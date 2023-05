Opinie: ‘De brand op Startblok Riekerhaven had makkelijk voorkomen kunnen worden’

Beeld Dingena Mol

Op 13 november vond er een vreselijke brand plaats op Startblok Riekerhaven, een woningcomplex voor jongeren en statushouders.

Na de brand zijn een aantal rapporten verschenen. Allereerst heeft de brandweer alle containerwoningen in Amsterdam onderzocht op brandveiligheid. Daarnaast heeft de brandweer de brandontwikkeling bij Riekerhaven geëvalueerd. De resultaten van deze onderzoeken waren eenduidig en schokkend: het is zeer slecht gesteld met de brandveiligheid van tijdelijke woningen.

Na de brand liet ook de gemeente alle tijdelijke unitbouw, ook wel containerwoningen, onderzoeken op brandveiligheid. De resultaten waren duidelijk. De meeste tijdelijke complexen voldoen niet aan de eisen en zijn daarmee brandonveilig. Dit kwam voornamelijk door een gebrek aan toezicht.

Een aantal woningen bij Riekerhaven en aan de Zuiderzeeweg, met dezelfde constructie als de afgebrande woonunits, worden in het rapport over de brandontwikkeling op Riekerhaven zelfs brandgevaarlijk genoemd. Zeer ernstig, zeker omdat hier voornamelijk kwetsbare groepen wonen. Statushouders, studenten en jongeren die hun leven aan het opbouwen zijn, moeten we beschermen in plaats van wegzetten in gevaarlijke woningen. Wederom een uitwas van de woningcrisis, die kwetsbare groepen extra raakt.

Aanvullende brandeisen

Ondanks de felheid en duidelijkheid van de rapporten van de brandweer voldoen deze panden wel aan de huidige wet- en regelgeving. Voor ons als Asva is daarmee duidelijk dat de huidige wet- en regelgeving onvoldoende is en aangescherpt moet worden, net als burgemeester Halsema wil.

Eigenlijk had het complex van Riekerhaven aan aanvullende brandeisen moeten voldoen, ware het niet dat de wet het toelaat dat ‘tijdelijkheid’ van een woonunit wordt ontleend aan de locatie, in plaats van aan het bouwwerk. Dat wil zeggen dat het mogelijk is om bouwwerken permanent te gebruiken wanneer ze steeds opnieuw verplaatst worden. Na verplaatsing breekt namelijk een nieuwe periode van tijdelijkheid aan.

Precies dit gebeurde bij Riekerhaven. In 2004 werden de woonunits geplaatst bij de Houthavens. Initieel zouden de woonunits 5 jaar in gebruik zijn. Tot de woonunits in 2015 werden verplaatst naar Riekerhaven, waarna een nieuwe periode van ‘tijdelijkheid’ inging voor 15 jaar. De woonunits bij Riekerhaven zijn dus al bijna 20 jaar in gebruik. Dat betekent dat de woonunits aan eisen van permanente bouw hadden moeten voldoen, en dat er opwaardering in brandveiligheid had moeten plaatsvinden.

Structurele maatregelen

De brandweer roept op tot structurele maatregelen om de brandveiligheid te verbeteren. Hopelijk wordt hier deze keer serieuzer gehoor aan gegeven. Dit is namelijk niet de eerste brand in een tijdelijk complex. Ook in 2005 vond een brand plaats in een tijdelijk gebouw op Schiphol-Oost. Er vielen toen 11 doden. Om een herhaling van die situatie te voorkomen werd toentertijd een wegwijzer gemaakt met daarin de oproep om bij woningen met schilddakconstructie aanvullende maatregelen te nemen. De holle ruimtes binnen dergelijke constructies zorgen namelijk voor een snelle brandverspreiding en maken het lastig de brand snel te blussen.

Laten we leren van de eerdere branden aan dit soort complexen om verder onnodig leed te voorkomen. Bovenstaande wegwijzers zijn slechts een vorm van pappen en nathouden: de wegwijzer heeft bijvoorbeeld niet geholpen in het geval van Riekerhaven. Tijd dus om aanvullende maatregelen verplicht te stellen bij tijdelijke unitbouw. Moeten we anders wachten totdat hetzelfde opnieuw gebeurt?

Bor van Zeeland, Amsterdam (bestuurslid Huisvesting van de Asva Studentenvakbond)