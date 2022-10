Opinie: ‘Dat is schrikken: weer een rigoureus plan om bomen te kappen in Amsterdam’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

‘Waarom gaat die bomenkap zo rigoureus?’

Met schrik lees ik over de te plannen kap van vleugelnootbomen in de Frans Halsbuurt (Het Parool, 10 oktober). Het is toch te gek dat er eerst wordt gezegd dat de bomen nog zeker 25 jaar te leven hebben en dan ineens nog maar 5 jaar? Dat ruikt naar corruptie. Indertijd zou het hele Amstelveld ook gekapt worden, maar door ernstige bezwaren en acties uit de buurt is het tegengehouden.

Hans Kaljee, de bomenconsulent van de stad, was er trouwens wel voor indertijd. Van bovenaf zagen de bomen op het Amstelveld er slecht uit, maar intussen staan ze er toch nog maar en hebben ze de zware storm dit voorjaar overleefd.

Ik wil best geloven dat bomen soms gekapt moeten, maar waarom dan weer zo rigoureus, en een herinrichting die drieënhalf jaar gaat duren? Dan maar geen herinrichting, het zag er daar zo prachtig uit. Wanneer stopt Amsterdam eens met het aanharken?

Renée van der Haar, Amsterdam

‘In actie komen op basis van anonieme beschuldigingen houdt klikcultuur in stand’

Los van de vraag of mevrouw Arib nu wel of niet correct heeft opgetreden naar het Kamerpersoneel zou het presidium nimmer op basis van anonieme brieven tot een onderzoek hebben moeten besluiten. In actie komen op basis van anonieme beschuldigingen is het belonen en in stand houden van een klikcultuur. Het doet denken aan de DDR, waar de ene helft van de bevolking de andere helft bij de Stasi verlinkte.

Ook de Sicherheitsdienst kreeg in de jaren ’40-’45 dagelijks postzakken vol anonieme klikbrieven van zogenaamd goede Nederlanders die een rekening te vereffenen hadden met hun buurman of werkgever. Het is te beschamend voor woorden dat het presidium van de Tweede Kamer dit achterbakse gedrag honoreert met een onderzoek. Het geeft daarmee als volksvertegenwoordigers het slechte voorbeeld.

Susanna Vorst, Amsterdam

‘Alles maar in regenboogkleuren schilderen is geen oplossing’

Op 11 oktober is het Coming Out Day en de gemeente Amsterdam plaatst in het centrum zes bankjes. ‘Wanneer je Amsterdam binnenkomt zie je direct waar de stad voor staat’ aldus Diederik Brink van D66.

Maar waarom alleen in het centrum van de stad en bijvoorbeeld niet in de Westelijke Tuinsteden, de Diamantwijk of de Bijlmer? Daar valt nog heel veel meer acceptatie te winnen in dit vraagstuk.

Acceptatie is een proces dat zich niet laat versnellen door zes regenboogbankjes. Daar is tijd voor nodig en in gesprek zijn en blijven met mensen die er anders over denken. Alles maar in regenboogkleuren schilderen is geen echt antwoord op het toenemende antihomogeweld.

Ilona Dekker, Nieuwegein

‘Die miljarden aan milieuschade betalen wij wel’

Het ziet ernaar uit dat de grootste agrarische vervuilers binnenkort een riante bonus krijgen voor de door hun bedrijfsvoering aangerichte schade aan de natuur. Deze schade wordt op geen enkele manier in rekening gebracht. Welnee, die miljarden betalen wij wel want o, o, wat zijn we trots op de boer!

Margot Nieuwenhuis, Amsterdam