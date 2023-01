Opinie: ‘De Bijenkorffile is het directe gevolg van slecht doordachte herinrichting’

Beeld Vincent Spiering

Slecht doordachte herinrichting

Onlangs las ik weer een stuk over de Bijenkorffile. Als de verkeersheuvel op de hoek Damrak/Beursplein wordt verwijderd kunnen auto’s voor de parkeergarage zich rechts opstellen en kan doorgaand verkeer gewoon doorrijden richting Centraal Station. Er zal wel het een en ander moeten worden aangepast om te zorgen dat ook fietsers nog genoeg ruimte hebben. Uiteindelijk is de file het directe gevolg van de slecht doordachte herinrichting van het Damrak en Rokin.

Kees de Voogd, Amsterdam

Gratis tulpen

Iedereen genoot: tulpen, gratis te halen, op het Museumplein in Amsterdam. Drommen toeristen en Amsterdammers in centrum op weg naar Zuid en omgekeerd. Dit is nu typisch een event dat overal kan worden neergezet: In Noord, met Eye of Centraal Station of Nieuw-West met Sloterplas en/of de Molen van Sloten op de achtergrond. Dus voor 2024 kan men al ‘overtoerisme’ verminderen door dit event een vergunning te verlenen als het steeds een ander stadsdeel aandoet!

Gonny van Oudenallen, Amsterdam

Licht aan in rechtbank

Kan dit niet anders? Afgelopen vrijdagavond omstreeks 22.00 uur reed ik langs het in 2021 opgeleverde rechtbankgebouw aan de Parnassusweg. Tot mijn verbazing om niet te zeggen verbijstering waren in het gebouw alle lichten aan. Alsof er geen energiecrisis bestaat. Of werkt justitie ook ’s avonds?

Helma Drukker, Amsterdam

Hulde aan Comedy Central

“Joke Bruijs liet tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden bij haar onderduiken, maar na een week dachten ze: ‘Dan maar Auschwitz.’” Dit soort grappen kwamen aan de lopende band voorbij tijdens de roast van Famke Louise. Wie? Ja ik kende haar ook niet. Maar ik keek wel naar de roast omdat dit tegenwoordig het enige programma op tv is waar humor niet gecensureerd wordt door politiek correcte moraalridders die vinden (lees: afdwingen) dat grappen niet kwetsend, beledigend of racistisch mogen zijn. Echte humor hoort geen grenzen te kennen. Het enige wat telt is dat een grap een goede punchline moet hebben. Of mensen met lange tenen en korte lontjes nou aanstoot nemen aan de grappen of niet, dat hoort niets uit te maken. Comedy Central lijkt de enige zender te zijn die dat begrijpt en dapper genoeg is om de bezwaren van de gedachtenpolitie naast zich neer te leggen. Hulde!

Paul Verstappen, Amsterdam

Geef straten een gezicht

Afgelopen zondag werd de Etty Hillesumbrug in Zuid officieel onthuld. Naast de twee naamborden is daar ook een staander met portret en korte biografie van deze bijzondere vrouw, die door de burgemeester van een doek werd bevrijd. Die staander vormt onderdeel van het project Geef Straten een Gezicht, waarmee de buitenruimte van stad de laatste tien jaar is verrijkt met inmiddels méér dan 450 panelen en staanders.

Juist door te laten zien wie de mensen achter de namen van straten en bruggen waren krijgen die een grotere betekenis en zorgen ze voor een groter bewustzijn van de buurt. En wat betreft de verzetsmensen uit de Tweede Wereldoorlog: op uitdrukkelijk verzoek van stadsdeelvoorzitter Emre Ünver heeft Slotermeer vorig jaar in álle 85 straten en bij 7 bruggen een paneel aan de muur of staander in de grond gekregen.

Paul Fennis en Shirley Brandeis, Amsterdam