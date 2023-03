Opinie: ‘De Amstelveense witgoedactie is mislukt’

De actie waarbij inwoners van Amstelveen een voucher voor de aanschaf van witgoed konden krijgen is mislukt, schrijven Wil Roode en Bart Stam namens het Platform Amstelveense Minima. De enige hoop is dat gemeente Amstelveen bezwijkt onder de zware kritiek en alsnog besluit de actie fors uit te breiden.

Op 27 oktober kondigde D66-wethouder Floor Gordon (duurzaamheid) vol trots de nieuwe witgoedactie aan op de gemeentelijke website. Inwoners van Amstelveen met een minimuminkomen zouden een voucher (cadeaubon) van 500 euro krijgen voor de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine, vaatwasser, koelkast, koelvriescombinatie of wasdroger. Goed voor het milieu en vooral goed voor de portemonnee van deze veelgeplaagde doelgroep. Alle inwoners die in 2022 de energietoeslag van 1300 euro hebben ontvangen, zouden een brief ontvangen. In totaal waren er duizend vouchers beschikbaar.

Vanaf dinsdag 14 februari viel bij de geselecteerde Amstelveners dan eindelijk de felbegeerde brief op de deurmat. Met een code konden zij hun cadeaubon aanvragen, om bij elektronicazaak BCC aan het Gelderlandplein in Amsterdam-Buitenveldert een nieuwe wasmachine of vaatwasser aan te schaffen. Amstelveen heeft al jaren geen BCC-vestiging meer.

Bliksemsnel handelen was geboden, want de brief bleek naar maar liefst vierduizend huishoudens te zijn gestuurd. Een kans dus van 25 procent, iets hoger dan een rondje Russisch roulette (16,6 procent). Was men net een of meerdere dagen van huis, niet zo digitaal vaardig of werd de brief later bezorgd dan dinsdag 14 februari: jammer dan! Binnen twee dagen waren alle bonnen op en moesten de achterblijvers tandenknarsend plaatsnemen op de wachtlijst. Dit leidde uiteraard tot veel kritiek en woedende reacties van mensen die elk dubbeltje moeten omdraaien en de waardebonnen zeer goed kunnen gebruiken. Eén slimmerik informeerde nog bij de Kansspelautoriteit of de gemeente Amstelveen met de witgoedactie misschien de Wet op de Kansspelen had overtreden, maar dat bleek niet het geval te zijn.

De enige die het allemaal positief inzag was de wethouder zelf. Het feit dat de cadeaubonnen in een recordtempo op waren, zag zij als een teken van de grote betrokkenheid. Bovendien maken de Amstelveners op de reservebank volgens Gordon over twee maanden opnieuw kans. Dit omdat er volgens haar altijd mensen zijn die hun voucher niet gebruiken.

Dit laatste lijkt slechts voor een enkeling te zijn weggelegd, gezien de snelheid waarmee de cadeaubonnen werden aangevraagd. Daarnaast is het volstrekt onduidelijk wie er dan als eerst aan de beurt komen. De enige reële hoop is dat de gemeente Amstelveen bezwijkt onder de zware kritiek en alsnog besluit de witgoedactie fors uit te breiden. De gemeente heeft tevens besloten dat mensen hun cadeaubonnen ook kunnen besteden bij de detailhandel in Amstelveen, zoals DIS aan de Lindenlaan.

Wil Roode en Bart Stam namens het Platform Amstelveense Minima