Opinie: ‘De IJtunnel delen met fietsers bespaart de stad honderden miljoenen’

Die helling in de IJtunnel kan de fietser best aan

Precies vier jaar geleden, mei 2020, kregen de Amsterdammers van wethouder Sharon Dijksma te horen dat een gedeelde buis in de IJtunnel waar fietsen en e-scooters gebruik van zouden kunnen maken, ‘niet gaat gebeuren’.

Het mocht niet en was niet verstandig, zei Dijksma destijds. Nu we inmiddels bijna twee colleges, meer kennis en technologie en een zwaar veranderend Amsterdam verder zijn, en de stad zich steeds dieper in de schulden werkt, lijkt mij het een honderden miljoenen besparende, belangrijke keuze te zijn om deze mogelijkheid toch als serieuze optie nogmaals te bekijken.

Geen brug, geen kabelbaan, maar de IJtunnel aanpassen voor een aantal miljoenen euro’s (net als in Lyon en Antwerpen) en klaar ben je.

En voor diegenen die de helling van 3 procent niet aankunnen op de fiets (in Limburg is dat doodgewoon): u heeft altijd de pontjes nog...

Jeroen Pater, Amsterdam-Noord

Vergeet de mbo’ers niet

Wat schetst mijn verbazing als ik, oud-vmbo-docent, zie dat in het artikel over de eindexamens (Het Parool van 11 mei) er alleen maar vwo-, gymnasium-, havo- en mavo-kandidaten aan het woord komen. Zestig procent van alle leerlingen stromen uit op het vmbo. Op deze manier worden deze leerlingen weer aan de kant geschoven. Leerlingen die basis, kader of gemengd theoretisch doen verdienen ook alle aandacht.

Marie-José van Hegelsom, Grubbenvorst