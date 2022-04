Opinie: ‘De demonisering van de e-bike gaat inmiddels sneller dan e-bikes zelf’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘De demonisering van de e-bike gaat inmiddels sneller dan e-bikes zelf’

De demonisering van de e-bike gaat inmiddels sneller dan e-bikes zelf. De schreeuw om een helmplicht past in die tendens. Zo schrijft Het Parool: “Ze kunnen nu makkelijk 25 kilometer per uur: VanMoof komt volgend jaar met een fiets die 50 kilometer per uur haalt.” In werkelijkheid is 25 kilometer per uur gewoon de wettelijk maximaal toegestane snelheid waarop de fiets trapondersteuning mag geven, en dat doet dus iedere e-bike. De VanMoof die 50 kilometer per uur kan is geen gewone e-bike maar een speedpedelec waarop een helm allang verplicht is.

Blijft een feit: een helm biedt belangrijke bescherming, maar geen absolute veiligheid. Dat moet de fietser toch echt zelf doen. De voetganger trouwens ook, die is met al die fietsers in Amsterdam – en zonder verplichte voetgangershelm – ook zijn leven niet zeker.

Gerard Post Uiterweer, Heemskerk

‘Moet de fiets écht een yuppenspeeltje worden?’

Je zal maar een alleenstaande vader met drie kinderen in de bijstand zijn, en straks verplicht worden om vier fietshelmen à 50 euro per stuk aan te schaffen voor je gezin (Het Parool, 20 april). Moet de fiets écht een yuppenspeeltje worden?

Ed Eringa, Amsterdam Noord

Lhbtq

Jammer dat in het lezenswaardige stukje van afgelopen woensdag over de sluiting van grand café l’Opera en de horeca-carrière van Florine Muije wederom alleen maar de moderne en daarmee anachronistische afkorting lhbtq gebruikt werd. In de homohoreca is vanouds iedereen welkom, maar dat doet niet af aan het feit dat De Club aan de Amstel 178 gewoon een gemengd homo/lesbische disco was en YouII een dancing voor lesbiennes. En als er bij l’Opera nog regelmatig homo’s en/of lesbische vrouwen kwamen, waarom dat dan niet als zodanig gepreciseerd?

Nu overal alleen nog lhbtq staat is voor de lezer niet meer duidelijk over welke subgroep(en) het precies gaat. Door ze niet apart te benoemen gaat voor die groepen bovendien zichtbaarheid verloren die juist zo’n belangrijke verworvenheid was.

Peter Koop, Bloemendaal

Buurtconciërge

Woensdag kwam onze lokale buurtconciërge ons vertellen dat het project per 30 april stopt. Hij zorgde onder andere voor de signalering van losse stoeptegels en reparatie van kapotte bankjes. Het zorgt voor betere leefbaarheid en er is direct contact met de gemeente. Terloops hoorden we hierover tijdens ons koffieclubje op woensdagochtend. Gemeente, wij vragen: gooi dit niet weg! Wij zijn voor behoud van de buurtconciërge.

Francis Braam, Amsterdam-Noord