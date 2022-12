Opinie: ‘Dat de administratieve druk de zorg hindert, wekt geen verbazing’

Beeld Vincent Spiering

Administratie en zorg

Laatst een column van Marcel Levi over de regeldruk in de zorg en nu een ludieke studie waaruit blijkt dat de administratieve druk de zorg hindert. Als je regelmatig met de zorg te maken hebt, wekt dit geen verbazing. Mijn moeder is opgenomen in een verpleeghuis en ik verbaas mij ook over de enorme administratieve rompslomp. Nu ik zo’n twee maanden rondloop in een verzorgingstehuis vallen mij toch wel dingen op:

- er wordt standaard bloed afgenomen bij opname, hoewel het medisch dossier er is en er geen aanleiding toe is,

- aanspreekpunt en eindverantwoordelijke worden zorgcoördinator en staan niet meer op de groepen,

- zorgplanbesprekingen met familie wordt gedaan door zorgcoördinator en twee verpleeghuisartsen.

Ik merk dat er op de werkvloer eigenlijk te weinig personeel beschikbaar is, maar heb de indruk dat er veel personeel is dat niet op de werkvloer staat.

Helaas komt de cultuur van alles vastleggen en vinkjes zetten in steeds meer sectoren voor. Denk maar eens aan de belastingdienst, onderwijs en banken. Als we daar eens mee zouden stoppen, is het personeelstekort waarschijnlijk ook minder en hebben mensen meer plezier in hun werk.

Inge Bultman, Ouderkerk aan de Amstel

Vrouwonvriendelijk WK

Goed om kritisch te zijn over de misstanden in Qatar (Supergelikt maar leeg WK, dinsdag 20/12). Ik mis alleen wel de spreekwoordelijke olifant in de kamer: vrouwenrechten. Niet alleen werd de hand geweigerd van de vrouwelijke scheidsrechter Neuza Back, werkelijk een walgelijke vertoning.

Wat ook genoemd mag worden is dat Qatar in de top 10 staat van allerslechtste landen voor vrouwen om te leven; het staat om precies te zijn op plek 137 van 146 (WEF Global Gender Gap Report 2022). Het wordt tijd om de helft van de wereldbevolking op waarde te schatten. Nooit meer een WK in een vrouwonvriendelijk land!

Ine Reijnen, New York

Inreisverbod David Icke is politiek proces

De voorzieningenrechter handhaaft het aan David Icke opgelegde verbod om het Schengengebied in te reizen. Het hebben van kritiek op politici en overheden mag geen reden zijn iemand de toegang te ontzeggen. Voor ordehandhaving kan politie worden ingezet. Het is dan ook een politieke uitspraak die gericht is tegen hen die kritiek hebben op het overheidsoptreden van de afgelopen jaren. Daarin was beroving door de overheid van burgerrechten schering en inslag: demonstraties werden verboden.

Omdat de politie tegendemonstranten niet zou aankunnen, mag Icke twee jaar het Schengengebied niet inreizen, ook niet voor familiebezoek aan Nederland met kerst. De gerechtelijke uitspraak is buitenproportioneel. Het geeft overheden een vrijbrief om overheidskritische meningen van burgers onder het mom van bedreiging voor de openbare orde de mond te snoeren.

Paul Schermers, Apeldoorn