Opinie: ‘De hoop op andere tijden bij het corps lijkt me volstrekt misplaatst’

‘Waar moet dit eindigen?’

Het artikel in Het Parool van vrijdag over de danig geëscaleerde boerenprotestacties bood een aantal verfrissende inzichten. Want waar moet dit eindigen? Van de politie hebben wij in elk geval niet zo veel te verwachten, want volgens politiechef Woelders ‘gaat het om de stikstofproblematiek en daar moeten we met elkaar uit zien te komen’.

Ja, zo doen we dat in dit gave land, waar privacy een schaars goed is, of het moet op de snelweg zijn waar gemaakte camerabeelden omwille van de privacywetgeving niet bewaard mogen worden. Zelfs niet als die kunnen helpen om wat elders in het artikel als terrorisme wordt aangeduid, daden met alle (levens)gevaarlijke gevolgen van dien, op te sporen. Natuurlijk staat het wel vrij uw dashcambeelden waarop mogelijk iets nuttigs te zien is te delen met de politie, want in dat geval geldt die wetgeving kennelijk niet.

Voor mij staat vast dat wij, dat gave land, ons niet moeten laten intimideren door mensen die om welke reden dan ook het recht in eigen hand nemen en de wetgeving aan hun laars lappen door middel van terrorisme. En dat doen we door te dreigen met zéér zware straffen, met als mogelijk aanvullende sanctie het verbeurd verklaren van het bezit van de overtreder. En ook door de politie, qua capaciteit, middelen en bevoegdheden, in staat te stellen haar opsporingswerk te doen.

Menno Hooft, Amsterdam

‘De hoop op andere tijden bij het corps lijkt me volstrekt misplaatst’

Natuurlijk heeft Fien van Snippenberg (Het Hoogste Woord van 28 juli) volstrekt gelijk met haar kritiek op het seksisme binnen het Amsterdamsch Studenten Corps.

Wat ik echter niet begrijp, is de hoop op andere tijden. Die lijkt me volstrekt misplaatst. Het corps heeft een oeroude traditie van ‘neerkijken op’. Neerkijken op vrouwen. Neerkijken op ‘gewone mensen’. Neerkijken op een ieder die niet tot het uitverkoren studentenvolk behoort. Het zit in de genen.

Een beschaafd mens moet niet tot een dergelijk gezelschap willen behoren. Uittreden is de enig juiste principiële keuze. En nooit meer een cent overheidsgeld naar het corps.

Job van Amerongen, Amsterdam

‘Cruiseschepen kunnen mooi dienen als huisvesting van studenten’

Nu de cruiseschepen ongeschikt blijken als asielopvang kunnen ze mooi dienen voor huisvesting van studenten. Zolang ze maar aangesloten worden op het elektriciteitsnet, bij voorkeur rechtstreeks aan windmolens, en niet varen. Want dat is pas echt slecht. Als locatie stel ik de Houtribdijk voor, de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen, met een frequente pendel over water naar Amsterdam CS.

Natuurlijk mag iedereen ook een eigen uitstootvrije woonboot daar aanmeren, gebouwd in een fabriek in Scandinavië zodat de stikstofrestricties geen obstakel zijn. In een paar maanden tijd kan daar een hele stad ontstaan.

Reinder Rustema, Amsterdam