Opinie: ‘De festivallisering van het uitgaansleven is bezopen’

De brieven van zaterdag 3 juli 2021

‘Stel Sarina Wiegman aan als opvolger van terecht vertrokken Frank De Boer’

Na het terechte vertrek van Frank de Boer als bondscoach van het teleurstellende Nederlands elftal is de speculatie begonnen over zijn opvolger.

Een naam die ik helaas nog nergens ben tegengekomen, is die van top (bonds)coach Sarina Wiegman. Een voormalig speelster met meer dan 100 interlandcaps, buitenlandse ervaring, ze is welbespraakt en ­bewezen succesvol in de Neder­landse competitie.

Hoeveel trainers/coaches kunnen bogen op een Europees kampioenschap en een tweede plek op het wereldkampioenschap? Laten wij als Nederland nu eens echt het voortouw nemen. Gewoon die Engelsen afkopen en Sarina vanaf volgende week aanstellen.

Lambert Thiry, Maarssen

‘De festivallisering van het uitgaansleven is bezopen en moet ingeperkt worden’

De gemeente erkent de Amsterdamse nachtcultuur als levend cultureel erfgoed dat van enorm belang is voor de stad, maar in één adem door gaat het over geld en banen. Dat is bezopen. Die festival­lisering is een marketingscam die juist ingeperkt moet worden.

Het nachtleven was, voor het tijdperk van het overtoerisme, voor degenen die hier wonen, plus een randje van toegewijde bezoekers en interessante (buitenlandse) gasten voor verrijking en culturele bevruchting.

Vaak werden die ook Amsterdammers en ze kwamen niet voor één weekend. Onvergelijkbaar met de hordes uit de provincie – die hadden toen nog hun eigen nachtleven – en de citytrippers via Schiphol.

Het nachtleven heeft juist baat bij rafelranden en spontane, telkens nieuwe initiatieven voor een vaste kern van locals, die over langere tijd kunnen volgen en beïnvloeden wat er allemaal in de stad gebeurt. Het is cultuur, immers. Niet groot, groter, grootst voor massaconsumptie. Dat noemen we industrie. Die wil ruim baan en vergunningen voor een ­pretpark.

Het echte nachtleven is niet afhankelijk van een vergunning, maar bloeit in de verdrukking, zoekt de grenzen op en gaat niet lobbyen bij de gemeente.

Reinder Rustema, Amsterdam

‘Weten of je corona hebt gehad kan helpen bij twijfel over vaccin’

Hoe adequaat zou het niet zijn voor met name kinderen en twijfelende volwassenen om eerst te weten of ze corona reeds hebben doorgemaakt, voordat ze zich laten vaccineren? Dan blijkt of vaccineren nog minimaal of niet meer noodzakelijk is.

Deze personen hebben dan toch antistoffen en enige immuniteit opgebouwd? Dat kan een hoop zorg bij hen wegnemen en twijfelaars ­verder helpen bij hun beslissing over verder beschermende vaccinatie. Dit onderwerp hoor ik helaas niet in de media of van het RIVM.

Hans Pellicaan, Purmerend

‘Hou op te zeggen dat je geen vaccin wil omdat lange termijn-effecten onduidelijk zijn’

Ik ben moe van het lezen dat mensen ‘geen vaccinatie tegen Covid-19 ­willen, omdat de effecten op lange termijn niet duidelijk zijn’.

Van zoveel dingen is het effect op lange termijn niet bekend, dat lijkt weinig mensen bezig te houden. Alleen van leven is het effect op ­­lange termijn duidelijk, namelijk dat we hoe dan ook doodgaan.

Verzin een andere reden als je geen vaccin wilt, houd erover op of laat je vaccineren. Die laatste optie heeft trouwens mijn voorkeur.

Monique Geens, Amsterdam

De brieven van vrijdag 2 juli 2021

‘Ik weet als scholier wat ik nodig heb, maar we kunnen onze stem niet laten horen’

Ik schrijf naar aanleiding van het artikel over het einde van het coronaschooljaar, gepubliceerd op 14 juni. Op dit moment ben ik een havo 4-leerling en merk ik zelf dat scholen veel beslissingen voor leerlingen maken, zonder hierbij de leerling een ­eigen stem te geven. Over het algemeen zouden middelbare scholen je moeten voorbereiden op een volgende stap in de samenleving, zo ook in het vormen en laten horen van een eigen mening. Zelf weet ik goed wat ik nodig heb om vooruit te komen op dit moment, maar krijg ik niet de gelegenheid om mee te beslissen. Voor mij voelt dit als een gemiste kans.

Scholen hebben niet alleen een didactische verplichting, maar ook een pedagogische. Volgens de Wet passend onderwijs heeft de school een zorgplicht om iedere leerling passend onderwijs aan te bieden. Mijn vraag is hoe je dat op dit moment terugziet in het onderwijs. Ik wil scholen daarom meegeven om ook de leerling een stem te geven, dat zie je op dit moment te weinig gebeuren.

