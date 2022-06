Opinie: ‘De grote terrassen zijn een ordinaire, verdere vercommercialisering van de openbare ruimte’

Beeld Getty Images/EyeEm

Terrassenbeleid

Als bewoner van het centrum van Amsterdam twijfel ik niet aan de oprechtheid van de meermaals door de burgemeester geuite wens het massatoerisme een halt toe te roepen en de stad weer aan de bewoners terug te geven. Echter, hoe valt dat te rijmen met de afspraak in het nieuwe coalitieakkoord dat de grote terrassen uit de coronatijd ook na deze zomer worden voortgezet?

Bewoners is indertijd verzekerd dat die terrassen tijdelijk waren, als tegemoetkoming aan de ondernemers voor het verlies aan terrasplaatsen door de anderhalvemetermaatregel. Daarmee werd een appèl gedaan op hun solidariteit met de ondernemers. Dit heeft een deel van de bewoners er de afgelopen jaren van weerhouden tegen deze terrassen te ageren. Nu het hier achteraf toch weer om een ordinaire, verdere vercommercialisering van de openbare ruimte blijkt te gaan, komt dat beroep op bewoners ineens in een heel ander daglicht te staan.

Terrassen waarover geen overlastmeldingen bij de gemeente zijn binnengekomen, worden immers per definitie niet als overlastgevend beschouwd. Bezwaarprocedures zijn dan kansloos. Zo staan de bewoners alweer met 1-0 achter ten opzichte van ondernemers. Nog los van de vraag hoe terecht het is dat alleen een discutabel en moeilijk bewijsbaar begrip als ‘overlast’ bewoners kan helpen van die enorme terrassen in hun woonbuurten af te komen. Kennelijk moet Amsterdam het niet van deze coalitie hebben om het tij daadwerkelijk te keren.

Marcelle Spiegel, Amsterdam

Drie maal minder

Uw redacteur Patrick Meershoek schrijft in Het Parool van 23 juni dat in de eerste twee maanden 232.500 bezoekers de Floriade hebben bezocht. ‘Drie maal minder dan was voorzien.’ Drie maal minder! Drie maal minder? Hij bedoelt vermoedelijk dat slechts een derde van het verwachte aantal bezoekers de tentoonstelling heeft bezocht. Schrijf dát dan op. Dan erger ik me minder vaak. Hoeveel minder vaak?

Robert Swaab, Amsterdam

GVB-logica

Bus 369 van Sloterdijk naar Schiphol en vice versa stopt niet meer bij de Oeverlanden en de strandjes aan de Nieuwe Meer. Niet alleen fietsen wordt hierdoor bevorderd, maar vooral het autogebruik. Dat lijkt mij toch niet de bedoeling.

Het is belangrijk, dat iedereen kan recreëren, ook als je geen auto hebt en niet meer kunt fietsen. De bus staat regelmatig minutenlang stil bij bepaalde haltes, waarom dan niet bij deze halte stoppen. In de praktijk zal het erop neer komen dat hij er vaak gewoon voorbij kan rijden. Maar bied wel de mogelijkheid. Gezond verstand is hier ver te zoeken. De haltes zijn er al!

Marieke Duppen, Amsterdam

Nijssen

Ik ben erg teleurgesteld door de uitsluiting van Stijn Nijssen als medebestuurder van Zuid: hoe nobel het linkse doel ook is, nooit kan het de keuze heiligen voor meerderheidspolitiek boven politiek op basis van overleg.

Louis Levelt, Amsterdam