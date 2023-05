Opinie: ‘De Dag van Europa zouden we groots moeten vieren, juist nu’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Op 9 mei wordt elk jaar de Dag van Europa gevierd. Op deze dag sprak de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, op 9 mei 1950 een historische rede uit in Parijs, waarin de basis werd gelegd voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de huidige Europese Unie.

Op dat moment begon de opbouw van het politieke huis dat tot op de dag van vandaag zorgt voor de waarborging van vrijheid, welvaart en veiligheid. Maar voelen we ons als Europese burgers wel verbonden genoeg met de EU? Leeft de Dag van Europa wel, los van de ambtenaren en anderen die al in het project geloven? Spoiler: nee. En dat is een gemiste kans.

Waar we op Koningsdag de straten oranje zien kleuren en op Bevrijdingsdag mensen dansend genieten van de vrijheid, kan de Dag van Europa slechts rekenen op onverschillig schouderophalen en een enkele verdwaalde Brusselse ambtenaar die op deze dag wél vrij krijgt. En dat terwijl de EU door de oorlog in Oekraïne, de groeiende migratiestromen en hoge energieprijzen steeds belangrijker wordt in ons leven. We voelen de afgelopen tijd de bescherming van Europa steeds meer aan de grens en in onze portemonnee, maar voelen we de verbondenheid ook in ons hart? Nee. Zie daar het grote verschil met de landen aan de randen van het continent, waar in Oekraïne en Georgië vol overtuiging gestreden wordt voor de Europese lotsbestemming.

Viering van de Europese lotsbestemming

Daarom heeft de Dag van Europa meer bezieling nodig. Dit zou een Dag kunnen zijn waar we het verleden van Europa gedenken én de verworvenheden kunnen vieren. En dat niet alleen met gedragen speeches van politici en andere hoogwaardigheidsbekleders, maar juist aan de hand van kleurrijke verhalenvertellers en muzikanten om Europeanen op deze dag bij elkaar te brengen. De Dag van Europa moet niet gevierd worden als de technocratische start van de Europese integratie, maar als viering van een gekozen Europese lotsbestemming. Een Europa dat expliciet kiest voor vrijheid, democratie en mensenrechten, omdat die waarden nu meer dan ooit in het geding zijn. Een Europa dat beseft dat we elkaar moeten vasthouden, omdat we elkaar anders dreigen te verliezen op de kolkende golven van de geschiedenis.

Het is ook een kans voor de EU om zichzelf te profileren tegenover autocratische buren, zoals Rusland. Op 9 mei viert Rusland Overwinningsdag: de dag waarop de overwinning op nazi-Duitsland in 1945 wordt herdacht. Een moment voor president Vladimir Poetin om het land op te stoken vol zogenaamd patriottisme voor een nietsontziende oorlog.

Cultuur en kritiek

Laten we daarom de Dag van Europa nieuw leven inblazen. Inspiratie genoeg, zie de succesvolle bevrijdingsfestivals en Theater na de Dam. Lanceer een transnationaal cultureel programma dat wordt uitgezonden via de nationale media en toegankelijk is voor iedereen. Zend Europese filmklassiekers uit die gaan over onze gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur. Organiseer een festival waar we kunnen dansen met optredens van Dua Lipa, Goldband en U2. Maak een samenvatting van de mooiste Champions Leaguewedstrijden uit de geschiedenis die we kunnen terugkijken als een teken van verbondenheid. En laten we op podia door heel Europa kijken naar Europese cabaretavonden waar we kritisch kunnen zijn op alles en iedereen. Van Viktor Orbán tot het Koningshuis, van Ursula von der Leyen tot het Vaticaan. Juist omdat het hier wel kan.

Het Europese dak boven ons hoofd is belangrijker dan ooit, die verbondenheid moeten we koesteren en vieren. De lotsbestemming van Nederland ligt op dit continent. Laat het de tijd zijn van nieuwe ideeën om Europeanen dichter bij elkaar te brengen, kleur de straten vol blauwe vlaggen met gele sterren. Laten we de Dag van Europa als Europeanen vieren.

Beeld -

Dylan Ahern is oprichter van De Kiesmannen en directeur van de Europese stichting DE/MO. Momenteel toert hij met de theatervoorstelling Op zoek naar Europa.

Thomas Huttinga is schrijver en publicist. Momenteel werkt hij aan een boek over Europese geschiedenis bij uitgeverij Pluim.