krijgen haar plannen ruim baan. Het inzetten van mantelzorgers bij personeelstekorten in de verpleeghuiszorg wordt op die manier genormaliseerd en bewoners zonder mantelzorgers dreigen te worden gediscrimineerd.

Mantelzorgers en ex-mantelzorgers van bewoners van Amsta/De Werf, Berna van Agthoven, Irene Augusteijn, Annebet Bannier, Mischa van Dullemen, Maaike Groen, Sophie Hack, Marlene van de Kooi, Ariëla Legman, Anja Marbus, Carolien Marbus, Paul Marbus, Mayra Paula, Miranda Rümke, Teresien da Silva, Vera Wolf.