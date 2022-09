Opinie: ‘De Eiffeltoren staat in het donker, maar Zuid is nog volop verlicht. Stop daarmee!’

Beeld Vincent Spiering

‘Wie is hier nou de weg kwijt?’

Volgens Maarten Racz (Het Parool, 15 september) is het Stedelijk Museum de weg kwijt. Als hij aan het einde van zijn betoog ten onrechte stelt dat een kleedje behoort tot een werk van kunstenaar Mir, dan vraag ik mij af wie hier de weg kwijt is.

Bram Wiertz, Amsterdam

‘De Eiffeltoren staat in het donker, maar Zuid is nog volop verlicht. Stop daarmee!’

De Eiffeltoren en andere monumentale gebouwen in Parijs doen ’s avonds (eerder) de lichten uit. Als bewoner van Amstelveen die regelmatig Amsterdam-Zuid passeert, erger ik mij al langere tijd aan het feit dat bijna alle lichten in de kantoorgebouwen aangaan nog vóórdat de schemering over de stad neerdaalt. Deze brief is een oproep om ook in Nederland alle lichten in kantoor- en monumentale gebouwen ’s avonds uit te laten. En natuurlijk niet alleen in Zuid, maar bij álle kantoorgebouwen in heel Nederland.

Een grote noodzaak in deze tijd van de energiecrisis. Het is niet alleen broodnodig in het licht van energiebesparing, maar het geeft ook het goede voorbeeld aan de burger. En als je dan toch bezig bent, doe dan de deur van je kantoor dicht! Dat bespaart enorm veel warmte die anders de gang op vliegt.

Trees van Hennik, Amsterdam

‘Wat is dán de oplossing voor al die bedelaars, mevrouw Halsema?’

Volgens burgemeester Halsema neemt het aantal bedelbendes toe en wordt er gebruik gemaakt van kwetsbare mensen (Het Parool, 15 september). Maar bedelaars zijn altijd kwetsbaar – niemand doet dat voor zijn of haar lol, of ze nu door een bende ingezet worden of dit uit zichzelf doen. Wat is de oplossing? Niks meer geven dan? Dat zou een optie zijn als de gemeente iets verzint om te handhaven op die bendes. Anders dupeer je ook andere dak- en thuislozen.

Ilona Dekker, Nieuwegein

‘Waarom wil je medeschuldig zijn?’

Als bewoner van de Rijnstraat is het mij vanaf de start onduidelijk geweest wat een flitsbezorger als Getir überhaupt in deze winkelstraat doet. Er zijn twee Albert Heijns, een Vomar en een Dirk gevestigd die tot 22.00 uur open zijn voor alle boodschappen die je wenst, plus nog veel andere zelfstandige levensmiddelenwinkels.

Waarom zou je willen bestellen bij een flitsbezorger die alleen maar ongezonde snacks, snoep en drank verkoopt? Waarvan de bezorgers ook nog voor overlast zorgen met hun asociale rijgedrag en diezelfde bezorgers bovendien onder foute arbeidsvoorwaarden hun werk moeten doen? Waarom wil je daar medeschuldig aan zijn? De flitsbezorging heeft niets goeds te bieden, dus moet snel uit de stad verwijderen.

Sophie van der Winkel, Amsterdam