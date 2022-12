Opinie: ‘De focus op woke leggen leidt af van de strijd tegen lhbtq-discriminatie’

Wereldwijd laat de acceptatie van lhbtq’s nog veel te wensen over. Beeld ANP / Egbert Hartman

Op 25 juni werden twee mensen gedood en raakten 21 mensen gewond bij een schietpartij in een gayclub in Noorwegen. Op 19 november werden vijf mensen gedood en raakten zeventien mensen gewond bij een schietpartij in een gayclub in de Verenigde Staten. In Qatar worden lhbtq’s aan de hand van dates in de val gelokt, verkracht en vervolgens gemeld bij de autoriteiten.

In Nederland is afgelopen zomer een vrouw mishandeld door haar Uberchauffeur nadat zij de Pride had bezocht. In Eindhoven werden ook twee mannen door een groep jongens in elkaar geslagen nadat zij de Pride hadden bezocht.

Wereldwijd laat de acceptatie van lhbtq’s nog veel te wensen over. In Nederland is het gelukkig moeilijker om aan bepaalde wapens te komen, maar dat betekent niet dat agressie richting lhbtq’s niet bestaat of dat dit niet levensgevaarlijk is. Ongecontroleerde groei van negatieve vooroordelen leiden tot haat en afkeer, dat weer kan escaleren in geweld en zelfs genocide.

Piramide van haat

De Anti-Defamation League (ADL), een organisatie gefocust op het bestrijden van antisemitisme, heeft een zogenaamde Pyramid of Hate ontworpen. Daarin wordt de koppeling tussen negatieve vooroordelen en daaruit voortvloeiend geweld duidelijk. Onderaan in de piramide staan de vooroordelen die zich kunnen uiten in stereotypes, microagressies en het rechtvaardigen van vooroordelen.

Een trede hoger staan concrete handelingen, zoals het pesten, uitschelden en dehumaniseren van een groep. Dat escaleert in structurele discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de vorm van segregatie. Weer een trede daarboven staat geweld. Denk aan moord, verkrachting en terrorisme. De top van de piramide is genocide.

De piramide is ook toepasbaar op gemarginaliseerde groepen zoals de lhbtq-gemeenschap, zo benadrukte de ADL na de schietpartij in de Verenigde Staten.

Afgelopen voorjaar publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) hun gebruikelijke lhbt-monitor. Daaruit blijkt dat de acceptatie van lhbtq’s in Nederland stagneert. Met oog op de piramide is dat een zorgzame ontwikkeling. Ruim de helft van de Nederlandse lhbtq’s zegt uit angst niet hand in hand met hun partner over straat te lopen.

Trans personen zijn met name een kwetsbare groep. De transgenderzorg in Nederland is niet goed geregeld. Er zijn veel wachtlijsten en het vergemakkelijken van de zorg wordt gedwarsboomd door transfobe haatgroepen, die een platform krijgen in Nederlandse kranten. Zo werd de voorzitter van het transfobe Voorzij geïnterviewd door NRC.

In de sportwereld is het gebrek aan lhbtq-acceptatie het meest zichtbaar. Vooral bij teamsporten als voetbal is homoseksualiteit taboe. Als reactie daarop werd de OneLove-armband in het leven geroepen, maar dat leek weinig te helpen. Teams weigerden de band te dragen of veranderden na weerstand vrij snel van gedachten.

Strijd tegen woke

Hoe gaan we hier als land mee om? Het activisme dat voor lhbtq-acceptatie strijdt, bestempelen we als wokisme, dat minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) in gelijke adem noemt met rechts-extremisme. Ze ridiculiseert het idee van safe spaces, maar die zijn juist nodig als we kijken naar de voorbeelden van lhbtq-geweld.

Als je gemarginaliseerd wordt in de samenleving, is het dan vreemd om een plek te willen waar je je veilig voelt? Yesilgöz is fan van zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid nemen, maar dat kan zij niet van iedereen verwachten. Niet iedereen heeft die ruimte. Sommige mensen willen momenten en plekken hebben waar ze vrij zijn van discriminatie en geweld.

De minister is natuurlijk niet de enige die spreekt over hoe gevaarlijk woke zou zijn. Er is een hele beweging die de ‘gevaren’ wenst te benadrukken en te ontmaskeren. Die beweging is het meest prominent in de VS maar heeft ook in Nederland voet aan de grond gekregen. Woke is van oorsprong een begrip dat Afro-Amerikanen in de jaren zestig gebruikten om elkaar te waarschuwen voor racistisch geweld. Vandaag de dag zetten (extreem)rechtse individuen en partijen het woord in als hondenfluitje om progressiviteit tegen te gaan.

Dat is een belangrijke strategie: terminologie kapen en voorzien van een met name negatieve bijklank, aldus Jacob Boersma, socioloog en docent aan de New York University. De bedenkers van de ‘war on woke’ zijn gebaat bij het kapen van het maatschappelijk debat en de focus op woke leggen leidt af van de structurele ongelijkheden die activisten willen aanpakken en elimineren.

Als het maatschappelijk debat verschuift naar het gevaar van woke, dan is er steeds minder aandacht voor lhbtq-discriminatie en het geweld dat lhbtq’s blijven meemaken. Dat is precies de strategie van de tegenbeweging.

De lhbtq-gemeenschap wil vrij zijn van onveiligheid en geweld: van hand in hand over straat durven lopen tot een volwaardig bestaan leiden zonder demonisering van haatgroepen. Lhbtq’s willen gezien worden als mensen. Daarom we moeten de strijd voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid niet uit het oog verliezen.