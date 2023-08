Opinie: ‘Dapp’re strijders tegen onverdraagzaamheid: Ajax moet zich nu echt gaan uitspreken voor lhbtq-acceptatie’

De strijd voor acceptatie van lhbtq’s is nog steeds keihard nodig, blijkt wel uit de reacties onder de post van Ajax. Beeld Getty Images

Afgelopen weekend besteedde Ajax op social media aandacht aan Pride Amsterdam. De post op Twitter en Instagram was zelfs voor de meest conservatieve aansteller in de verste verte niet aanstootgevend: gewoon een foto van een rij Amsterdamse gevels met daarboven de woorden ‘Amsterdam Pride’ en drie andreaskruisen in regenboogkleuren.

Happy Amsterdam pride everyone! pic.twitter.com/TDJpn1KH3w — AFC Ajax (@AFCAjax) 29 juli 2023

De social post is niet echt van de creativiteit die we gewend zijn van het socialteam van Ajax, dat ons de afgelopen jaren regelmatig verwende met slim verzonnen en strak geproduceerde video’s, maar het is tenminste iets.

Het is goed om te zien dat de club waar wij zo trots op zijn, en die tegelijk ook trots is op Amsterdam, een belangrijk en uitermate Amsterdams evenement als Pride niet ongemerkt voorbij laat gaan. Ajax is er immers voor alle Amsterdammers. Of je nou jong bent of oud, binnen of (ver) buiten de ring woont, en of je nou hetero, homo of iets anders bent: als je juicht voor Ajax ben je Ajacied. Daar is iedereen het over eens – dat hoopte ik althans, misschien tegen beter weten in.

Haatdragende reacties

Er blijken namelijk veel mensen te zijn die zich Ajaxfan noemen, maar die hier heel anders over denken. Onder de Pridepost verschenen honderden haatdragende reacties, stuk voor stuk nog teleurstellender dan de resultaten van Ajax de afgelopen tijd. Als je naar de Instagrampagina van Ajax gaat, kun je de comments nog steeds bekijken. Kots-emoji worden afgewisseld met betogen over ‘LGBTQ+ ziekte’ en oproepen om sport en politiek toch vooral gescheiden te houden.

Om dat laatste misverstand meteen maar uit de wereld te helpen: er is niets politiek aan het steunen van pride. Het is niet woke of links om voor gelijke rechten te zijn. Opkomen voor acceptatie van lhbtq’s is, net als het uitbannen van racisme, een strijd van en voor iedereen.

De strijd voor acceptatie van lhbtq’s is nog steeds keihard nodig, blijkt wel uit de reacties onder de post van Ajax. De vanzelfsprekendheid waarmee mensen zich online uitspreken tegen gelijke rechten voor mensen met een andere geaardheid dan de hunne, is onacceptabel. Deze zogenaamde Ajaxfans doen dat vaak niet eens anoniem, maar gewoon onder hun eigen naam, met een foto van hun gezin erbij. Ze schamen zich er niet voor om lhbtq’s als ziek of minderwaardig neer te zetten, integendeel.

Homohaat dieper geworteld dan clubliefde

Daarom zou het goed zijn als de club het niet bij deze post op social media laat. Het is nu juist tijd om door te pakken, en afstand te nemen van dit rotte deel van de supportersschare.

Door zich nog meer uit te spreken kan Ajax laten zien dat het niet normaal is om zo te denken of te praten over andere mensen. Ajax kan de acceptatie van lhbtq’s echt verbeteren. Elke jonge voetballer die voor zijn geaardheid kan uitkomen bij zijn teamgenoten, en daarbij de steun van de grootste en mooiste club van het land in zijn rug voelt, telt mee.

Misschien dat een groep supporters zich van Ajax afkeert als de club een sterk standpunt inneemt. Nou en? Het enige wat de club daarbij te verliezen heeft, is de steun van het deel van de aanhang bij wie de homohaat dieper geworteld is dan hun clubliefde.

Elke week een regenboogband

Laat de aanvoerder van Ajax komend seizoen elke week met een regenboogband aantreden. Laat spelers en staf zich uitspreken tegen homo- en transhaat. Maak duidelijk dat het niet normaal is om homoseksualiteit een ziekte te noemen, leg desnoods als club zélf wedstrijden stil als van de tribunes spreekkoren klinken waarin de scheids of de tegenstander voor homo worden uitgescholden.

Laat elke wedstrijd voorafgaan door een optreden van Jennifer Hopelezz en vervang de vlaggetjes bij Europese wedstrijden voor regenboogexemplaren. Laat Ajax een voorbeeld zijn voor andere clubs op het gebied van acceptatie, zoals het dat ook is op het voetbalveld. Dapp’re strijders tegen onverdraagzaamheid.

Alleen door de boodschap van gelijkheid en acceptatie voor iedereen te blijven herhalen en te onderstrepen, niet alleen tijdens Pride maar het hele jaar lang, kan de verandering die zo hard nodig is, plaatsvinden.

En als dat ervoor zorgt dat die stoere jongens die op Instagram homo’s uitschelden hun seizoenskaart opzeggen: prima, tot nooit meer ziens. Er staan duizenden mensen in de rij om hun plek over te nemen. De sfeer in het stadion zal er geen spat minder om worden.



Nils de Lange is freelance journalist en Ajaxfan