Opinie: ‘De enige oplossing voor overtoerisme: de toestroom aanpakken. Durft Amsterdam dat aan?’

De toeristenstroom in Amsterdam blijft maar groeien. Beeld NurPhoto via Getty Images

Het rapport van ABN Amro met ‘een nieuwe kijk op het toerisme in Amsterdam’ gaat voorbij aan de crux van het probleem. Namelijk dat toerisme naar Amsterdam sinds 2014 jaarlijks – met uitzondering van de coronajaren – met 10 procent groeit en het aantal inwoners met 1 procent. Het probleem is het volume, het aantal toeristen in relatie tot de omvang van de stad.

De kern is dus de toevoer van toeristen, iets waarover ABN Amro met geen woord rept. Niets over de plannen van Schiphol om uit te breiden met een vierde terminal voor tien miljoen extra passagiers, niets over de plannen om een tweede luchthaven in Lelystad te openen. Niets over plannen om de Passenger Terminal Amsterdam te verhuizen of een tweede cruiseterminal in de regio te bouwen. Zonder iets te doen aan de toestroom, zullen alle maatregelen onvoldoende effect hebben.

De bank adviseert de gemeente om het niet alleen op te pakken, maar ‘samen met de toeristensector’. Eerder in het rapport schrijft zij dat daarbij gezegd moet worden ‘dat 86 procent het probleem van het “overtoerisme” niet onderkent’. Begrijpelijk, want de sector profiteert van overtoerisme. De toerist blijft niet weg omdat het te druk is. Integendeel, de massa trekt de massa aan.

Spreiding is een illusie

De andere aanbeveling is het spreiden van drukte vooraf. ABN Amro stelt voor om de drukte te spreiden door de toeristen vooraf te informeren, om zo hun gedrag te beïnvloeden. Dit gaat voorbij aan het feit dat de meeste vrijetijdstoeristen die Amsterdam aandoen van dichtbij komen, hun beslissing kort voor vertrek maken, vooraf vervoer en logies boeken maar vaak ter plekke bepalen wat ze willen doen. Spreiding is een illusie, en vooraf al helemaal.

In het rapport en in Het Parool gaat de discussie ook over het wel of niet verhogen van de toeristenbelasting om zo het aantal bezoekers te beïnvloeden. Amsterdam heeft al de hoogste toeristenbelasting in Europa en het fors verhogen zal een waterbedeffect hebben. De toerist zal in de omliggende regio verblijven en Amsterdam als dagbezoeker aandoen, waardoor het economisch belang sterk zal afnemen.

Voelt de gemeente de urgentie, durft zij vergaande maatregelen te nemen? Gaat ze gebruikmaken van haar positie als aandeelhouder van Schiphol? Kiest ze voor het afbouwen van cruisetoerisme, de meest vervuilende vorm van toerisme met de laagste besteding? Gaat ze alles op alles zetten om de tweede luchthaven niet open te laten gaan? Heeft de stad, kortom, voldoende lef?

Stephen Hodes, Muiden