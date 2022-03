Opinie: ‘De gevolgen van marktwerking, die voelen wij, de millennials’

Beeld Getty Images

Op vrijdagavond in de trein naar Friesland.

Schuin tegenover me lag een kind op zijn rug op twee treinstoelen te jammeren. De moeder probeerde met blozende wangen tevergeefs het jongetje rustig te krijgen. De pisgeur van de vieze trein-wc waaide in vlagen door de stiltecoupé wanneer iemand de tussendeur openschoof om te kijken of er nog ergens plek was om te zitten. In gedachten liep ik de gesprekken van zondagmiddag nog een keer langs. Met twee vriendinnen bespraken we dat je niet moet vergeten door te geven dat je je huurtoeslag en zorgtoeslag moet verlagen, wanneer je fulltime gaat werken.

Ik zei dat ik dan wel iets minder zou gaan werken zodat ik niet alles hoef af te geven aan de Belastingdienst in mijn wachttijd voor de coschappen. Dat geeft me tegelijkertijd de ruimte om twee dagen onbetaald onderzoek te doen. Eén van de twee vriendinnen is net een eigen bedrijf begonnen en vertelde tevreden dat ze geen inkomstenbelasting hoeft te betalen.

“Ah, dus jullie gaan een beetje leven van mijn zuurverdiende belastingcenten?” vroeg de tweede vriendin grappend, consultant bij een grote bank. Ik lachte het met ongemakkelijk gevoel weg. Was dat zo? Was het onrechtvaardig wat ik van plan was? Of weerspiegelde dit gesprek de gevolgen van twaalf jaar Rutte en zijn marktwerking. De millennials, de competitiegeneratie, ofwel de eerste generatie die geteisterd werd door het altijd maar moeten presteren, je bindend studieadvies halen, het liefst cum laude slagen, niet te veel geld lenen en relevante bijbaantjes nastreven.

De gevolgen van marktwerking op kleine schaal zijn te vinden op een zondagmiddag wanneer drie vriendinnen een kopje koffie drinken in het plaatselijke cafeetje van Bos en Lommer. Een goed salaris is weer iets geworden waar je trots op bent; en een koophuis, goh! Wat zal je dan hard gewerkt hebben. Het is ieder voor zich geworden, en vooral mooi weer spelen. Je kwetsbaar opstellen? Dat doe je bij de psycholoog. Boomers op Facebook vragen zich af waar de tijd van vroeger is gebleven, toen je elkaar hielp en oog had voor elkaar. Het ironische is dat zij deze maatschappij gecreëerd hebben, door op de VVD te stemmen. Alles privatiseren zou voor competitie zorgen en daarmee voor betere kwaliteit. Iedereen ziet nu dat dit simpele trucje voor veel sectoren niet is opgegaan, zoals de gezondheidszorg of de Nederlandse Spoorwegen. Maar de gevolgen op sociaal-maatschappelijk vlak worden naar mijn gevoel niet genoeg erkend.

Sima Ghiassi, Amsterdam