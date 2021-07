Opinie: ‘De huisjesmelker had blijkbaar 10 jaar nodig om ‘iets goeds’ te doen met zijn geld’

Vastgoedbelegger Niek Sandmann steekt de huuropbrengst van één straat voortaan in extra begeleiding van kansarme kinderen in de stad. Sandmann bezit ook een pand aan het Vondelpark. Beeld Getty

Wat is dat toch? Met die mannen die na miljoenen verdiend te hebben opeens het gevoel krijgen dat ze ‘iets goeds’ moeten gaan doen met hun geld. Die kinderen in China voor een hongerloon apparaten laten maken, stinkend rijk worden van het verkopen van die apparaten en vervolgens hun geld steken in het tegengaan van ongelijkheid. Die zich filantroop noemen, maar wel bossen hebben laten kappen om een nieuwe gigafabriek aan te kunnen leggen.

We hebben ze ook in Nederland, mannen die fulltime ongelijkheid in stand houden en parttime strijden tegen ongelijkheid. Vastgoedbelegger Niek Sandmann, zo las ik in de Volkskrant, gaat de huuropbrengst van één straat voortaan steken in extra begeleiding van kansarme kinderen in de stad. Dat hij zelf het boegbeeld is van kansenongelijkheid, met zo’n vierhonderd panden in Amsterdam en een villa aan het Vondelpark, telt blijkbaar niet mee. Hij zegt al tien jaar op dit idee te hebben gebroed.

Dat vind ik toch bijzonder. Dat je al jaren huisjes melkt in de stad met de hoogste huren van Nederland, maar tien jaar nodig hebt om te bedenken hoe je ‘iets goeds’ kunt doen met dat geld. Huurders kennen hem als een keiharde onderhandelaar die zo min mogelijk wil doen om zijn panden te onderhouden. ‘Iets goeds’ doen tijdens zijn werk is niet in hem opgekomen. Nee, ik zeg niet dat je heiliger moet zijn dan de paus. Waar ik me wel voor wil uitspreken, is dat je ook tijdens je werk iets ‘goeds’ kunt doen. Dan verdien je misschien niet zo achterlijk veel, maar hoef je er dus ook geen dubieuze zaken mee te compenseren. Stel je eens voor dat iedereen zich pas bedenkt in wat voor goeds hij zou willen investeren als hij achterlijk veel geld heeft.

We hebben veel meer aan mensen die zich daadwerkelijk inzetten voor een klein beetje goeds, dan mensen die geld verdienen over de rug van anderen om vervolgens tien jaar te gaan broeden op hoe ze er ‘iets goeds’ mee kunnen gaan doen.

Voor wie het is opgevallen, inderdaad, ik heb enkel mannen genoemd. Er zijn dan ook weinig vrouwen te vinden in de Quote 500. Hoewel ik me normaal gesproken graag uitspreek over genderongelijkheid, laat ik deze even schieten. Voor mij hoeven er niet meer vrouwen in de Quote 500. Zij doen, zo bleek tijdens corona, al best vaak ‘iets goeds’.

Puck van Tussenbroek