Floris van Berkel, Tilburg

‘Het behoud van een creatief Hamerkwartier vraagt om regie’

Het sympathieke artikel ‘Behoud van creatief Hamerkwartier heeft straffe hand nodig’ in Het Parool ­van afgelopen maandag doet een oproep, aan de gemeente en maatschappelijke ontwikkelaars. Dat is eerlijk gezegd niet realistisch in een gebied waar al een kleine tien jaar geleden grond is verkocht en plannen zijn gemaakt. Je moet zelf de verantwoording nemen ­in een vitale coalitie van partners.

Met Tramremise de Hallen, in een toen ‘arme’ en verloederde Kinkerbuurt deden wij dat, een mix van sociale firma’s als Recycle, Kinki, Denim, bibliotheek; maar ook financieel sterke(re) functies als Hotel, Filmhallen, Foodhallen en Studio. Met draagvlak uit de buurt!

We wonnen de ‘battle’ van traditionele ontwikkelaars, zonder subsidie, op eigen kracht, maar met zeer essentiële processteun van de gemeente, met Co Stor als drijvende kracht en nu ook betrokken bij Hamerkwartier.

De Hallen is een succes door de mix, voor een veel grotere omgeving. Bij de Hamerkop is al vele jaren door kwartiermaker Maes van Hoen een vruchtbare bodem gelegd; ervaar de fraaie oever, het bioscoopje, het skatepark maar ook de horeca!

Juist ook weer, dat kan geen toeval zijn, door uit te gaan van de bestaande bouw. Veel meer gebouwen in Hamerkwartier verdienen die kansen, maar wel met gedragen verantwoording als partner. Geloof en werk in een vitale coalitie, ambacht en creatieve cultuur zijn sterk, sober en doelmatig.

Bij de Hallen zullen de sociale firma’s ook na tien jaar 100 euro tot 125 euro per vierkante meter blijven betalen, doordat wij de eigen regie ­houden. Daar is dan geen straffe hand voor nodig.

André van Stigt, Initiatiefnemer ­­en bestuur de Hallen, Amsterdam

‘Waar blijven miljoenen die criminelen worden ontnomen?’

‘Rechtbank en OM smeken om meer geld’ stond woensdag in Het Parool. De Amsterdamse rechtbank hoopt op 8 miljoen euro en het parket heeft 3 miljoen extra nodig. ­De vraag die bij me opkwam is: Waar blijven de vele miljoenen die van criminelen worden ontnomen?

Paul van den Aardweg, Lisse

De brieven van 1 juli 2021

‘Gelijktrekken van lonen in onderwijs is geen oplossing’

Wat raar dat men de oplossing voor het lerarentekort ziet in het gelijktrekken van salarissen. Er is namelijk in de praktijk een wezenlijk verschil tussen hoe iemand geschoold is en wat dat betekent op de werkvloer, én wat voor invloed dat heeft binnen een school. Dan lijkt het mij terecht en op zijn plek dat dat in loon is terug te zien.

Dacht je werkelijk dat universitair geschoolden ervoor gaan kiezen om binnen het basisonderwijs te werken waar het denkniveau echt anders is, en waar ze gaan vastlopen omdat de schoolcultuur er veelal een is om niet boven het krabbenmandje uit te komen? Gelijktrekken lijkt mij een vergissing.

Angela van de Kar, Amsterdam

‘Tourverslaggeving heeft weinig meer met sport te maken’

De verslaggeving van de Tour de France op radio en televisie gaat grotendeels over valpartijen, gescheurde kleding, schaafwonden, eerder opgelopen fracturen et cetera. Dit heeft toch weinig meer met sport te maken?

Wouter Barends, Amsterdam

‘Geef leraren een betaalbare woning’

Het lerarentekort neemt elk jaar toe. De vergrijzing is een deel van het probleem, maar dat is geen excuus omdat het te voorspellen was. Daar is onvoldoende op geanticipeerd. Een ander probleem is natuurlijk het salaris in verhouding met de woonlasten. Een onderwijzer verdient net zoals misschien wel honderdduizend Amsterdammers te weinig voor het huren of kopen van een woning.

Twee jaar geleden heb ik bij de raad een voorstel ingediend om de woningen van de NV Zeedijk, waarvan de gemeente eigenaar is, te verhuren aan onderwijzers, agenten en verpleegkundigen tegen een aangepast tarief afhankelijk van het salaris. Dat voorstel is afgewezen omdat men de maximaal mogelijke huurprijs wil vangen. (De huren op de Zeedijk zijn in vijf jaar verdrievoudigd!) Dan maak je als gemeente dus duidelijk een commerciële keuze en kies je niet voor goed onderwijs.

