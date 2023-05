Opinie: ‘De ene na de andere veganistische zaak verdwijnt, doe er iets aan’

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat er gezonder voedsel wordt aangeboden in de stad. Beeld Getty Images

Het zijn vaak de pioniers die een hoge prijs betalen voor hun durf. Dat geldt ook voor de ondernemende veganisten die beter, diervriendelijker en (h)eerlijk(er) voedsel willen produceren als alternatief voor de fastfoodrestaurants van deze wereld. Neem als voorbeeld de succesformule’s van Vegan Junkfood Bar of The Advocado Show. Achter deze concepten zitten vaak flinke investeerders en marketinggenieën.

Desastreuze ontwikkeling

Helaas geldt dit niet voor alle ondernemers die zich op het terrein van de vegan restaurants, takeaways of mengformules begeven. Nu het nieuwe ervan af is, de coronaperiode definitief ten einde is, de huurprijzen voor bedrijfsruimte weer flink zijn gestegen en de inflatie en personeelskosten desastreuze vormen aannemen is daar voor deze ondernemers van het eerste uur, met weinig kapitaal, niet meer tegenop te werken. En dan laat ik de regelzucht van Amsterdam (discussies en dwangsommen over een of twee tafeltjes buiten bij een mengformule) nog buiten beschouwing.

De ene na de andere veganzaak verdwijnt of staat op het punt te verdwijnen (Yoghurt Barn, Vegabond) en zo is er nog een aantal veganistische concepten waarvan het de vraag is of zij zullen overleven. Onbegrijpelijk dat een stad als Amsterdam dit laat gebeuren.

Geen partij

We weten allemaal dat we minder vlees moeten eten. Is het niet voor het milieu, dan is het wel dat we niet alle mensen in de toekomst kunnen voorzien van vlees. Voor een kilo vlees is gemiddeld vijf kilo veevoer nodig. Met de huidige klimaatverandering en bevolkingsgroei gaat dat niet lukken. En last but not least zijn er de dieren zelf, een gewichtig onderdeel van ons ecosysteem, wier welzijn aandacht verdient.

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat er in de stad gezonder voedsel wordt aangeboden. Maar op deze manier, met in deze stad alleen al 22(!) vestigingen van het zeer kapitaalkrachtige McDonald’sl, gaan we het natuurlijk niet redden. Een hamburger van deze keten is goedkoper dan een veganistisch alternatief. Het mag duidelijk zijn dat dit moet veranderen. En dan laat ik de gezondheidsrisico’s en de toenemende druk op de gezondheidszorg gemakshalve maar even achterwege.

In Berlijn wordt het aanbod aan ­vegan restaurants en winkels met succes ondersteund door de lokale overheid. Het kan dus wel. Hierbij wil ik daarom graag een oproep doen aan de gemeente Amsterdam: red het gezonde voedsel! Bedenk in samenspraak met de resterende ondernemers een overlevingsplan om dit alternatieve voedselaanbod voor de toekomst veilig te stellen.

Iedereen heeft recht op goede voeding en een leefbare planeet.

Karel den Blijde, Amsterdam