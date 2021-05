Opinie: ‘De Floriade wordt steeds duidelijker een parade van floppen’

Gondels van de kabelbaan voor de Floriade van 2022. De 850 meter lange kabelbaan gaat bezoekers van de tentoonstelling over de A6 vervoeren naar het Floriadeterrein. Beeld ANP

De Floriade wordt steeds duidelijker een parade van floppen. Oorspronkelijk begroot voor 100 miljoen, na veel discussie teruggeschroefd naar 70 miljoen, maar inmiddels door een reeks van floppen tot vrijwel het dubbele opgelopen. Zoals ook in het programma De Hofbar (6 april) werd gemeld: het is een parade van wethouders die naam wilden maken met dit prestigeproject.

De directeuren van de Floriade krijgen salarissen boven de balkenendenorm, verschillende vertrokken met navenante bonussen en lieten een puinhoop achter. De laatste directeur die vertrok had een jaarsalaris van 270.000 euro. Hij vertrok in februari, een jaar voor de officiële start. Dit zal een negatief effect hebben op mogelijke deelnemers en sponsors en nog meer tekorten veroorzaken.

Het ontwerp van de bruggen over het Weerwater – dat aansluit op de toekomstige Floriadewijk – zou met inspraak van de inwoners van Almere worden gekozen, omdat zij de voornaamste gebruikers zouden worden. Nu worden echter bruggen gebouwd naar een ontwerp dat niet de voorkeur van de inwoners heeft. Deze bruggen zijn ook nog eens duurder dan oorspronkelijk begroot.

Aan de zuidkant van de A6 hadden ondernemers het plan opgevat een themapark te realiseren. Eerst zou Witchworld een park realiseren, waarbij het gebruik zou maken van het half af­gebouwde kasteel. Vervolgens zou Eden Holland rond hetzelfde kasteel een biopark maken. Uiteindelijk werden alle plannen gestopt, terwijl de gemeente zelfs geld ter beschikking had gesteld. Weer werden de inwoners vergeten.

Dan is er nog de milieuvriendelijke zeilschool Haddock die weggepest is omdat die dit groene themapark in de weg zou zitten. Gesprekken met de gemeente zijn al vanaf december 2017 zonder succes gevoerd. Het conflict is zelfs behandeld in de Raad van State. Er zou een andere ligplaats komen, maar zelfs daarover is men het nog niet eens geworden.

Recent (Het Parool van 8 april) blijkt dat de organisatie nog eens 15 miljoen extra nodig heeft voor dit megalomane project voor de inrichting, omdat het aantrekken van sponsors is geflopt. Wat is de volgende flop? Het vinden van belangstelling om de paviljoens te vullen?

En dan moet de grootste flop nog komen: vanaf 2022 zal – net zoals de Batavia Stad Fashion Outlet in Lelystad nu Batavia Stad Amsterdam wordt genoemd – de Almere Floriade een Amsterdam Floriade worden, waar toeristen met bussen vanuit Amsterdam naartoe worden gebracht. Toeristen die Almere verder links zullen laten liggen.

En als inwoner van Almere zie ik mijn belastinggeld in een bodemloze put verdwijnen. Geld dat de gemeente veel beter aan sociale woningbouw had kunnen besteden.

Huub van Helvoort, Almere