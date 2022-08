Opinie: ‘Dat Oekraïners worden voorgetrokken, komt niet voort uit racisme’

Oekraïense vluchtelingen in het Savoy Hotel in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. Beeld Daphne Lucker

Mohammed Badran en Sandrine Lafay schreven een sterk opiniestuk over het voortrekken van Oekraïense vluchtelingen (Het Hoogste Woord van 13 augustus). Echter, met hun beroep op racisme overspelen ze hun hand.

Terecht komen Badran en Lafay op voor de gelijke rechten voor alle vluchtelingen aan de grens. Terecht wordt een voorkeursbehandeling door het College voor de Rechten van de Mens veroordeeld als discriminatie. Terecht ook roepen Badran en Lafay de lezer op dit discriminerende beleid te bevragen.

Maar discriminatie is niet gelijk aan racisme of ‘instituties [die] in staat zijn systemen te creëren’. In zo’n serieuze zaak volstaat terugvallen op vage verklaringen niet. Wat dat betreft, ligt hier inderdaad een verantwoordelijkheid voor sociale wetenschappers om op te komen voor een completer mensbeeld, zoals Egbert Bömers eerder al (Het Hoogste Woord van 18 maart) suggereerde.

Want waar Badran en Lafay aan voorbijgaan, is de empathische herkomst van deze discriminatie. Sociaal psycholoog Daniel Batson heeft in de vorige eeuw al onderzoek gedaan naar deze schaduwkant van empathie. In een beroemd experiment kregen proefpersonen een verhaal over een meisje met kanker te horen om empathie op te wekken. Wanneer ze vervolgens de kans kregen haar voorrang te geven op de wachtlijst voor een levensreddende operatie, deden de meeste mensen dit zonder blikken en blozen, omdat het meisje dicht bij hen stond.

De keerzijde daarvan is dan ook: wie buiten de empathische cirkel valt, trekt aan het kortste eind. Hoogleraren Paul den Lange en Kees van den Bos schreven de pijnlijke waarheid toen zij in hun opiniestuk illustreerden waarom niet-Oekraïense vluchtelingen vooralsnog buiten de empathische cirkel vallen (Het Hoogste Woord van 12 maart).

Deze tragiek herhaalt de woorden van Adam Smith in The Theory of Moral Sentiments (‘Theorie van de morele gevoelens’). Hij beschrijft al in de achttiende eeuw treffend hoe de ondraaglijke pijn van mensen buiten onze empathische cirkel verbleekt bij een klein persoonlijk ongemak. Onze morele emoties schieten in zo’n geval tekort.

Deze bijwerking van empathie toeschrijven aan racisme ,voegt weinig toe. Sterker: het werkt potentieel polariserend wanneer de discriminatie voortkomt uit goede bedoelingen. Iemand die alleen Oekraïners mee wil nemen in zijn auto doet dat vanuit een goed hart, het zou alleen mooi zijn als dit hart groter was.

In een complexe wereld zijn goede bedoelingen niet altijd voldoende. Het siert een mens dan om het beste in de mens te zien, soms ook tegen beter weten in.

Wesley Sloot, Dordrecht