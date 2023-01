Opinie: ‘De fietsflat past veel beter bij de oerfiets dan de nieuwe fietsenstalling’

NS-directeur Wouter Koolmees en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen (midden) tijdens de opening van de nieuwe fietsenstalling onder CS. Beeld Eva Plevier

Je fiets stallen in de nieuwe fietsenstalling bij CS kost behoorlijk wat meer tijd dan stallen in de fietsflat. Vooral nu er in die laatste meer ruimte komt omdat mensen de nieuwe gebruiken. Op de hellingbanen naar beneden loop je altijd het risico te worden vertraagd door fietsers die blijven stilstaan omdat ze niet durven lopen met de fiets in de hand.

De esthetiek van de stalling is ook nog eens geleend uit de autowereld. Dat past goed bij de fietsers met een snelle e-bike die hun nieuwe, dure heilige koe willen beschermen tegen aanrakingen door anderen. Alle snelheidswinst die ze op straat hebben geboekt, kunnen ze hier weer inleveren, want de fietsers met een fiets-op-eigen-kracht hebben intussen al een zitplek in de trein. Ga maar staan.

Het geniale ontwerp van de fietsflat past daarentegen perfect bij de oerfiets. Compact, praktisch, degelijk, beetje roestend, maar het werkt altijd. Het lelijke hotel erachter wordt er alleen maar mooier door. Daarom stel ik voor de fietsflat tot gemeentelijk monument te maken. Ik heb al een petitie gestart.

Het was ooit een tijdelijke constructie, maar dat was de Eiffeltoren in Parijs ook, voor de Wereldtentoonstelling van 1889. Toeristen zien de schoonheid van de fietsflat al vanaf de eerste dag, dat kunnen we van ze leren. De oneindige rijen in de zon glimmende fietssturen zijn ontroerend en een ‘fotomoment’. De ondergrondse fietsenstalling is op de foto een parkeergarage voor fietsers. Niet iconisch.

Reinder Rustema, Amsterdam