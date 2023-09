Opinie: ‘Dat Mona Keijzer bij Op1 niks kon zeggen over softdrugs is niet haar, maar ons probleem’

Veel Op1-kijkers vielen vorige week over de schoorvoetende bekentenis van Mona Keijzer, premierskandidaat voor de BoerBurgerBeweging (BBB), dat ze niet het volledige partijprogramma kende. Maar Jona van Loenen roept op om vooral juist de hand in eigen boezem te steken, als we zelf niet willen dat het enkel om ‘de poppetjes’ draait.

De verkiezingscampagne is nu dan toch echt losgebarsten. De VVD heeft van migratie en bestaanszekerheid haar speerpunten weten te maken. Met het partijprogramma ‘Recht doen’ doet het CDA weer een sterker beroep op de christelijke normen en waarden. Pieter Omtzigt doet mee met zijn eigen NSC, en Frans Timmermans zal met de PvdA/GroenLinks-combinatie een gooi naar het Torentje wagen. En tot slot zal de BBB door ‘premierskandidaat’ Mona Keijzer de verkiezingen in worden geleid.

Laatstgenoemde zat vorige week dan ook bij Op1 om over haar kandidaatschap te praten. Het gesprek ging over haar beweegredenen om de overstap te maken, welke doelen en ambities de BBB waar wil maken, er werd gevraagd of het wegkapen van zetels van onder andere JA21 wel in de nieuwe bestuurscultuur paste. Maar na afloop ging het maar over één moment.

Presentator Tijs van den Brink stelde halverwege het gesprek dat de BBB al sinds haar oprichting voor de legalisering van softdrugs pleit, terwijl het CDA al sinds jaar en dag mordicus tegen is. Hij vroeg vervolgens wat ‘premier Keijzer hiervan zou zeggen’. Deze antwoordde dat ze dit gedeelte van het partijprogramma nog niet had gelezen, en daarover dus geen mening had.

Een premierkandidaat die nog niet het hele partijprogramma heeft gelezen, what’s not to like? pic.twitter.com/PqzC4aXxlr — Stylistoloog van de Sterren (@momofsaul) 1 september 2023

‘Wikipediasering’ van de journalistiek

Sociale media en opiniemakend Nederland explodeerden. De een sprak schande dat een premierskandidaat het partijprogramma niet vanbuiten kende. De ander stelde dat het tekenend was voor de ‘zeteltje-overcultuur’ die binnen Den Haag is gaan heersen. En op X (voorheen Twitter) kwam Sander Schimmelpenninck alweer snel op zijn paradepaardje aanrijden door te spreken over de culturele dominantie van ‘domrechts’. Het is illustratief voor het perverse, giftige politieke klimaat waarin het hebben van een mening tot het ultieme doel is verheven. We vinden nu, en denken later. Van homo sapiens naar homo opiniens.

Neem de manier waarop de journalistiek wordt bedreven. Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of een maatschappelijk probleem wordt gereduceerd tot een opiniepeiling, waarvan de uitslag vervolgens als nieuws en belangwekkend inzicht wordt gepresenteerd. Wat vindt de Nederlander van het nieuwe pensioenstelsel, de kritische depositiewaarde, de toename van depressies onder jongeren, of het exportbeleid naar China? Niets is nog veilig voor de vraag wat we ergens van vinden. Waarom dit gevraagd wordt, of het relevant is, en wat al die meningen nou eigenlijk betekenen – dat wordt niet besproken. Het gaat er gewoonweg om dat er iets wordt gevonden, zonder dit op de inhoud te controleren. Het is de ‘wikipediasering’ van de journalistiek.

Opiniedwangbuis

Hetzelfde zie je gebeuren bij interviews. Vroeger was het nog gangbaar om ‘kunt u dat eens uitleggen?’ of ‘hoe zit dat precies?’ te vragen, maar tegenwoordig zijn deze vragen volledig verdrongen geraakt door ‘wat vindt u daarvan?’ of ‘wat is daarop uw commentaar?’ Wetenschappers en experts die niet zo uitgesproken zijn, doorgaans omdat ze ergens veel van afweten en daardoor de nuances kennen, leveren ‘saaie’ televisie op, waardoor ze niet uitgenodigd worden.

Programma’s hebben immers liever een stellige opinie van iemand zonder inhoudelijke kennis, dan een informatieve beschouwing van iemand die verstand van zaken heeft. We zijn door deze ‘mediacratie’ in een instant-opiniedwangbuis terechtgekomen. Het feit dat men iets vindt is het belangrijkst geworden, in plaats van hoe iets daadwerkelijk zit, en waarom.

Hoewel dit ongetwijfeld vermakelijke televisie en nieuws heeft opgeleverd, creëren media hiermee een groot maatschappelijk probleem. Het zorgt er namelijk voor dat we de oorzaken van onze problemen niet meer ontleden, omdat we voortdurend afgeleid zijn door meningen.

Hou op met peilingen

Het betekent ook dat vakinhoudelijke politici die in staat zijn om de problemen echt op te lossen door ‘onvoldoende zichtbaarheid’ en ‘een beperkt publiek profiel’ niet meer komen bovendrijven. En tot slot zijn onze volksvertegenwoordigers continu bezig brandjes te blussen die door de media gesticht zijn, en komen ze niet meer aan hun werk toe.

De media moeten hun verantwoordelijkheid nemen door het tij in deze zee van instant-opinies te keren, en daarvoor hoeven ze eigenlijk maar een paar dingen te doen. Nodig in praatprogramma’s altijd minimaal twee experts per onderwerp uit om er inhoudelijk over te praten. Hou op met de voortdurende peilingen om te kijken wat de mensen op straat ergens van vinden. En stop met het vragen naar de meningen van politici, maar vraag in plaats daarvan wat het probleem is, hoe ze dit zouden oplossen en waarom.

Met de verkiezingen op komst is dit hét moment om dit te realiseren. We roepen allemaal dat Den Haag weer om de inhoud en niet om ‘de poppetjes’ moet draaien, maar daarvoor moet allereerst de inhoud eens boven de mening worden gesteld.

Jona van Loenen is publicist en manager van een start-up.