Opinie: ‘De goedgeluimde chauffeur van bus 43 snapte het meteen. Natuurlijk mocht deze meneer gratis mee’

‘Dícht met die gaskraan in Poetinland!’

Mark Rutte is er een meester in. Het in taal gieten van het ongerijmde zodat het toch logisch overkomt. ‘President Biden heeft er begrip voor dat de EU gas, olie en steenkool blijft kopen van Rusland, want anders zitten er straks verpleeghuizen zonder verwarming of vallen er industrietakken stil’ (Brussel, 24/3). Begrip alom. Maar hoe hard moet ons geweten op de deur bonzen voordat we inzien dat dit een drogreden is?

Nog meer platgebombardeerde steden tot en met ziekenhuizen toe? Inzet van ABC-wapens? Wanneer zijn we bereid om voor onze principes echte offers te brengen? Verpleeghuizen, vitale industrietakken én de 30 procent armste Nederlanders kunnen we gemakkelijk ontzien wanneer de 70 procent meer-dan-nodigverdieners compenserende solidariteit laten zien. De sterkste schouders… weet u nog? Dus dícht met die gaskraan uit Poetinland!

Ludo Grégoire, Leiden

‘Deze buschauffeur snapte het meteen: de vluchteling mocht gratis mee’

Op weg naar huis met bus 43 richting Java-eiland stapte bij de halte Jan Schaeferbrug een oudere heer in. Sjofel gekleed, kapotte bril. Bij het instappen was er meteen een taalprobleem. Hij begreep niet hoe hij een buskaartje moest kopen. De goedgeluimde buschauffeur – fluitend achter het stuur – begreep het meteen. Deze heer is een vluchteling uit Oekraïne en verblijft op 1 van de schepen die aan het Java-eiland afgemeerd liggen. Java-eiland, zie dat maar eens uit te spreken… Natuurlijk mocht hij gratis mee. Te oud om te vechten maar niet te oud om alles achter je te moeten laten, wat een tragedie.

Toen hij uitstapte – eigenlijk op dezelfde halte – riep hij arrivederci. Misschien het enige buitenlandse woord dat hij kent. De halve bus antwoordde: arrivederci. Ik was ontroerd en trots op mijn stad!

Jacqueline Visser, Amsterdam

‘Het aandeel van de media in de mondkapjesdeal is zwaar onderbelicht’

Een goede analyse in uw krant van donderdag over hoe het zo ver heeft kunnen komen met de mondkapjesdeal tussen Sywert van Lienden en de overheid, voor mij als jarenlang Paroollezer. Een punt vind ik zwaar onderlicht: het is mij herhaaldelijk opgevallen dat de media (tv en schrijvende pers) ook Van Lienden op een dusdanige wijze op de troon hebben gezet dat hij onbeschaamd en geholpen door diezelfde media zijn druk op de overheid kon opvoeren.

De rol van de media mag dus ook wat meer worden belicht, zeker als er tegelijkertijd een soort heksenjacht op Hugo de Jonge wordt geopend. Zoals we allemaal zagen, werd bijna elke dag en elke avond in de media de druk op de overheid met niet erg veel nuance opgevoerd. Dit vormt ook een belangrijk aspect in deze crisis.

Herman Kievits, Amsterdam

‘Onze dank gaat uit naar Sint Aloysius Almachtig’

Het voetbal weer mooi.

Het voetbal is weer prachtig.

Onze dank gaat dan ook uit

Naar Sint Aloysius Almachtig.

Frans van Vuuren, Diemen