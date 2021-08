Opinie: ‘De Fransen verbieden terrasverwarming als ‘ecologische dwaling’’

Beeld Getty Images/EyeEm

Natuurlijk, de VVD wil de terrassen deze winter openhouden en heel zijdelings (nee, op initiatief van de VVD) gaat het daarbij over terrasverwarming. Koninklijke Horeca Nederland zegt dat ondernemers wel willen investeren in een bewegingsmelder of een ‘apparaat dat overdag energie opwekt’.

Ik geloof er helemaal niets van. We gaan het weer zien: de lege tafels of terrassen met roodgloeiende warmtestralers die mensen moeten lokken. Ooit gehoord van rode ledverlichting? Geef de klant de mogelijkheid die stralers zelf aan of uit te zetten. Deel een dekentje uit of hou de jas aan.

In Frankrijk is terrasverwarming inmiddels verboden. Ze noemen het daar ‘een ecologische dwaling’. Mee eens en mooi omschreven ook.

Paul Gies, Amsterdam

Unmute us!

Afgelopen zaterdag liep een omvangrijke stoet door mijn straat om onvrede te uiten over het niet toestaan van festivals: Unmute us!. Diverse groepen van enige honderden, misschien duizenden mensen liepen achter vrachtwagens waaruit knalharde ‘muziek’ kwam: vooral denderende basdreunen. Die groepen zaten dicht op elkaar, dus de herrie tetterde genadeloos door elkaar heen en door de straat.

Och, het duurde maar een kwartiertje, al had mijn hartslag daarna nog wel tien minuten nodig om weer tot enige rust te komen. Gelukkig ben ik geen zware hartpatiënt, alleen ‘wat ouder’. En hoewel de organisatie opriep tot 10,5 meter afstand, was duidelijk dat men zich daar niets van aantrok: het was reuze ‘gezellig’.

Ik snap heel goed dat mensen graag weer eens een feestje willen bouwen en gun ze dat van harte. Mits ze zich uiteraard aan die virusmaatregelen houden; die zijn er niet voor niets. Maar het is een teken van beschaving dat mensen bij hun eigen vertier zorgen dat anderen daar zo min mogelijk last van hebben.

In dit geval heeft die protestmars bij mij erg averechts gewerkt: sodemieter op met die herrie! Ga dat ergens in het havengebied of in een lege polder doen! Maar blijf verdomme van mijn hartslag af!

Peter Goedkoop, Amsterdam

Vredesmissies

Helemaal eens met de wijze woorden van Massih Hutak in zijn column van afgelopen woensdag. Vredesmissies zijn de afgelopen decennia vanuit humanitaire overwegingen politiek aan ons verkocht. Maar schuilen daarachter niet telkens weer de morele waarden van de dominee en de financiële belangen van de ondernemer die westerse landen in 19de eeuw dreven tot kolonialisme?

Missieposten en legerposten gingen en gaan altijd hand in hand. Laat het verleden niet zien dat het afdwingen van westers gedachtegoed en het opleggen van westerse morele waarden telkens weer tot rampspoed leidt in landen die daar ver vanaf staan?

Hoeveel vredesmissies in verre landen moeten met het schaamrood op de westerse kaken nog mislukken voordat we beseffen dat we hiermee moeten stoppen?

Ernest de Rijk, Amsterdam