Het salaris verhogen zodat leraren een commerciële huur kunnen betalen klinkt leuk, maar is onbetaalbaar. Iedereen weet dat andere salarissen dan ook moeten stijgen. Wat naar mijn mening ook nog eens goed onderzocht moet worden, is waarom in sommige wijken het lerarentekort groter is. Dat moet dan wel zonder taboes, door een grote groep deskundigen, gedaan worden.

Ton Jacobs, Amsterdam

‘Vraag Löw als bondscoach’

Nederland moet na Frank ‘5-3-2 keer niks’ de Boer een nieuwe bondscoach. Functie-eisen: grondige kennis van het Nederlandse en internationale voetbal, liefde voor een aanvallende speelstijl, talent voor wereldkampioenschappen en affiniteit met de Hollandse leeuw. Eureka: Joachim Löw!

Ed Eringa, Amsterdam

De brieven van 30 juni 2021

‘Hoe serieus is deze verontwaardiging?’

Heel Nederland, inclusief de voetbalwereld, is verontwaardigd over de antihomowetgeving in Hongarije. Tegelijk durven (prof-)voetballers door de verwachte, negatieve reacties niet uit de kast te komen. Hoe serieus moet je deze verontwaardiging dan nemen?

Pierre Daanen, Amsterdam

‘30 km/uur, hoe gaan we handhaven?’

Goed plan van Egbert de Vries om de snelheid in de stad te beperken tot 30 kilometer per uur, maar bedenk wel dat ieder plan sneuvelt bij het eerste contact met de vijand.

En de vijand heet hier handhaving, of beter gezegd het gebrek daaraan. Zo mogen we ook niet bellen op de fiets en niet met de scooter op het fietspad, en als de vuilcontainer vol is moet de afvalzak weer mee naar huis.Maar zonder handhaving lapt (bijna) iedereen de zo mooi bedachte regels aan zijn of haar laars.

Dus Egbert, voordat je dit aan de burgers oplegt, bedenk eerst eens hoe het gehandhaafd gaat worden.

Paul Wanders, Amsterdam

Van Agt had tijd nodig

Naar aanleiding van de brief van Paroollezer Schreijnders waarin hij Dries van Agt voor de voeten werpt dat hij als politicus nooit iets voor de Palestijnen gedaan heeft, wil ik wijzen op verschillende tv-programma’s waarin Van Agt na zijn pensionering acteerde.

Hierin benadrukte van Agt meer dan eens pas na zijn afscheid van de politiek in staat geweest te zijn ter plaatse, in Israël dus, zich een objectief oordeel te vormen over hoe het nu werkelijk toeging tussen de Israëli’s en de Palestijnen. Hij zei ‘ik ben me rot geschrokken van wat daar gebeurde’. Geen misverstand: hij doelde op de (in zijn ogen) systematische achterstelling en onderdrukking van de Palestijnen door de Israëli’s.

Hij had hiermee in mijn ogen voldoende duidelijk gemaakt waarom hij niet eerder, in zijn tijd als politicus, tot die inzichten was gekomen.

Daan van den Wall Bake, Weesp

Testen

Lange rijen voor de coronatestlocaties, aldus Het Parool van zaterdag. Omdat je vooral geen feestje mocht missen afgelopen weekend, maar natuurlijk en ‘omdat het wel verstandig is’ volgens een van de feestgangers.

Opmerkelijk, want toen we ons een paar maanden geleden moesten laten testen omdat we verkouden of grieperig waren, bleven die testlocaties aanmerkelijk leger. Terwijl juist toen de noodzaak om je te laten testen een stuk groter was.

Pedro Dadao, Amsterdam

Vondelpark

In het Vondelpark zag ik twee grote banners van de gemeente Amsterdam met de tekst: ‘Afvalbak vol? Neem je afval mee naar huis.’

Wat een vreemde houding van de gemeente. Al die mensen met hun vuilniszakken met afgekloven spareribs etc. in de bus, tram en trein naar huis. Zal lekker ruiken in het ov.

Nee, ik stel voor dat er een gemeentelijk spandoek komt te hangen met de tekst: ‘Neem geen afval mee naar huis. Deponeer uw afval in de bak, want wij zorgen ervoor dat de afvalbakken nooit overvol zijn.’

Henk Visser, Amsterdam

De brieven van 29 juni 2021

‘Vergeet bij de bouw van 70.000 woningen de lichtvervuiling niet’

Havenstad gaat ruimte bieden aan zo’n 70.000 woningen, die voor een groot deel gerealiseerd worden in het spaarzame groen. Om de nieuwe stad snel en efficiënt te kunnen bereiken, zijn op de tekentafel tram- en busbanen door het Westerpark en geasfalteerde fietssnelwegen door de volkstuinen gepland. Terwijl juist door die enorme aanwas van bevolking er een enorme behoefte aan natuur, aan groen, zal ontstaan.

