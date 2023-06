Opinie: ‘Dat jongens worden gedemoniseerd, is een gevaarlijk narratief’

Jongeren komen om zich in te schrijven bij het Amsterdamsch Studenten Corps, waar vorig jaar ophef ontstond over de manier waarop vrouwen werden behandeld. Beeld Sem van der Wal/ANP

In zijn opinie in Het Parool en daarna ook bij Op1 roept Siep de Haan op tot het stoppen van het demoniseren van mannen. Zonder enige wezenlijke onderbouwing schetst hij het doemscenario dat het old boys network vervangen zou worden door het new girls team, omdat de huidige generatie jongens constant wordt benadeeld in een steeds vrouwelijkere samenleving. Wat een onzin.

Stop met het demoniseren van mannen, bepleit leraar en columnist Siep de Haan, die een gebrek aan positieve rolmodellen hekelt. ‘’Het is belangrijk om positieve rolmodellen te zien. (..) Meiden hebben hartstikke veel goede voorbeelden.'' #Op1 #WNL pic.twitter.com/uFaM8Vn8sZ — Op1 (@op1npo) 1 juni 2023

Als argument hiervoor stelt De Haan, zonder daarbij enige cijfers te noemen, dat sommige sectoren nu bijna uitsluitend uit vrouwen bestaan. Onderwijs bijvoorbeeld, waarvan De Haan als wiskundedocent toch zou moeten weten dat in het middelbaar en voortgezet onderwijs het aandeel mannelijke en vrouwelijke docenten met 50 procent evenredig verdeeld is. Behalve in het basisonderwijs natuurlijk, waar vrouwen met hand en tand hun meerderheid van 87 procent verdedigen, omdat het zulk goedbetaald en hooggewaardeerd werk is.

Het gaat niet slecht met het old boys network

Verder noemt De Haan bijvoorbeeld de rechterlijke macht, waar vrouwen voor 60 procent de dienst uitmaken (wat een onrecht), en de culturele sector, waar 60 procent van de besturen uit mannen bestaat, en waar duidelijk is dat mannen gemiddeld 50 procent meer verdienen. Zo slecht gaat het dus ook weer niet met het old boys network in Nederland.

Sterker nog, Nederland stond vorig jaar nog op de 28ste plaats in de Global Gender Gap Index, ver onder andere westerse landen. Opmerkelijke genoeg zegt De Haan echter: ‘De huidige generatie jonge meiden is helemaal niet zielig, ze doen het hartstikke goed in de maatschappij,’ waarmee hij impliceert dat de emancipatie van vrouwen in Nederland is voltooid en dat ze inmiddels zelfs de boventoon voeren.

Dat vrouwen het goed doen is inderdaad fantastisch, zeker als je je realiseert dat ze in een maatschappij opgroeien waar, ik noem maar iets, twee op de drie vrouwen tussen 12 en 25 op straat worden lastiggevallen door mannen, en waar nog steeds minder vrouwelijke ceo’s zijn bij beursgenoteerde bedrijven dan ceo’s die Peter heten.

Geen keerzijde van gelijkwaardigheid

Het kan mannen dus niet gaan om materiële ongelijkheid, waarin ze overduidelijk vandaag de dag nog steeds een groot voordeel hebben. Het gaat mannen om immateriële zaken, namelijk het gevoel dat ze overal de schuld van krijgen.

Dat veel jonge mannen zich in deze tijd onderdrukt voelen is waar, zo schrijft ook Richard Reeves in zijn boek Of Boys and Men, en het daar over hebben is goed. Maar dat jongens worden gedemoniseerd is een gevaarlijk narratief, omdat het zorgt voor een misplaatst gevoel van slachtofferschap en vijandigheid richting vrouwen. De Haan heeft ongetwijfeld het beste voor met alle kinderen in zijn klas, maar door te spreken over ‘de keerzijde’ van emancipatie slaat hij de plank volledig mis. Er is geen keerzijde van gelijkwaardigheid.

Huisvader met een moestuin

Er zijn wel gevolgen van gelijkwaardigheid. Wat De Haan, denk ik, bedoelt is dat veel jongens en mannen in een steeds gelijkwaardigere samenleving op zoek zijn naar hun identiteit, en dat we het ook daarover moeten hebben. Dat is waar, maar mannen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen in deze zoektocht en zelf naar oplossingen zoeken voor hun frustratie. Vrouwen hebben het druk genoeg.

Zoals Reeves stelt kan een belangrijke oplossing zijn dat mannen meer in ‘vrouwensectoren’ gaan werken, waar ze overigens met open armen ontvangen zullen worden - andersom is dat wel even anders. Een nieuw narratief voor jongens over mannelijkheid in een geëmancipeerde samenleving is ook belangrijk, en misschien helpt het, zoals De Haan betoogt, om daar een positief rolmodel voor te creëren. Wat dachten jullie van een leuke huisvader met een moestuin?

Geen nieuwe feiten

Ten slotte is het goed te vermelden dat ik in dit stuk helemaal geen nieuwe inzichten of argumenten heb aangedragen, maar dat het blijkbaar nog steeds nodig is om de feiten te herhalen.

Kortom, De Haan probeert met voorgewende feiten een misnoegd onderbuikgevoel te onderbouwen, en dat zijn pleidooi een plek krijgt in deze krant en bij Op1 is wonderbaarlijk. Sterker nog, het moedigt een gevaarlijk slachtofferschap onder jonge mannen aan dat totaal onterecht is.