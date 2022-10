Opinie: ‘De geloofwaardigheid van Europa staat op het spel: weg met het veto’

Samenwerken met partners wereldwijd maakt de vuist van Europa en de kracht van onze gezamenlijke markt nog sterker, stelt Samira Rafaela. Beeld Getty Images

Europa moet nu laten zien wat het waard is. De belofte ‘nooit meer oorlog’ waarop het Europese project is gebouwd, wordt momenteel serieus ondermijnd doordat Rusland een oorlog is gestart in Oekraïne. Sinds de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap is de Europese Unie niet eerder zo uitgedaagd. Ze moet alles in het werk stellen om te tonen dat het fundament van Europa niet wankelt. Maar het wankelt.

De Franse president Emmanuel Macron spreekt steeds vaker over open strategische autonomie van Europa. Een terechte ambitie die wat mij betreft niet alleen bij woorden mag blijven. Concreet betekent dit dat het buitenlandbeleid van Europa tanden moet krijgen. We moeten in een versneld tempo werken aan vergaande samenwerking op het gebied van defensie, nieuwe handelsakkoorden met gelijkgezinde landen sluiten en sancties handhaven.

Het is de hoogste tijd om ons eigen huis op orde te brengen. Dat betekent: verder werken aan onze gezamenlijke identiteit en de positie in de wereld. Onafhankelijk van de grote machtsblokken. Zelfstandig, zelfverzekerd en met de blik naar buiten.

Alleen dan zullen eventuele sancties serieus worden genomen, kunnen we het gewicht van onze interne markt van 450 miljoen inwoners inzetten om eisen te stellen aan regimes die stelselmatig mensenrechten schenden en de grenzen sluiten voor producten die niet eerlijk of duurzaam zijn gemaakt.

Nergens goed voor

Samenwerken met partners wereldwijd maakt de vuist van Europa en de kracht van onze gezamenlijke markt nog sterker. Samen moeten we werken aan het verbod op producten die gemaakt zijn onder dwang en waar kinderarbeid aan te pas is gekomen. Producten moeten daarnaast voldoen aan hoge EU-milieustandaarden en bijdragen aan een betere en schonere planeet.

Laten we open strategische autonomie dus niet alleen als interessant klinkende modewoorden gebruiken, maar het ook écht gestalte geven. Cruciaal daarin is een efficiënte besluitvorming in de Europese Raad. In deze Raad zitten de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten en de voorzitter van de Europese Unie en de Raad. Het veto dat elk lidstaat afzonderlijk tot zijn beschikking heeft, is een grote sta-in-de-weg bij het nemen van efficiënte en nodige maatregelen.

Het is simpelweg nergens goed voor en tast zowel de geloofwaardigheid als daadkracht van de Europese Unie aan. Tijd voor verdragswijzigingen dus. Het is de reden dat we nog steeds geen humaan Europees asielbeleid hebben, dat het doorvoeren van het vrouwenquotum ruim tien jaar duurde en er gesteggel was over het al dan niet toepassen van sancties tegen Rusland. Het Europees Parlement is vaak aantoonbaar progressiever dan de Raad. Wij zijn immers democratisch verkozen en spelen beter in op de dagelijkse zorgen van onze inwoners dan de Raad.

Gezellig theekransje

Het wordt tijd dat de Raad van een gezellig theekransje van lidstaten, transformeert naar een politieke arena met een moreel kompas, die zijn taak serieus neemt namens de 450 miljoen inwoners van de Europese Unie.

Juist nu we twee achtereenvolgende crisissen hebben gehad in Europa willen onze inwoners antwoorden op hun zorgen. Die onafhankelijkheid begint bij onze inwoners die begrijpen wat de functie van de Unie is. Die elke dag kunnen uitleggen hoe Europa zich inzet om rekeningen betaalbaar te houden en hun energiezorgen wegneemt.

Dat is waarvoor het Europese project is gestart. Voor stabiliteit en nooit meer oorlog in de regio. Vanuit het idee dat als je van elkaar afhankelijk bent, je geen oorlog gaat voeren tegen elkaar. Laten de leiders van Europa dan ook beseffen wat hier voor nodig is. En dat nationale reflexen in tijden van oorlog en conflict, simpelweg funest zijn.

Dan kunnen we gezamenlijk stappen maken naar een veilig en sterk Europa. Een Europa dat effectief en verenigd is, ten opzichte van andere machtsblokken en handelspartners. Een Europa dat tegen een stootje kan en handelt op basis van gemeenschappelijke waarden. Dat is waaraan we als Europeanen dag in, dag uit, moeten werken.