Nu zijn er heel wat redenen waarom die wegen er niet zouden moeten komen, maar één aspect blijft ‘onderbelicht’, namelijk de lichtvervuiling. Met 70.000 nieuwe woningen wordt er al heel wat uitgestraald aan licht. Ook daar zal het nooit meer donker worden. Die geplande wegen door het park moeten voldoende verlicht worden omdat anders een onveilige situatie ontstaat.

Het is voldoende bekend dat lichtvervuiling de biodiversiteit aantast en het slaapritme verstoort. De biologische klok van mens, dier en natuur raakt enorm van slag.

Bettie Aaftink, Amsterdam

‘De helft van de stroom van windmolens is al weggekaapt’

Terwijl het stadsbestuur de vele Amsterdammers die protesteren tegen de megalomane windturbines in hun woonomgeving wegzet als onwetende paniekzaaiers, uit ze geen enkele kritiek op het feit dat het chemieconcern Basf zojuist de helft van het windpark Hollandse Kust Zuid heeft opgekocht.

Dit windpark van 140 windmolens moet nog gebouwd worden, maar Basf heeft nu al de helft van de stroom weggekaapt. Als ons stadsbestuur enig respect voor de Amsterdammer zou hebben, had ze 17 windmolens van dat park opgekocht zodat deze niet meer in Amsterdam gebouwd hoeven te worden.

Maar ondanks alle mooie (Groen-) linkse praatjes gaan financiële belangen nog altijd voor het belang van het volk.

Burcin Cakir, Amsterdam

Nachtwacht

In 2012 maakte toneelgroep Orkater De Gouden Eeuw, waarin de moeder van een tweeling ertegen in het verweer kwam dat haar jongens door Rembrandt aan de linkerzijde van De Nachtwacht van hun eeuwige roem werden afgesneden. In 2021 zijn ze alsnog BN’ers geworden!

Nel Vos, Amsterdam

Central Park

Ik zou wel willen schreeuwen ‘was het maar waar!’ over de berichtgeving van New Yorkse toestanden in Amsterdamse parken. Geen bergen vuil, geen barbecues, gewoon mensen die genieten.

Andries Olijslager, Amsterdam

De brieven van 28 juni 2021:

Trouwtoeteren

In de krant van zaterdag staat dat de VVD trouwtoeteren hard wil aanpakken. Dat kan zelfs zover gaan als het in beslag nemen van het rijbewijs of het voertuig. Kom op zeg! Doe even normaal. Je kan ook overal een probleem van maken. Pak de echte problemen aan en laat mensen die even toeteren omdat ze blij zijn met rust. Waar hebben we het over? De VVD krijgt de overhand en begint een grossier te worden in ­achterlijke regeltjes.

Nel van Rootzelaar, Amsterdam

Stroominfarct

De capaciteitstekorten in de stroomleveranties laten zien waar het bij de plannen voor de ­energietransitie aan schort. Namelijk regie door technisch goed geschoolde mensen die, liefst tot op wijkniveau, een energietransitieplan voor Amsterdam opstellen. Waar de netbeheerder nu al tegenaan loopt, is de capaciteit van het al bestaande liggende netwerk. Maar daarachter doemt al een nieuw tekort op. Een tekort aan duurzaam opgewekte energie om die, als alle transitieplannen doorgaan, via het dan uitgebreide netwerk te kunnen leveren.

Technische regie op het geheel is broodnodig, anders loopt de hele transitie op vele fronten spaak. Dat zou kunnen betekenen dat de transitie wat langer duurt, maar als het dan klaar is, staat het ook als een huis.

Kortom, ik pleit voor een onafhankelijke Technische Energie Transitieraad die de politieke transitieplannen vertaalt naar een technisch haalbaar plan. Het is jammer dat de afdeling Publieke Werken in de gemeente Amsterdam niet meer bestaat. Die had met het opzetten van zo’n raad en zo’n plan belast kunnen worden en ook zelf kunnen meedenken.

Cornelis Kok, Amsterdam

Levi

Geweldig weer de column van ­Marcel Levi. Gun alle zorgmedewerkers eens wat rust en vakantie alvorens weer met nieuwe projecten aan te komen, die al eerder zijn uitgeprobeerd en niets toevoegen. Ik heb zelf meer dan 44 jaar in de zorg gewerkt, dus weet waar ik het over heb.

Marijke van den Brand, Amstelveen

Van Agt

Carel Ram stelt in de krant van afgelopen donderdag dat hij diep respect heeft voor de heer Van Agt, die in de late herfst van zijn leven en na een levenslang lidmaatschap van KVP en CDA het lef heeft om z’n hart te volgen en zijn lidmaatschap op te zeggen.

Van Agt kan zich niet meer vinden in de standpunten van het CDA met betrekking tot het lot van Palestina en de Palestijnen. Mijn respect voor Van Agt is wat minder groot: toen hij minister van Justitie (1971-1977) en premier van Nederland (1977-1982) was, heeft hij nooit een vinger uit­gestoken om de Palestijnen te helpen, terwijl hij toen in een positie was om dat daadwerkelijk te doen.

