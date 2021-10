Opinie: ‘De gemeente, die mensen met een beperking als vuil behandelt, overtreedt de wet’

Beeld Getty Images/EyeEm

Tweederangsburger

Zeer goed stuk van Deborah Lauria van Cliëntenbelang Amsterdam over de toegankelijkheid van nieuwe trams voor rolstoelgebruikers (Het Parool van maandag). Zo waar wat zij zegt, dat wij als probleemeigenaren worden neergezet. Helaas maak ik al een half jaar mee hoe de gemeente gehandicapten als tweederangs­burgers ziet.

Na minstens vijftien jaar heeft de gemeente de vuilcontainers in onze ­verkeersarme straat in Buitenveldert omgedraaid, omdat het plots gevaarlijk zou zijn. De containers staan nu dicht tegen een hek aan, waardoor ik er op mijn scootmobiel niet meer bij kan om mijn afval weg te gooien . Na het indienen van een klacht werd me gezegd dat een ander m’n vuilnis dan maar weg moet gooien, of dat ik dat straten verderop moet doen.

Uiteindelijk kwam er één stoep­tegel ruimte bij, maar nog steeds kan ik er m’n kont niet keren. Ik moet wachten tot 2023, als ze de containers gaan vernieuwen, kreeg ik te horen. ‘Dossier gesloten’, werd me toegesnauwd.

Zoals ik de gemeente al zei, na hun kleinerende toon en behandeling: als gehandicapten tellen wij niet mee, ondanks de Wet gelijke behandeling (Artikel 1 van de Grondwet) wat betreft toegankelijkheid. In feite overtreedt de gemeente, die mensen met een beperking letterlijk als vuil behandelt, dus de wet!

Nicole Lissaur, Amsterdam

Zorg dat ze je zien

Natuurlijk heeft Deborah Lauria gelijk in haar opiniestuk in de krant van afgelopen maandag. Toch is er een oplossing. Rolstoel­gebruiker: ga op pad en maak de mensen van GVB, gemeente Amsterdam en Vervoerregio bewust van hun tekortkomingen. Voorwaarden zijn wel dat je hulp vraagt en de aangeboden hulp ook accepteert.

Zelf ga ik samen met Speedy, mijn rolstoel, op pad in het kader van Saow (Samen Aangenaam Ouder Worden), maar dan betaalbaar. Tijdens de ontmoetingen geef ik aan­wijzingen hoe om te gaan met een rolstoel. Ik weet uit ervaring dat er nog een hele wereld te winnen is, maar ik weiger achter de geraniums te gaan zitten.

Liesbeth Brouwers, Amsterdam

Kleiner huis kan best

Woensdag weer een groot artikel op de voorpagina van Het Parool over onder andere scheefwonen. Op mijn vorige ingezonden brief Ja, woonschaamte! kreeg ik vele reacties van mensen die in dezelfde situatie als ik verkeren: alleen in een te grote sociale huur­woning. We willen graag kleiner, maar niet met een huur die voor een alleenstaande niet op te brengen is.

Laat ouderen, wier kinderen de deur uit zijn, doorstromen naar een kleinere huurwoning tegen dezelfde huur. Zó bevorder je doorstroming! Hoe moeilijk kan het zijn?

Jet Groen, Amsterdam

Rijke oudere krijgt geld

Ik kreeg een brief van de gemeente dat ik als oudere in aanmerking kom voor gratis OV. Prima, dacht ik als AOW’ertje. Maar na enig nadenken realiseerde ik me dat al die babyboomers die zwemmen in het geld en jubeltonnen aan hun kinderen geven om een huis mee te kopen, hiervan meeprofiteren. Het wordt tijd dat we via de belastingen inkomensafhan­kelijke subsidies regelen.

De babyboomers hebben hun geld eerlijk ­verdiend, zeker, maar ze hoeven niet uit de overheidsruif te plukken. Er zijn nog zo veel mensen die het moeilijk hebben; daar moet het geld heen.

Gregor Niessen, Amsterdam