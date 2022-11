Opinie: ‘De Alliantie moet zich schamen voor het plan om de woningen uit het Entropotdok te verkopen’

Het Entrepotdok in Amsterdam. Beeld Eva Plevier

In Het Parool van maandag 7 november las ik een artikel over het voornemen van woningcorporatie de Alliantie om 140 sociale huurwoningen uit het Entrepotdok te gaan verkopen. Ik was verbijsterd en vind het een grote schande.

In het artikel is ook sprake van het project dat in de jaren tachtig onder leiding van Jan Schaefer tot stand was gekomen. Ik gun Jan een hoop, maar dit is te veel eer voor hem. Jan Schaefer heeft kunnen afmaken wat door anderen is gerealiseerd, hij mocht nog net de feestelijke opening verrichten door middel van het schoonspuiten van de laatste gevels.

In 1972 kwam wethouder Han Lammers met het onzalige idee om van het Entrepotdok (een gigantische rij prachtige oude pakhuizen, die ernstig aan het verloederen waren) een rijkeluiswijk te maken, vergelijkbaar met de Doklands in Londen. Plannen voor galeries, koffiebarretjes, cafés en restaurants, waar de toen nog zeldzame yup zijn tijd dicht bij huis kon doorbrengen.

Deze plannen vormde de aanleiding tot de oprichting van het Kadijkencomité. Dit comité van buurtbewoners heeft de megalomane ideeën succesvol bestreden en jarenlang gevochten voor het restaureren en verbouwen van het Entrepotdok ten behoeve van de sociale woningbouw, die uiteindelijk is gerealiseerd door architect Joop van Stigt.

Onderdeel van de strijd van het Kadijkencomité betrof ook de overdracht van de panden aan een woningbouwcorporatie; daar lag immers de garantie dat ook minder draagkrachtigen in goede, betaalbare en mooie woningen konden wonen. Het werd woningcorporatie de Dageraad, een corporatie die ervaren was in het bezit en onderhoud van monumentale panden, bewoond door doodgewone Amsterdammers.

Jarenlang is er terecht gepronkt met het Entrepotdok, ambtenaren en politici uit de hele wereld tot en met Amerika kwamen kijken naar dit kunststuk en konden niet geloven dat het hier toch echt ging om sociale woningbouw.

En nu, dankzij het neoliberalisme, is het Entrepotdok aan de beurt: de Dageraad werd de Alliantie en de sociale woningen in het Entrepotdok zullen worden verkocht. Een regelrechte uitverkoop van sociaal en cultureel erfgoed.

De Alliantie moet zich schamen.

Lousje Koning, Amsterdam