Rudy Schreijnders, Maarssen

Hutak

Massih Hutak schreef donderdag een uitstekend stukje opstandig proza. Leerzaam.

Fred Schoen, Amsterdam

De brieven van 26 juni 2021:

Formatierealiteit

De informatieperikelen doen mij onbewust denken aan een uitspraak van Toon Hermans: “Te leven is een gunst, te leven hoe is een kunst.” De kunst hoe te regeren (waar de formatie in wezen om draait) is nauw verbonden met het vermogen om vooruit te zien. En daarin nu wringt de schoen, omdat dat essentiële vermogen het dominerende partijpolitieke en financieel-economische denken overstijgt.

Wat dat betreft heb ik geen enkele fiducie in de opdracht van Mariëtte Hamer aan Mark Rutte en Sigrid Kaag een aanzet voor nieuw regeerakkoord te schrijven. Iets nieuws, in de zin van een wenkend perspectief, zal dat geschrijf niet opleveren. Alles zal simpelweg bij het oude – business as usual – blijven.

Een moedeloos makende realiteit, waarop de gevestigde orde uiteraard vol bravoure het glas zal heffen.

Wouter ter Heide, Zwolle

Nachtwacht

De stroken die van de Nachtwacht zijn afgesneden zijn gereconstrueerd en weer aan het schilderij toegevoegd. Het is er beter van geworden, er zit meer beweging in, meer dynamiek, het is ruimtelijker en het sprankelt meer. Maar ze moeten er wel weer af hoor, want dit zijn we niet gewend.

Jammer dat de visie van de kunstenaar straks weer het onderspit moet delven.

Jammer dat we te bekrompen zijn om heus wel te zien dat die stukken niet origineel zijn maar dat ze ons de kans bieden om te ervaren hoe Rembrandt de hele ruimte die hij tot zijn beschikking had gebruikte om een levendige beweeglijke compositie te maken en dat daarbij daadwerkelijk het hele vlak meespeelt. Want dat doen grote kunstenaars.

Saskia de Rooy, Amsterdam

Boter op het hoofd

De Uefa verbood een kritisch signaal jegens Hongarije tijdens de wedstrijd Duitsland-Hongarije. Dat zou niets te maken hebben met haar standpunt in zake discriminatie in Hongarije van homoseksuelen.

Maar waarom dan niet meewerken aan zo’n signaal? Omdat anders bij elk volgend issue ook zoiets toegestaan zou moeten worden, aldus het ‘integere’ Uefa-bestuur.

Ja, nou en? Wat is er mis aan omdat altijd te doen? Beter dan destijds in 1978 met oogkleppen voor de martelingen aldaar het WK in Argentinië zonder meer door te laten gaan. Dat was natuurlijk wel ‘volgens de regels’.

Zoals de wereldvoetbalbond Fifa ook onder leiding van een corrupte Blatter zonder tegenwerking het aankomende WK in Qatar mocht organiseren.

Wat hebben dergelijke instanties een enorme hoeveelheid boter op het hoofd en wat is het misselijkmakend dat een voetbalbond een gebaar ter ondersteuning van mensenrechten zomaar kan verbieden. Wat erg dat zo’n organisatie over de belichting van de Allianz Arena in diverse kleuren blijkbaar meer heeft te zeggen in Duitsland dan de lokale politiek.

Jan Verniers, Arnhem

Geluidsoverlast

Ik rij zelf ook motor en hou bewust rekening met woongebieden omdat ik het ook irritant vind.

Maar de meeste geluidsoverlast die wij ervaren is van Golfjes GTI, Mercedes AMG, Audi RS3 en dergelijke auto’s. Wij wonen tussen oude gebouwen en dat klinkt lekker voor die gasten.

Ik ben blij dat er in het stuk van afgelopen woensdag ook gerefereerd werd aan auto’s.

Michael de Meij, Dordrecht

De brieven van 25 juni 2021:

Vleesexport

Alle boerendemagogie en zwaaien met Nederlandse vlaggen ten spijt blijkt uit de recente cijfers maar weer eens hoe het werkelijk zit: 60 procent van het hier geproduceerde vlees wordt geëxporteerd, waarmee we als klein land de grootste vlees­exporteur van de EU zijn.

Deze export bestaat dan ook nog eens voor een flink deel uit intensief (en dus op verschrikkelijke wijze) geproduceerd varkensvlees voor de Chinese markt.

Ik mag toch hopen dat deze informatie nadrukkelijk wordt meegenomen in de formatieplannen, want een dubbelslag ligt voor de hand, lijkt me: stikstof- én dierenleedreductie door een flinke verkleining van deze sector waar de situatie volledig uit de hand is gelopen.

