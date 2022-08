Opinie: ‘De Canal Parade wordt gedemoniseerd, straks varen nog maar vijf activistenbootjes mee’

Een inclusiever emancipatie-evenement bestaat niet in Nederland, stelt mede-oprichter van Pride Amsterdam, Siep de Haan. Beeld Remko de Waal/ANP

In 2018 gaven bezoekers de Canal Parade het rapportcijfer 8,7 in een onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam. De politiek en de gemeente krijgen dit soort cijfers zeer zelden. Verbeterkritiek van activisten is van harte welkom. Samen moeten we dit unieke evenement blijven koesteren. Een inclusieve Pride met de mainstream regenboogfamilie, de honderdduizenden bezoekers, het bedrijfsleven en activisten samen.

Maar een vriendelijk bedoelde groet – ni hao – van de organisatoren aan de eerste pan-Aziatische deelnemer aan de Canal Parade, leidt tot kritiek. Met deze groet zouden alle Aziaten over één kam worden geschoren. Hiermee zou deze groet niet alleen de diversiteit van de deelnemers ontkennen maar ook ordinair racistisch zijn, aldus Amy Molin, bestuurslid van Asian Raisins in Het Parool van zaterdag 20 augustus.

Terwijl deze groet zo positief bedoeld was en de organisatie juist heel blij was met deze deelnemers. Worden wij als Nederlanders kwaad wanneer we in Azië worden begroet met het Engelse good morning of het Duitse guten tag? Nee toch? Een vriendelijke groet is een vriendelijke groet!

Prachtig gebaar

De Pride Amsterdam is een feest met inhoud. Al 27 jaar heeft de Pride succesvol aandacht gevraagd voor de specifieke rechten van alle leden van de regenboogfamilie. En dat is zeker nog nodig: bijna de helft van alle mainstream lhbtq-personen heeft nog last van discriminatie en durft niet hand in hand over straat.

Dit is het meest inclusieve evenement van Nederland. Geen ander evenement dat structureel zoveel aandacht genereert rond de lhbtq-gemeenschap. Pride Amsterdam behoort tot de meest toonaangevende van Europa, niet in de laatste plaats door het unieke format van de extravagante Canal Parade.

Deze zomer heb ik samen met Barrie Stevens tachtig boten van de parade 2022 mogen aankondigen. Op die boten vertegenwoordigers van alle kleuren van de regenboog, alle letters van lhbtq, alle mogelijke roze netwerken van het Nederlandse bedrijfsleven, het roze netwerk van het leger, een delegatie van het kabinet, de burgemeester van Amsterdam. Een inclusiever emancipatie-evenement bestaat niet in Nederland.

Een deel van de criticasters, verenigd in een vermeende ‘klankbordgroep’, bestaat uit linksgeoriënteerde splintergroepen en activisten. Dit smaldeel wil de deelnemende bedrijven wegjagen omdat zij te commercieel zouden zijn. Het tegendeel is waar: bedrijven zijn solidair met de Pride.

De deelname van het bedrijfsleven afdoen als pinkwashing is kortzichtig en agressief. De gemeente sponsort de Pride voor iets meer dan 15 procent – zo’n 300.000 euro op totale kosten van 1,8 miljoen in 2019 – en de resterende 85 procent moet vanuit de bedrijven komen. Wanneer burgemeester Femke Halsema (hetero) en de leden van het Nederlandse kabinet meevaren, dan waarderen we hun solidariteit. We beschuldigen hen zeker niet van politieke pinkwashing. Ook de felicitaties van ons koningspaar voor 25 jaar botenparade accepteren we als een oprechte uiting van solidariteit. Wat een prachtig gebaar.

Het met afstand meest bizarre idee van de vermeende activisten is wel het demoniseren of zelfs cancellen van de Canal Parade. Tuurlijk jôh, haal de ruggengraat, het wereldwijd unieke onderdeel van de Pride er gewoon uit. Als je alle mainstream lhbtq-groepen alsmede de commercie wegsnijdt en de bekendste onderdelen van de Pride schrapt, blijf je uiteindelijk zitten met een incrowdfeestje, met misschien nog vijf activistenbootjes, die meevaren in de Canal Parade. Goedgekeurd door de gemeente Amsterdam. Lekker rustig, dat wel.

Bemoeienis

De Pride is een burgerinitiatief. De gemeente en de politiek behoren zorgvuldig om te gaan met de intellectuele eigendommen van derden. Breed is de verbazing over de overmatige belangstelling van de gemeente voor het kleine smaldeel van activisten. Wat is hier de agenda? Wil de gemeente meer invloed op de inhoud van het evenement?

Wanneer we het nieuwe beleidskader vergunningen Pride 2023-2026 lezen, zou je denken van wel. De gemeente wil zich met de inhoud bemoeien, van wie zitting hebben in het bestuur van de organisatie en de opzet van de evaluatiecommissie tot het verbieden van sponsoruitingen van deelnemende bedrijven. Bijkomende eis: dat iedere vier jaar een (andere) organisator wordt benoemd.

Organisaties als het Grachtenfestival of de Uitmarkt krijgen dit soort eisen niet opgelegd. De gemeente behoort iedere organisator van een bewezen succesvol evenement op een gelijkwaardige wijze te behandelen. Waarom dit onderscheid?

Het evenement Pride Amsterdam is nog zeker nodig, bijna de helft van alle mainstream lhbtq-personen heeft nog last van discriminatie en durven niet meer hand over hand over straat.

We zijn als lhbtq-gemeenschap de Pride 27 jaar geleden gestart als een cadeautje aan de inwoners van onze hoofdstad. Omdat we blij zijn om in deze lieve, veilige en tolerante stad Amsterdam te mogen wonen. Het oorspronkelijke concept van de Pride is het creëren van een zichtbaar solidariteitsfeest, waarbij iedereen van harte welkom is.

Kortom: gun iedereen een plekje in de zon. Wees een beetje lief en betrokken naar elkaar.