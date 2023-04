Opinie: ‘De eisen die de VU stelt aan fossiele bedrijven zijn nobel, maar naïef’

Volgens Niels Debonne en Edina Doci is fossiele uitfasering (olie en gas in de grond laten) de enige manier om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Begin deze week kondigde de Vrije Universiteit Amsterdam aan dat het enkel nog nieuwe samenwerkingen aangaat met fossiele bedrijven die zich ‘op korte termijn en aantoonbaar committeren aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs’. Fossiele bedrijven zijn welkom op de VU, wanneer ze een concreet kortetermijnplan hebben om niet langer fossiel te zijn. Een nationaal platform met onder meer de fossiele industrie moet de energietransitie in de toekomst vormgeven.

De beslissing om de fossiele industrie geen plaats te geven in een energietransitie die ze stelselmatig saboteert is baanbrekend. De vraag dringt zich wel op wat het heil is van een dialoog met een industrie die, vanuit een pure bedrijfsstrategische winstlogica, diametraal gekant is tegen een snelle uitfasering van fossiele brandstoffen. Die snelle uitfasering is wat de VU-eis om minimaal impliceert.

Koolstofbudget is bijna op

Het loont de moeite om na te gaan wat de VU-eis vanuit klimaatwetenschappelijk perspectief inhoudt. De Parijsdoelstelling tracht de klimaatopwarming te beperken tot ruim onder 2 graden Celcius, omdat verdere opwarming gepaard gaat met gevaarlijke ontwrichting die het menselijke aanpassingsvermogen te boven gaat. Die veiligheidsgrens vertaalt zich in een koolstofbudget, de totale hoeveelheid koolstof die nog kan worden uitgestoten – en dus de totale hoeveelheid olie en gas die nog veilig verbrand kan worden.

Mede door decennia van vertragingsmanoeuvres van de fossiele industrie is dat koolstofbudget nu bijna op – met het huidige uitstoottempo hebben we nog een honderdtal maanden. Omdat met de klimaatfysica niet onderhandeld kan worden en er geen technologie bestaat die in dat tijdsbestek koolstof uit de lucht kan halen is fossiele uitfasering (olie en gas in de grond laten) de enige manier om aan Parijs te voldoen. Tegen 2030 moet driekwart van de olie- en gasproductie verdwenen zijn, en tegen 2034 moet de uitfasering in rijke landen compleet zijn. Dat is de drastische, maar klimatologisch onderbouwde eis die de VU stelt.

Hoe kan de VU toetsen of een bedrijf zich ‘aantoonbaar en op de korte termijn’ committeert aan de Parijsdoelstelling? In elk geval is een bedrijf dat nog steeds naar nieuwe olie- of gasvoorraden zoekt niet in lijn met de doelen. De huidige voorraden zijn al zevenmaal groter dan het overblijvende koolstofbudget. Ook het bouwen van nieuwe boorinfrastructuur is onverenigbaar met de VU-eis: de bestaande infrastructuur vreet het koolstofbudget al ruimschoots op.

Agressief lobbywerk

Er moet verder ook een businessplan zijn waarbij bestaande fossiele productie op de zeer korte termijn afgebouwd en volledig beëindigd wordt. Er dient een einde te komen aan misleidende pr en agressief lobbywerk tegen de energietransitie. Over mensenrechtenschendingen of herstelbetalingen blijft de VU stil, maar ook hier botst de industrie op de kernwaarden van de universiteit.

Het is duidelijk dat de fossiele industrie mijlenver verwijderd is van de VU-eis. Deze bedrijven hebben de energietransitie steeds vertraagd en vormen ook nu nog het belangrijkste obstakel voor doortastend en effectief klimaatbeleid. Dat is niet verrassend – hun businessmodel blijft ontzettend winstgevend – maar het contrast met hun zelfaangemeten imago van leiders in de transitie wordt door de VU treffend doorprikt.

Aanvaardbare gesprekspartner

De VU neemt een dappere beslissing. Het is minder duidelijk waarom de VU tegelijk een nationaal platform wil opzetten waar belanghebbenden, waaronder Shell, over de energietransitie gaan praten. Dialoog is een nobel streven, maar er is een belangrijk verschil tussen een ‘belanghebbende’ en een ‘aanvaardbare gesprekspartner’. De fossiele industrie heeft inderdaad een belang in het energietransitiedebat, maar dat belang is om een fossiele uitfasering te vertragen. De parallellen met de tabakslobby zijn treffend – hun belangen zijn geen aanvaardbare input in een platform over, bijvoorbeeld, verslavingspreventie.

Als het doel is om hen hiermee tot ambitieuzere actie te doen bewegen, is dat goedbedoeld maar naïef. Waarschijnlijker is dat Shell zichzelf hiermee opnieuw onterecht als deel van de oplossing zal kunnen presenteren, en in het slechtste geval biedt dit platform een nieuwe gelegenheid voor manipulatie en agendakaping.

De VU kan van dit platform een belangrijke innovatiemotor maken, als het zich beperkt tot ‘bereidwilligen’, en niet ‘belanghebbenden’. Anders wordt het de zoveelste lobbytent.

Dr. Niels Debonne, Instituut voor Milieuvraagstukken, VU Amsterdam en Dr. Edina Doci, Department of Management and Organization, School of Business and Economics, VU Amsterdam

Dr. Niels Debonne. Beeld -