Jeroen Bos, Amsterdam

Woningtekort

In reactie op de brief van Saskia Osterholt: bij ons ook. In onze seniorenflat van Ymere staan al weken zeker vijf flats leeg, maar nog niets op Woningnet.

Marie Roelofsen, Amsterdam

Voorrang voor coronapatiënten

Bij de eerste en tweede golf besmettingen kregen coronapatiënten voorrang in het ziekenhuis. Het waren er zoveel dat de ‘gebruikelijke’ zorg stopte. Met alle gevolgen vandien (Het Parool van maandag).

Nu er voldoende vaccins zijn en het vaccineren supersnel gaat, komen we op het moment dat iedere Nederlander gevaccineerd zou kunnen zijn. Nu is er een groep die niet durft, niet wil of niet mag. Die vrijheid gun ik hun.

Dat is wat anders dan dat zij bij een nieuwe golf besmettingen weer voorrang krijgen. Dat wordt gewoon achter aansluiten, wat mij betreft.

Ronald Nijenhuis, Zaandam

Kledingbank

Voor de neus van mensen die het niet breed hebben wordt tweedehands kleding nu weggekocht door ‘slimme’ opkopers, die het vervolgens doorverkopen met winst.

Om dat te voorkomen kun je je kleding doneren aan de kledingbank, daar krijgen mensen met een stadspas of een kaart van de voedselbank gelegenheid om kleding uit te zoeken. In Amsterdam is onder meer een kledingbank gevestigd op de Admiraal de Ruijterweg 329.

Crystal Werneri, Amsterdam

Daar zijn de vliegtuigen weer

Al zaterdagochtend vroeg en aan het begin van die middag werd de rust in de Jordaan weer verstoord door veelvuldig en tamelijk laag overvliegende vliegtuigen.

Worden de toeristen weer af- en aangevoerd? Fijn, dan komen ze weer terug met het coronavirus.

En dan hebben we het maar niet meer over hoeveel schoner de lucht was tijdens de coronacrisis.

Anneke Koehof, Amsterdam

De brieven van 24 juni 2021:

Het lef van Van Agt

Wat een mooie, dappere en ongetwijfeld moeilijke beslissing van oud-premier Dries van Agt om het lidmaatschap van het CDA op te zeggen.

De heer Van Agt kan zich niet meer vinden in de standpunten van het CDA met betrekking tot het lot van Palestina en de Palestijnen. Het CDA heeft zich recent op een onchristelijke manier laten zien met het tegenstemmen op meerdere moties die het lot van de onderdrukte Palestijnen zouden kunnen helpen.

Ik heb diep respect voor de heer Van Agt die in de late herfst van zijn leven en na een levenslang lidmaatschap van KVP en CDA het lef heeft om z’n hart te volgen.

Carel Ram, Hoofddorp

Nieuw containerbeleid

Aan de artikelen in Het Parool over de problemen met afval en de ingezonden brief met de kop ‘Hulp van stickers’ in de krant van maandag, wil ik nog iets toevoegen.

Enige dagen geleden deed ik bij de gemeente melding van overvolle restafvalcontainers en de troep die als gevolg daarvan rond de container slingerde. Ik kreeg daarop het volgende antwoord: ‘In stadsdeel Zuid zijn we de afgelopen maanden begonnen met een nieuwe manier van inzamelen. Voorheen werd op vaste dagen de ondergrondse container in uw buurt geleegd. Nu komen we alleen als de container vol is of bijna vol is. We voorspellen nu wanneer containers bijna vol zijn en geleegd moeten worden. Dit kunnen we omdat we jarenlang veel gegevens verzameld hebben. Wij komen nu alleen langs als de container bijna vol is en niet meer op vaste dagen. We hoeven daardoor minder vaak te rijden en dat is beter voor het milieu.’

Blijkbaar is de gemeente Amsterdam tegenwoordig helderziend! In de normalemensenwereld heet dat gewoon koffiedikkijken.

Saskia Bermans, Amsterdam

Elitehorloges

Is het aanstellerij of gewoon humor die klokkies in het stuk ‘4x langste dag’ in Het Parool van maandag? Laten we het maar op het laatste houden, want wees eerlijk: zelfs het goedkoopste is, à raison van 5600 euro, voor een heel select gezelschap.

Aart Nieuwland, Leeuwarden

Zuidasambities

Mooie brief van Henneke Hagen over de vestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in de Spaarndammerbuurt.

Ik denk dat er wel iets valt af te dingen op de stelling dat de buurt arm is (kijk maar eens naar de huizenprijzen op Funda), maar belangrijker is natuurlijk de constatering dat de opening van een bibliotheek op de Zuidas niet zozeer de ambitie van de OBA is, als wel die van dit kneiterlinkse college.

Dus misschien is het een idee deze brief aan de, in de naburige Staatsliedenbuurt wonende, Rutger Groot Wassink te sturen.

