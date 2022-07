Opinie: ‘De binnenstad is verkwanseld’

Beeld Getty Images/EyeEm

Dweilen met de kraan open

Alles leuk en aardig hoor, al die maatregelen die de overheid voor ons bedenkt om de toenemende hitte beter te kunnen verdragen. Maar welbeschouwd is het dweilen met de kraan open als er niet genoeg gedaan wordt aan de oorzaak van die hitte, ofwel die openstaande kraan. Die openstaande kraan (onder andere de industrie, het vliegverkeer, de open haarden, barbecues et cetera, die CO 2 in de atmosfeer blijven pompen) jaagt de temperaturen op aarde steeds verder op.

En nee, die opwarming stopt niet zolang wij de emissie van CO 2 niet terugbrengen, integendeel: die wordt steeds erger. Die opwarming valt uiteindelijk niet bij te benen met het verdikken van muren van gebouwen, het aanleggen van groene zones of wat dan ook. Dat is enkel symptoombestrijding. Pak allereerst de oorzaak aan en noem de dingen bij de naam! Anders worden we levend verbrand, vroeger of later.

Alan Meekison, Amsterdam

Dwangsommen VWS

Het ministerie van VWS geeft, ondanks een duidelijke uitspraak van de rechter, tóch geen stukken over de mondkapjesdeal vrij. Erger kan het niet in een rechtsstaat!

Overheden die bewust de wet, en zeker rechterlijke uitspraken, negeren zijn openlijk corrupte overheden waartegen keihard moet worden opgetreden: aftreden voor bewindslieden en ontslag op staande voet voor de verantwoordelijke ambtenaren. En liefst strafrechtelijke vervolging, de mogelijkheden zijn er.

Een overheid die welbewust de randen van het recht opzoekt, is als een automobilist die welbewust de randen van de weg opzoekt. Dat kost de automobilist uiteindelijk zijn rijbewijs. En terecht! Maar een rechterlijke uitspraak negeren en er gewoon wat publiek geld tegenaan smijten is ronduit misdadig en legt de bijl aan de wortels van de rechtsstaat. Hier komen vette walmen van corruptie van af.

Peter Goedkoop, Amsterdam

Seafood versus snoep

Wethouder Sofyan Mbarki (Aanpak Binnenstad) kan wel vinden dat de snoepwinkel Candy Pirates bijdraagt aan de diversiteit in de Leidsestraat, maar het voegt vooral nog een ongezonde winkel toe aan deze junkfoodstraat. The Seafood Shop, die daar eerst zat, was ongeveer de enige ‘gezonde’ winkel in de hele straat. Aangezien in de Leidsestraat nauwelijks nog Amsterdammers lopen, betwijfel ik of ze daar snoep gaan kopen. De binnenstad is verkwanseld en er zijn nog maar weinig echte Amsterdammers die daar willen winkelen.

Marieke Duppen, Amsterdam

Christelijke retoriek

Wat een eng domineespraatje over het huwelijk van David van der Meulen in Het Parool van dinsdag. Waar hebben de lezers die weeë christelijke retoriek aan te danken? Komkommertijd, zullen we maar denken.

Camiel de Vries, Amsterdam