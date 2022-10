Opinie: ‘De duizenden studenten in Amsterdam kunnen helpen het lerarentekort in de stad op te lossen’

Beeld Vincent Spiering

‘De duizenden studenten in Amsterdam kunnen helpen het lerarentekort in de stad op te lossen’

Door de toenemende vergrijzing zal binnen zeven jaar 30 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs in Amsterdam met pensioen gaan. De Osvo, de koepel van Amsterdamse schoolbesturen, schat dat het tekort aan leraren daardoor groeit tot 942 voltijdbanen (Het Parool, 5 oktober). En dan hebben we het nog niet eens over de leerkrachten die door de huisvestingsproblemen hun heil elders in het land zoeken, waar de banen voor het oprapen liggen. Deze trek is nu al gaande. De nood in Amsterdam is dus ernstiger dan elders.

Maar er is ook specifiek voor Amsterdam een voor de hand liggende oplossing. Met meer dan 100.000 studenten in het hoger onderwijs is er een enorm potentieel aan talenten om de leerkrachttekorten in het voortgezet onderwijs op te lossen. Er moet dan wel soepel worden omgegaan met het bevoegdheidsstelsel dat nu helemaal is dichtgemetseld.

Voorbeelden uit het verleden zijn er: in de jaren vijftig en zestig werd het aanbod van middelbaar onderwijs sterk uitgebreid. Het lerarentekort werd opgevangen door jonge, nog onbevoegde, vakleerkrachten die zelf nog voor hun doctoraal examen studeerden. Velen van hen kozen uiteindelijk definitief voor een onderwijsbaan. Onderwijs Amsterdam: schud de ministeriële protocoltijgers van je af!

Geert-Jan Kemme, Amsterdam

‘Waarom wil Halsema een coffeeshopverbod voor toeristen, maar cocaïne legaliseren?’

Hulde voor Femke Halsema dat ze pleit voor een soort van legalisering van cocaïne, onder strenge voorwaarden (Het Parool, 7 oktober). Helaas vind ik het in tegenspraak met haar eerdere plannen voor een coffeeshopverbod voor buitenlandse toeristen. Als beide worden uitgevoerd kunnen werkloze dealers overstappen naar de wiethandel aan toeristen. Slechts 10 euro per gram in plaats van 50, maar daar is nog best een goeie boterham mee te verdienen.

Edgard Gommeren, Amsterdam

‘Ik pleit voor een ereplek voor Saadia Ait-Taleb-lift’

Burgemeester Halsema maakte woensdag bekend dat burgemeester Eberhard van der Laan een ereplek in de stad krijgt. In dat geval pleit ik ook voor een Saadia Ait-Taleb-lift in het Amsterdamse stadhuis.

Saadia Ait-Taleb gaf als ambtenaar uitvoering aan het antiradicaliseringsbeleid van burgemeester Van der Laan. Deze gaf haar in 2017 strafontslag vanwege het vervalsen van facturen. Het Openbaar Ministerie startte een strafzaak tegen haar. Maar Saadia Ait-Taleb had geen fraude gepleegd. Ze had in opdracht van de burgemeester de administratie van zijn geheime antiradicaliseringscampagne ‘vaag’ gehouden. Pas in juli 2020 werd Saadia Ait-Taleb vrijgesproken en door de rechter ‘van alle blaam gezuiverd’.

Een Saadia Ait-Taleb-lift in het stadhuis zal iedereen die naar ‘boven’ gaat herinneren aan wat de gevolgen kunnen zijn van politiek opportunisme en machtsmisbruik en aan de noodzaak ambtenaren daartegen te beschermen.

M. Visser, Amsterdam

‘Het zijn weer gure tijden in Europa’

In zijn brief pleit Michiel Kamphuis (Het Parool, 7 oktober) voor een Sudetenland 2.0. Als we de Donbas maar afstaan aan Poetin is het conflict opgelost en kunnen we in Nederland weer fijn door met ons eigen leventje. Hebben we dan echt niets geleerd sinds 1938? Gaan we opnieuw een bullebak op het Europese schoolplein zijn zin geven? Alsjeblieft niet.

Kamphuis’ pleidooi is kortzichtig en draait om kortetermijneigenbelang. Ik zou mij doodschamen als we als Nederland en Europa deze weg op zouden gaan en Oekraïne net als de Tsjecho-Slowaken in 1939 zouden verkopen aan, in dit geval, de Russen. En dat allemaal voor de ijdele hoop om zelf zo min mogelijk last te hebben van een bullebak.

Absoluut moeten we de Nederlanders die nu de heftige gevolgen ondervinden van deze oorlog ondersteunen. En Den Haag neemt daartoe reeds omvangrijke maatregelen. Zijn deze genoeg? Vast niet. Maar het eventueel laten vallen van Oekraïne vanwege een relatief klein ongemak in Nederland, is in vergelijking met de dood en verderf die Poetin nu moedwillig in Oekraïne zaait, in mijn ogen een moreel fiasco van onze internationaal georiënteerde samenleving. Het zijn weer gure tijden in Europa.

Patrick Harms, Amsterdam