Ramon van der Storm, Amsterdam

De brieven van 23 juni 2021:

Mondkapjes in het ov

Mensen die met meerdere huishoudens in een auto zitten worden niet gecontroleerd op mondkapjesplicht en reizigers in het ov wel. Waarom dit verschil?

Het ov is belangrijk, en ik maak mij zorgen over het gebruik van auto’s in de binnenstad. Ik moet als postbezorger twee keer de Weesperstraat oversteken, wat mij per oversteek meer dan vijf minuten kost. Wie doet hier iets aan en zorgt dat deze auto’s niet meer naar de binnenstad gaan?

Ik erger mij er elke dag aan dat ondanks de coronacrisis autogebruik wel wordt toegestaan. Het ov wordt haast ontraden en door het verlengde mondkapjesbesluit ook fysiek onaantrekkelijk gemaakt.

Ik hoop op een minister die meer oog heeft voor het gebruik van het ov. Een die er zelf ook gebruik van maakt en het ook propageert.

Peter Overwijk, Amsterdam

Tweedehands

De bewering dat ‘tweedehands ooit voor milieubewusten en hippe voorlopers was’ (Het Parool, afgelopen zaterdag), is niet juist.

De groep die allereerst in tweedehands spullen liep, zijn mensen met de laagste inkomens. Geen hipsters te zien hoor, in de kringloopwinkels die toen zijn gestart.

Nu is het inmiddels zo dat de mooiste spullen vaak worden weggekocht door de leukerd met meer geld op zak. Dat is ze uiteraard zeer gegund, maar daardoor gaan de prijzen wel merkbaar omhoog en de spoeling wordt dunner. Bovendien zet de tweedeling in de maatschappij door.

Saskia Kuntze, Amsterdam

Distributiecentrum

Sinds kort weten we dat Ahold het bedrijf is dat een distributiecentrum wil kopen in de Lutkemeer. “Het wordt toch al gebouwd, dan kunnen we het net zo goed kopen,” is hun insteek.

De gemeente zegt: “We hebben de grond nodig, want Ahold wil daar een distributiecentrum hebben.” En zo houden ze elkaar in de tang.

Wat de echte achterliggende drijfveren zijn van dit idiote plan, is complexer en inzicht hierin wordt bemoeilijkt door de vele ondoorzichtige bv’tjes van de SADC (Schiphol Area Development Company). En hoe meer bv’s, hoe groter de stank.

Laura van Vliet, Nieuw Vennep

Boulevardpers

Met verbijstering heb ik de berichten van de gerenommeerde pers gelezen en gehoord over het handen schudden van Willem-Alexander in de Oranjestraat donderdagavond.

Totaal overbodig werden bij zijn misstappen ook nog even de Griekenlandreisjes aangehaald. Ik dacht dat dat inmiddels wel genoeg was uitgemolken.

Nog erger waren de commentaren van de leden van het kabinet die zo nodig wat van het handen schudden moesten vinden. Het zou ze sieren om wat te vinden van het feit dat er na drie maanden nog steeds geen nieuwe regering is.

Ik heb zo langzamerhand het idee dat ik in een bananenrepubliek woon waar iedereen elkaar de maat neemt. Mijn ergernis heeft niets te maken met wel of niet een koningshuis, ik vind het treurig dat de journalistiek hier hele verhalen aan wijdt. Dit vind ik onwaardig en riekt naar boulevardpers.

Hennie van der Baan, Amsterdam

De brieven van 22 juni 2021:

EK-marketing

Met grote verbazing las ik het commentaar van Marcel Beerthuizen van bureau Bigplans afgelopen donderdag in het artikel over de sponsoractie van de voetbalspelers.

Als adviseur partnership heeft hij wel een erg achterhaald beeld van product placement op basis van het principe ‘wie betaalt bepaalt’.

In dit digitale tijdperk van transparantie en de macht van de consument ziet hij ethiek binnen marketing volledig over het hoofd.

Coca-Cola en Heineken zijn geen weldoeners om het Europees voetbal mogelijk te kunnen maken. Ook zij hebben marketingdoelen te behalen.

Als spelers hier dan tegen in verweer komen, is dat niet opmerkelijk. Het is eerder een product van de tijdgeest: de consument laat zich niet alles meer door de strot duwen, ook een speler niet.

Ik sluit me aan bij de moderne visie van Frank van den Wall Bake: product placement moet een zorgvuldige match zijn, anders gaat het tegen je werken als merk.

Mark Verhoeven, Eindhoven

Waar is de orgelman?

Langzamerhand start de binnenstad weer op. De winkels ontvangen hun klanten en de horeca mag steeds meer.

Al die reuring dringt door in mijn kleine praktijk in het centrum. Met mijn klanten deel ik altijd de geneugte van onze prachtige stad, die besproken worden tijdens een pedicuresessie met de ramen open. Eén ding laat toch nog op zich wachten, en wordt erg gemist.

