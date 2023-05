Opinie: ‘De gemeente moet zoeken naar alternatieve oplossingen voor het realiseren van nieuwbouw’

Beeld Nico Garstman / ANP

Amsterdam heeft al jaren gloedvolle ambities in de strijd tegen de hardnekkige woningnood. Jaar in jaar uit komt er maar weinig van terecht. Ook de dinsdag door de woningcorporaties AFWC gepresenteerde woonplannen voor de periode 2024 tot en met 2027 beloven geen oplossing voor de wooncrisis.

Het Parool meldt dinsdag 2 mei dat ‘de negen Amsterdamse woningcorporaties in vier jaar tijd 10.968 sociale huurwoningen willen bouwen. Tegelijkertijd worden er in dezelfde periode 3455 sociale woningen verkocht, zo’n 3000 woningen gesloopt en 1193 vrijgegeven voor de vrije sector. Aan het eind van de rit levert dat 3241 sociale huurwoningen extra op’.

Deze groots aangekondigde ‘duizenden nieuwe sociale woningen’ vallen in detail bar tegen. De meeste extra sociale huurwoningen komen immers voor rekening van de studentenhuisvesting DUWO, jongerenhuisvester Lieven de Key en seniorenwoningen van Woonzorg, tezamen 1940 vooral kleine nieuwbouwwoningen. Resteert in het plan een schamele 1300 extra sociale woningen, in vier jaar gebouwd door de vijf grote woningbouwcorporaties die in Amsterdam actief zijn.

Afgevraagd kan worden of het totale woonoppervlakte van sociale woningen nog wel toeneemt, omdat vooral grote woningen worden verkocht en geliberaliseerd en daarvoor in de plaats vooral kleine sociale woningen worden teruggebouwd. Die zijn niet geschikt om gezinnen van de beroepsgroepen als de politieman en de verplegers te behouden.

Twee vragen rijzen. Waarom kunnen of willen de woningbouwcorporaties niet meer investeren in nieuwbouw, ondanks dat ze goedkoop kunnen lenen en voorrangspositie bezitten bij opnieuw uit te geven bouwlocaties tegen lage erfpachten? En zijn woningbouwcorporaties wel de ideale samenwerkingspartners voor de gemeente Amsterdam voor het oplossen van de woningnood?

Huurwoningen voor arbeiders

De woningbouwcorporaties, zoals hun naam suggereert, bouwden oorspronkelijk veel huurwoningen voor de arbeiders. Nu er al veel woningen staan is de prioriteit verschoven van woningbouw naar de bestaande huurders en zijn zij verworden tot verhuur- in plaats van bouwverenigingen. De eerste prioriteit is het beheer van de huidige woningen en op de winkel passen. Met nieuwbouw door extra lenen nemen de woningbouwcorporaties veel risico.

Het risico maakt de bestaande besturen kwetsbaar en kan ten koste gaan van de belangen van de bestaande huurders, vooral het onderhoud en de lage huren. De zes grote woningbouwcorporaties besteedden in 2021 meer aan renovatie en onderhoud (585 miljoen) dan aan nieuwbouw (547 miljoen), terwijl die nieuwbouwwoningen voor het grootste gedeelte weer dienden ter vervanging van de gesloopte panden.

Zelfs met de lage rente uit 2021 bleken de Amsterdamse woningcorporaties niet te willen lenen, terwijl de wachtlijsten al lang waren. Veruit de belangrijkste bron van financiering in 2021 was niet de bank, maar de controversiële verkoop van bestaande woningen. Ook uit de nieuwe plannen kan worden opgemaakt dat de verkoop weer de voornaamste bron van financiering zou moeten worden.

Maatschappelijke druk

Als wethouder Zita Pels volhardt in haar strikte toestemming voor verkoop, vervalt de bron van financiering voor de nieuwbouw en verduurzaming, omdat externe leningen tegen de gestegen hoge rente uit den boze zijn. Tekenend is het jaarverslag 2021 van Lieven de Key: ‘We lossen bestaande externe leningen af en financieren nieuwe investeringen zoveel mogelijk met eigen middelen.’ Het laat zien dat de woningnood geen topprioriteit is voor corporaties. Andere doelstellingen zijn onder maatschappelijke druk belangrijker.

Naast het tevreden houden van bestaande huurders, komt de maatschappelijke druk op de woningcorporaties van de diverse kanten, zoals het verzorgen van passende woningen voor ouderen en rolstoelwoningen, het voorkomen dat kwetsbare groepen in armoede vervallen door gestegen kosten voor energie en levensonderhoud, schuldhulpverlening, het instandhouden van de sociale cohesie in de wijken en de verantwoordelijkheid voor het huisvestingscomponent op een krappe arbeidsmarkt in het onderwijs en de zorg.

Kortom, de woningbouwcorporaties hebben hun handen vol aan maatschappelijke ambities. Daar komen bij het verduurzamen en het verbeteren van de kwaliteit van de Amsterdamse woningen die zij al bezitten. Dat kan niet allemaal tegelijk, zoals de gemeente graag wil.

De wooncrisis vraagt om een duidelijke keuze voor nieuwbouw, zoals minister Hugo de Jonge stelt. Dat gaat niet via de woningcorporaties. Daarom kan de gemeente beter de focus leggen bij particuliere ontwikkelaars en pensioenfondsen, die het laatste decennium meer en meer naar de regio zijn uitgeweken, om tot afspraken te komen die wel worden nagekomen.

Jan Groot is hypotheekadviseur bij GrootFinance