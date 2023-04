Opinie: ‘De Amsterdamse elektronische muziek heeft betaalbare werkplekken nodig’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Amsterdam staat bekend om zijn rijke historie, prachtige grachten en zijn bruisende nachtleven. De stad dreigt zijn status als bakermat van de elektronische dansmuziek echter te verliezen. Een groeiend aantal clubs sluit – zoals het legendarische Trouw en De Marktkantine – en betaalbare ruimtes voor muziekproducers en hun entourage zijn schaars.

Met dat laatste bedoelen we plekken waar muzikanten en creatievelingen tegen een redelijke prijs terecht kunnen om er te werken en samen te komen en te experimenteren en te collaboreren. Werkruimtes als die in Q-Factory en in de A’DAM ­Toren zijn voor veel creatieven onbetaalbaar. Daarnaast worden de vergunnings­eisen steeds strenger, wat het lastig maakt ­nieuwe locaties op te zetten voor de elektronischemuziekscene.

De gemeente Amsterdam heeft onlangs besloten negen clubs, culturele podia en restaurants een 24-uursvergunning te geven. Dat is een stap in de goede richting om een bloeiende, diverse nachtcultuur te stimuleren. Het merendeel van deze locaties ligt echter buiten het commer­ciële bereik, waardoor de toegankelijkheid voor veel creatieven beperkt is. Bovendien is het verkrijgen van een 24-uursvergunning een complex en competitief proces, waarbij initiatieven aan strenge eisen moeten voldoen.

Het is tijd dat we als samenleving erkennen hoe belangrijk deze scene is voor onze stad en we erin investeren om haar te behouden en te laten floreren.

Kijk naar steden als Berlijn en Chicago, die hun elektronischemuziekscene omarmen en ondersteunen. Zo heeft Berlijn onlangs een programma gelanceerd waarbij jongeren tussen de 18 en 23 jaar 50 euro ontvangen om uit te gaan in clubs. In Chicago werd de Independent Venue League opgericht die lokale muziekpodia beschermt en ondersteunt.

154 miljoen exportwaarde

Waarom is het behoud van de elektronischemuziekscene zo belangrijk? Allereerst omdat deze muziek een belangrijk cultureel exportproduct is. Volgens een rapport uit 2019 bedraagt de totale exportwaarde van Nederlandse dancemuziek liefst 154 miljoen euro. Daarnaast draagt de scene bij aan het aantrekken van toeristen en het creëren van een levendige en diverse cultuur in Amsterdam.

Om de elektronische muziekscene te behouden en te laten floreren, zijn er vier concrete stappen die de politiek vandaag kan zetten. Als eerste zou ze stimuleringsregelingen kunnen creëren voor het opzetten en behouden van betaalbare creatieve werkruimtes voor muziekproducers en hun entourage. Dit kan bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies of het verlagen van huurkosten voor dergelijke ruimtes.

Daarnaast zou ze bestaande muzieklocaties kunnen beschermen en de oprichting van nieuwe kunnen faciliteren door het versoepelen van regelgeving en het ondersteunen van ondernemers die zich inzetten voor de elektronischemuziekscene.

De derde stap bestaat uit investeren in educatieve programma’s en initiatieven die gericht zijn op het opleiden en ondersteunen van talent in de elektronischemuzieksector, zoals workshops, masterclasses en samenwerkingen met lokale onderwijsinstellingen.

De vierde stap bestaat uit een subsidieregeling voor programma’s die gevestigde namen verbinden aan opkomend talent.

Internationale reputatie

Het is essentieel dat we als Amsterdam investeren in het ondersteunen en behouden van de elektronischemuziekscene, niet alleen voor het plezier van inwoners en bezoekers, maar ook vanwege de economische en culturele voordelen die dat met zich meebrengt. We moeten investeren in betaalbare en creatieve werkplekken voor muziekproducenten en de mensen om hen heen, zodat zij kunnen groeien en bijdragen aan een levendige en diverse muziekcultuur in Amsterdam.

Natuurlijk moet daarbij ook rekening worden gehouden met de belangen van omwonenden en andere stakeholders. Maar met een goed doordachte aanpak en de juiste investeringen kunnen we ervoor zorgen dat de elektronischemuziekscene in Amsterdam floreert en blijft bijdragen aan de economie en internationale reputatie van Amsterdam.

In tegenstelling tot wat sommige critici lijken te denken, gaat het hier niet om het nachtleven, maar vooral om de creatieven die dancemuziek produceren en de mensen om hen heen die een carrière willen opbouwen. Broedplaatsen kunnen een deel van de oplossing zijn, maar vaak zijn die in verband met geluidsoverlast niet geschikt voor muziekproducers.

Om te voorkomen dat Amsterdam zijn status als bakermat van de elektronischemuziekscene verliest, moeten we een evenwicht vinden tussen het bevorderen van creativiteit en het respecteren van de belangen van alle betrokkenen. Laten we deze stad niet alleen als een historische en toeristische bestemming zien, maar ook als een plek waar innovatie, creativiteit en talent op het gebied van elektronische muziek kunnen gedijen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat Amsterdam zijn positie als wereldleider op het gebied van elektronische muziek behoudt en versterkt. Laten we trots zijn op onze rijke muzikale geschiedenis en investeren in de toekomst van deze bruisende scene. Want uiteindelijk zullen zowel Amsterdammers als bezoekers van de stad ervan profiteren en kan Amsterdam zijn welverdiende reputatie als internationale muziekhoofdstad behouden.