Klokslag vier uur. Klanten die het waarderen maken expres rond die tijd een afspraak, om tijdens hun behandeling te worden voorzien van een muzikale toevoeging van de orgelman op de Heiligeweg.

De orgelman heeft geen idee, maar mijn klanten riepen: “Waar is de orgelman gebleven?” Goeie vraag. Wij missen hem.

Anita Lindenkamp, Amsterdam

Vergelijkcultuur

Dat we onszelf steeds vergelijken met anderen is een van de grootste boosdoeners waardoor we massaal op zoek gaan naar meer, beter, groter, lees ik in het artikel van Raounak Khaddari van zaterdag over de ontelbare online cursussen voor een succesvoller en gelukkiger leven die worden aangeboden.

Social media vergroten deze vergelijkcultuur, maar bieden dus ook zelf de oplossing hiervoor met allerlei cursussen. Dit is een fuik.

De goedkoopste, snelste en tevens confronterendste cursus voor acceptatie van jezelf is: geef jezelf een detox van social media voor een week. Biedt daarna zelf de cursus ‘Omgaan met de druk om almaar beter, meer en groter te moeten en willen zijn’ aan.

Caroline Reineke, Amsterdam

Woningtekort

Hoe kan het toch, met het oog op het woningtekort, dat in het blok van Eigen Haard waar ik woon zeker vier woningen leegstaan?

Saskia Osterholt, Amsterdam

De Gouden Koets

De Gouden Koets is een perfect symbool voor de monarchie: beide zijn zwaar achterhaald en kunnen het best in een museum worden opgeborgen.

Adriaan Intveld, Arnhem

De brieven van 21 juni 2021:

Anticonceptie

Inderdaad wordt te veel gefocust op de vrouw, en pas daarna gepleit voor anticonceptie door de man. (Het Hoogste Woord van zaterdag)

Als een vrouw bewust geen kinderen (meer) wil krijgen, kan ze zich laten steriliseren. Waarom vergeten we altijd dat mannen die geen kinderen willen voor een vasectomie kunnen kiezen? Uiteindelijk goedkoper dan condooms, pasta’s, de pil, en dergelijke. Zo kan je de problematiek verkleinen.

Het zou winst zijn indien alle anticonceptie in de basisverzekering wordt opgenomen, zelfs buiten de eigen bijdrage om, wat van belang is voor de mensen zonder of met een klein budget. Ik pleit voor studies hierover en verwacht verbetering.

Rupino Griffioen, Amsterdam

Anticonceptie (2)

Was een anticonceptiemiddel voor mannen maar zo ‘een­voudig’ als voor vrouwen.

Ik weet er twee: het condoom en sterilisatie. Sterilisatie klinkt mij erg definitief, of in elk geval moeilijk te herstellen. Was er maar een anti­conceptiemiddel zoals vrouwen gebruiken, ik zou het graag en met alle liefde nemen.

Peter Kersbergen, Amsterdam

Boedapest

EK-fans zijn welkom in Boedapest als ze aan een aantal coronagerelateerde eisen voldoen meldt de KNVB. Wat de KNVB daaraan had kunnen toevoegen: mits je je niet met één van de LHBTIQ-letters identificeert. Dan ben je in dit EU-land niet welkom.

Het nu eventjes niet kunnen afreizen naar bepaalde vakantielanden vanwege de pandemie voelen we als een grote beperking. Maar dit soort beperkingen zijn niet nieuw voor mensen die niet tot de witte heteroseksuele groep behoren; die ervaren dit soort beperkingen altijd en hun hele leven.

Jeroen Bos, Amsterdam

Hulp van stickers

Toen bij de IJponten het wegdek verdeeld werd in groene zones voor de wachtenden en rode voor het op- of afrijden van de pont, was ik verbluft! De chaos was door zo’n simpele ingreep ineens over!

Het omgekeerde kan ook: voorheen waren de vuilcontainers op ons afvalpunt voorzien van een grote sticker, onder andere met de mededeling dat grofvuil opgehaald wordt op maandag en vrijdag.

Die sticker is vervangen door een biljet met wat aanbevelingen en de mededeling dat je even op een website moet kijken wanneer het grofvuil wordt opgehaald. Niet te geloven wat een chaos er sindsdien is ontstaan: de containeradoptant van een afvalpunt kan elke dag aan de bak en veelvuldig bellen met de gemeentereiniging, want het is niet bij te houden.

Ik zou zeggen: plak de oude versie maar weer op. Zal vast wel duurder zijn dan zo’n algemeen verhaal dat je op elke container kan plakken, maar dan weet tenminste iedereen wanneer het grofvuil wordt opgehaald en kan je iemand die z’n rotzooi op andere dagen neerplempt nog eens hoofdschuddend op die sticker wijzen.

Femmy Peypers, Amsterdam