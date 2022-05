Opinie: ‘Dat er steeds meer mensen aankomen, deert de tramchauffeur niet; hij kijkt niet op of om’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Er komen steeds meer mensen aan, maar de tramchauffeur kijkt niet op of om’

In reactie op de brief van Rob Spel van dinsdag: Het is bijna half elf ’s avonds. Het Concertgebouw stroomt leeg en de halte aan de Van Baerlestraat vol.

Er staan twee trams achter elkaar. De voorste begint te rijden. De achterste, lijn 3, rijdt naar voren en stopt.

Ik denk in te kunnen stappen, en ik ben niet de enige. Maar de deuren gaan niet open. Hoewel er volop ruimte in de tram is, blijven ze dicht.

De tramchauffeur is vastbesloten. Hij staat bij de stoplichten en is al gestopt op de halte, helemaal achteraan. Dat er steeds meer mensen aankomen, deert hem niet. Hij kijkt niet op of om. Verschillende mensen proberen de knopjes om de deuren te openen. Na een paar minuten rijdt de tram halfleeg weg.

Gelukkig kan mijn avond niet meer stuk. Prachtig concert gehad, het is droog en ik ben goed ter been. Maar toch een beetje vreemd. Je zou denken dat de tram er is om mensen te vervoeren.

Madeleine Kiers, Amsterdam

‘Als je een hekel hebt aan massatoerisme moet je ook niet naar Venetië gaan’

Laat Amsterdam niet zo’n bende worden als Venetië, luidt de hartekreet van Henk de Vries in zijn brief van woensdag. Hij was daar een paar dagen voor de Biënnale. Tja, zo zijn er ook mensen die een paar dagen naar Amsterdam gaan voor De Nachtwacht. En zij schrikken misschien ook wel van al die medetoeristen en de zooi die dit soms met zich meebrengt.

Anders gezegd: als je een hekel hebt aan massatoerisme moet je ook niet naar Venetië gaan.

Bert Fakkeldij, Almere

‘Eetcafé Kikkie ligt niet in de Jordaan, maar net daarbuiten’

In Het Parool van maandag 25 april staat op pagina 25 een artikel over Kikkie van de Prinsensluis. Dit eetcafé is niet, zoals de kop vermeld, in de Jordaan gevestigd, maar net daarbuiten. Het ligt - Prinsenstraat 30 - wel binnen de Grachtengordel.

Henk Visser, Amsterdam

‘Gelukkig bestaan ze nog, Amsterdammers die andere mensen in hun waarde laten’

De ingezonden brief van Catelijne Elzes van dinsdag is mij uit het hart gegrepen! Heerlijke positieve en zonnige fietstocht van Oost naar de Nieuwmarkt. Precies zoals Amsterdam al jaren is!

Gelukkig bestaan ze nog, de Amsterdammers die zonder gêne andere mensen in hun waarde laten, zonder vooroordelen en zonder vingerwijzen en zonder zogenoemde vernieuwende (geïmporteerde) waarden. Dank Catelijne!

Wim van Dam, Broek in Waterland

Bijdehand

Mijn dochter is bijen aan het tellen/ Vraag me niet hoe zij dat doet/ “Het is een kwestie van goed kijken,”

zegt ze/ “Ik herken ze aan hun snoet.”

Frans van Vuuren, Diemen