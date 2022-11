Opinie: ‘De (gas)prijs van thuiswerken is te hoog voor werknemer én maatschappij’

Veel kantoren blijven halfleeg doordat werknemers liever thuiswerken. Toch is het niet verstandig voor werkgevers om steeds kleinere ruimtes te gaan huren. Beeld ANP

Sinds Covid-19 is werken vanuit huis veel populairder. In de VS stelt onderzoeksbureau State of Remote Work dat 97 procent van de werkenden graag (deels) thuis wil blijven werken, en Nederland is daarop geen uitzondering. Werkgevers hebben hier massaal op gereageerd door hun kantoorruimte te verkleinen. Eerder stelde Het Financieele Dagblad al dat van dertig grote Nederlandse bedrijven ongeveer de helft kantoorruimte heeft verkocht of het huurcontract heeft ingeperkt.

Begrijpelijk, thuiswerkende werknemers besparen natuurlijk enorm veel kosten. In 2021 werden de jaarlijkse huur- en onderhoudskosten geschat op 600 tot 750 euro per vierkante meter. Als werknemers blijvend meer thuiswerken, hoeft een werkgever niet meer voor iedereen op elk moment een plek te hebben. Maar wat gebeurt er als werknemers ineens weer terugkeren naar het kantoor; zijn werkgevers daar op voorbereid?

Kritische geluiden

Het spreekt voor zich dat thuiswerken voor medewerkers veel voordelen had in de afgelopen periode. Reiskosten en reisduur waren verleden tijd terwijl de eerste onderzoeken uitwijzen dat tevredenheid en productiviteit gelijk bleven of zelfs stegen. Tijd die normaal gesproken aan reizen van en naar werk werd besteed, kon nu worden doorgebracht met familie, snelle lunches werden wandelingen in de natuur met de hond.

Toch lijkt het aanvankelijke enthousiasme plaats te maken voor een meer kritisch geluid. Het contact met collega’s, het vermogen om je langer te concentreren en de ruimte waar thuis wordt gewerkt, zijn voor velen niet optimaal. Nieuwer onderzoek suggereert ook dat thuiswerken niet altijd beter is voor de productiviteit. Inmiddels zijn de voorkeuren van veel werknemers verschoven van thuiswerken naar een hybride model, waarbij slechts deels thuis wordt gewerkt. Dit betekent dat werkgevers de kantoorruimte die zij hebben beter moeten afstemmen op deze vraag.

Krapper bij kas

Het wisselende succes van thuiswerken is echter niet de meest acute bedreiging voor de toekomst van thuiswerken. Waar thuiswerken eerder voornamelijk kostenbesparend was (met uitzondering van eigen koffie), drijven de exorbitante gas- en elektriciteitsprijzen werknemers nu het huis uit. Een werknemer die deze winter thuiswerkt kan volgens Milieu Centraal tijdens de wintermaanden al snel 2 m3 per dag bij zijn gasrekening optellen. Als je een variabel contract hebt, kan dat je 150 euro per maand kosten.

Nu huishoudens krapper bij kas zitten en kijken naar potentiële besparingen, kan op kantoor werken een wezenlijke besparing opleveren. Het geïntroduceerde prijsplafond is daarbij in plaats van een ondersteuning juist een extra prikkel om de deur uit te gaan. Omdat het prijsplafond is vastgesteld op een gemiddeld verbruik van 1200 m3, zal thuiswerken het verschil maken tussen onder dit gemiddelde blijven en er overheen gaan.

Krapte op de arbeidsmarkt

Maar ook als we kijken naar het maatschappelijk belang is thuiswerken af te raden. Behalve dat de individuele werknemer profiteert van een lagere energierekening, kan de totale vraag naar energie ook afnemen door meer op kantoor te gaan werken. Verwarming van een ruimte is weinig afhankelijk van het aantal mensen dat zich in de ruimte bevindt. Een halfleeg kantoor met 25 werknemers én 25 tot 50 volledige woningen verwarmen waarin 1 of 2 mensen werken, kost vele malen meer gas dan een vol kantoor met 50 werknemers verwarmen en geen thuiswerkwoningen.

We realiseren zo een efficiënter verbruik van de schaarse energie. In deze krappe markt met een inelastische vraag, kan een kleine afname een groot effect hebben op de energieprijs. Iedere Nederlander profiteert zo van lagere lasten wanneer zij in het weekend en ’s avonds thuis zijn.

De vraag die werkgevers zichzelf moeten stellen: moeten zij de transitie naar minder kantoorruimte nog wel doorzetten terwijl de negatieve consequenties van thuiswerken voor de werknemer groeien. Zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt zullen werkgevers voorbereid moeten zijn op veranderlijke voorkeuren van hun werknemers. Het stopzetten van langdurige contracten of kantoorruimte verkopen kan daarom dramatisch voorbarig zijn.

Linde Kattenberg, onderzoeker duurzaamheid en vastgoedfinanciering aan de Universiteit Maastricht

Martijn Stroom, onderzoeker gedragseconomie en vastgoedfinanciering aan de Universiteit Maastricht