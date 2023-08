Opinie: ‘De Czaar Peterstraat is jong en sympathiek en verdient daarom alle aandacht’

Het gaat moeilijk met de Czaar Peterstraat, maar het is niet zo dat alle hoop verloren is, schreef Het Parool vorige week. Ondernemers reageren: ‘Het is essentieel om aandacht te schenken aan de kleine ondernemers die het moeilijk hebben.’

De Czaar Peterstraat is een dynamisch en karaktervol gebied waar doelbewuste ondernemers hun stek hebben gevonden. Velen zijn hier al jaren gevestigd en kunnen van hun passie goed leven. Hoewel de locatie minder geschikt is voor winkels die veel langslopend publiek vereisen, biedt het juist een uitstekende mogelijkheid voor vlaggenschipwinkels van groothandels of bedrijven met een goede online aanwezigheid of die een specifiek aanbod hebben. De straat herbergt talloze kleine winkels, direct toegankelijk vanaf de straat.

In een reportage van Het Parool zei een ondernemer dat de Czaar Peterstraat een ‘mislukt project’ is. Als straatmanager en voorzitter van de ondernemersvereniging staan wij namens de ondernemers klaar om te reageren op dit beeld.

De winkelruimte die in het artikel werd vermeld, is inmiddels weer verhuurd. Verscheidene ondernemers combineren met succes een winkel met een atelier, workshopruimte en tentoonstellingsruimte of bieden er proeverijen aan.

Veel van de winkelpanden in de straat bevatten twee inpandige lagen die zich uitstekend lenen voor zo’n gevarieerde insteek. Niet alleen als noodzakelijke bijverdienste om het hoofd boven water te houden, maar als bewust uitgewerkt bedrijfsconcept.

De Czaar Peterstraat (en de gehele buurt) is een kansrijke broedplaats voor culinaire en artistieke bedrijven en ondernemers, een plek waar kunstnijverheid, ambachtslieden en vakmensen kunnen floreren.

Ligging draagt bij aan de charme

De strategische ligging van de straat, op loop- en fietsafstand van het Centraal Station, in een buurt doordrenkt van historie, draagt bij aan haar charme. Deze buurt was ooit het kloppend hart van handel en industrie, waarvan monumentale overblijfselen getuigen. Het bevatte de grootste scheepswerf van de Verenigde Oost-Indische Compagnie waar zij ongeveer vijfhonderd schepen bouwde.

Later, in het industriële tijdperk, werd de bedrijvigheid vlijtig voortgezet en werden hier vele stoommachines en stoomlocomotieven geproduceerd in de Van Gendthallen, ook wel bekend als de Werkspoorhallen. In het heden vloeit de rijke geschiedenis harmonieus samen met bijzondere winkels, gezellige koffiehuizen, sfeervolle cafés en voortreffelijke restaurants.

De ondernemers, vol passie en trots, presenteren hier op persoonlijke wijze hun veelal duurzame producten en diensten. Ze geven bezoekers graag de tijd om rond te snuffelen en bijzondere schatten te ontdekken, waarbij ze het directe contact koesteren met bezoekers, buren en collega-ondernemers, wat de sociale cohesie bevordert.

De ondernemers zijn betrokken, niet alleen bij hun eigen winkel maar bij elkaar, bij de straat en de gehele wijk, en willen dat mensen zich veilig voelen. Daarom stimuleren ze steevast het onderhoud van de panden en de straat en gaan ze op de barricades voor meer vuilnisbakken, betere straatverlichting en meer groen.

Het zijn deze kleine ondernemingen die het Amsterdamse straatbeeld verpersoonlijken en verrijken en zo, indirect, de toeristische en commerciële aantrekkingskracht van de stad verhogen. Nog belangrijker: ze leveren een stevige bijdrage aan de stadse leefbaarheid.

Ondernemingsgebied heeft steun nodig

Het is essentieel om aandacht te schenken aan de kleine ondernemers die het moeilijk hebben in het huidige ondernemersklimaat. Stephanie Rammeloo, eigenaar van Dreamboat, heeft de noodklok geluid in Het Parool. De impact van corona heeft een zware tol geëist, terwijl de steeds stijgende huren (6 procent per jaar) het ondernemen nog complexer maken.

Dit heeft tot gevolg dat bepaalde kleine bijzondere zaken in verschillende winkelstraten soms hun deuren moeten sluiten. Dit geldt niet uitsluitend voor de Czaar Peterstraat, die bovendien ook te kampen heeft met een gebrek aan bekendheid onder het winkelend publiek.

Ons relatief jonge, sympathieke ondernemersgebied heeft om al deze redenen steun nodig, want het behoud en de ontwikkeling van de Czaar Peterstraat zijn van groot belang voor de straat, buurt, haar gehele gemeenschap en daarmee ook voor Amsterdam.

Geen uniforme eenheidsworst

We willen voorkomen dat het transformeert in een uniforme eenheidsworst waarin hoofdzakelijk grote ketens met rijke financierders het straatbeeld bepalen. De ondernemers zijn trots op hun straat, wijk en de rijke geschiedenis, en streven ernaar om naast kwaliteit en bijzondere, duurzame producten een persoonlijke winkelbeleving te bieden aan buurtbewoners en andere bezoekers.

Een bezoek aan deze wijk en straat is een waardevolle ervaring en verdient alle aandacht die het hoort te krijgen.

Laura Wienesen (voorzitter, Not Just a Gift), HenkJan Laats (Cacaomuseum), Noor Houtakkers (Shaggies), Stephanie Rammeloo (Dreamboat), Mattijs Koornneef (Enoteca Sprezzatura), Lisa Schotman (The Collection One) en Femke Giese (straatmanager) namens de ondernemers van de Czaar Peterstraat, onderdeel van de BIZ Oostelijke Eilanden en Czaar Peterbuurt.