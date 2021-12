Opinie: ‘De bibliotheek vernieuwen met events en meningen? Maak liever lezen weer hot’

In de Spaarndammerbiblioteek is de ruimte voor boeken afgelopen zomer verkleind en is een Parcelpakketshop in het gebouw gekomen. Beeld ANP

Boeken lezen werd me met de paplepel ingegoten. Toen ik 12 jaar was, wilde ik als Thea Beckman worden en spannende boeken schrijven over vroeger, zoals Kruistocht in spijkerbroek. Ik had dat niet kunnen ervaren als de bibliotheek er niet was geweest. Mijn wereld werd steeds een beetje groter met elk boek dat ik las.

Het belang van lezen kan niet ­genoeg worden benadrukt. Het is niet alleen goed voor je algemene ontwikkeling en je taalgevoel, maar het brengt je op nieuwe ideeën, het kan je bevestigen en houvast geven en het stimuleert je creativiteit.

Daarom maak ik me zorgen over de huidige ontwikkelingen van de bibliotheek in Amsterdam. In de Spaarndammerbibliotheek is de ruimte voor boeken afgelopen zomer ongeveer gehalveerd en is er een Parcelpakketshop in hetzelfde gebouw gekomen, waar regelmatig luide popmuziek wordt gedraaid. Wat is er gebeurd met die heerlijke regel van stilte in de bibliotheek? Toen ik dat vroeg, zei een ­medewerker me dat de huidige ­directeur de ­bibliotheek wil ver­nieuwen. En dat hield in: minder boeken zichtbaar in de schappen en meer meegaan in de huidige tijdgeest van meningen en events.

Hebben we echt behoefte aan nog meer ­meningen? En nog meer events?

Ik denk dat we ons bewust moeten zijn van de gevaren van deze ont­wikkelingen, want over tien jaar kan het weleens te laat zijn. Ik zie een grootse toekomst voor me voor de ­bibliotheken, inclusief een aanpassing aan de tijdgeest, maar dan wel in de onderwerpen waar de bibliotheek sowieso al goed in is.

Allereerst het zorgdragen voor een goed, breed aanbod van oude en nieuwe boeken, maar ook hulp aan laaggeletterden, ouderen en kinderen. Dus ja: computerles voor ouderen, zodat ze snappen hoe ze hun ­ov-kaart moeten aanvragen. Lezingen over literatuur, poëzie, vreemde talen en andere culturen. Voorlezen aan kinderen van alle leeftijden én jongeren stimuleren tot lezen: maak lezen weer hot.

Geef ruimte aan boeken, zodat je al struinend langs de kasten ineens een schrijver tegenkomt die je nog niet kent en die je kennis laat maken met een nieuw genre.

Alsjeblieft: niet nog meer meningen of events, geen miljoenen euro’s ­uitgeven aan een nieuwe bibliotheek op de Zuidas, terwijl je bezuinigt op de kleine filialen in buurten waar mensen geen geld hebben voor ­boeken. Het wordt tijd dat wij onze stem laten horen!

Hansje Cozijnsen, Amsterdam (Spaarnbiebmoetblijven@gmail.com)