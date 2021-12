Opinie: ‘Dankzij vaccineren komt difterie nu gelukkig bijna niet meer voor’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Dankzij vaccineren komt difterie nu gelukkig bijna niet meer voor’

Wat een geweldig stukje van Cokkie Tesselaar in Het Parool van zaterdag (over het vaccineren tegen difterie na de oorlog). Ik ben het volkomen met haar eens. Ook ik heb deze ervaring toentertijd doorstaan. Ik was tien jaar. Kan me niet meer herinneren hoe mijn ouders daarop gereageerd hebben, maar ze zijn zeker niet naar school gerend om te protesteren. En gelukkig komt difterie haast niet meer voor. Inderdaad hadden we kou en honger. Voedsel op de bon. Wat zijn we nu rijk . Alles is te koop, zelfs je gezondheid.

L.G. de Winter, Amsterdam

‘Amsterdammers verdienen nog altijd minder dan de uitkeringsnorm’

Parveen Mohan (HHW donderdag) heeft echt geen enkel idee waar het over gaat. Hoezo een belachelijk hoge armoedegrens. Beste Parveen, voor de meeste mensen betekent dit een leefgeld van €50 per week. Daarnaast is het geen uitkering en daarnaast een volledig inkomen. De premie is maximaal €219 per maand. Die tweemaal per jaar wordt uitbetaald. De inkomsten uit arbeid worden nog steeds verrekend met de uitkering.

Amsterdammers verdienen dan altijd nog minder dan de norm van de uitkering. Zodra dit meer is dan de norm van €1075 incluis vakantiegeld wordt de uitkering beëindigd. Verdiep en lees je eerst goed in op het onderwerp voordat je een zo ongefundeerde mening ventileert. Je doet daar een hele grote groep Amsterdammers heel erg mee tekort.

Mars Louters, klantmanager Werk, Participatie en Inkomen Amsterdam

Windmolenenquête

Onlangs heb ik de gemeentelijke enquête over de plaatsing van windmolens ingevuld en sloeg ik steil achterover van de manipulatieve vragen. Respondenten worden gedwongen om zichzelf in de voet te schieten door voorkeuren voor de minst slechte opties te geven. Deze ‘keuzes’ worden vervolgens geframed als ‘de wil van de Amsterdammer’. En de keuzes zijn vaak volslagen onduidelijk of krankzinnig.

Er staat bijvoorbeeld bij een vraag dat men 17 windmolens wil bouwen, en je kunt dan kiezen tussen veel kleine of weinig grote. Maar er staat niet of die geplande 17 grote of kleine molens zijn. Of de vraag ‘Als het helpt voor planten en dieren, zou ik windmolens liever dicht bij huizen en bewoners zetten’. De stelling is dus óf je helpt de fauna om zeep, óf je helpt de gezondheid van tienduizenden Amsterdammers om zeep. Deze coalitie is echt alle schaamte voorbij.

Burcin Cakir, Amsterdam

Dienstbare overheid

Bas van Weegberg legt in zijn artikel over de overheid als werkgever (HHW, zaterdag) de vinger op de zere plek. Betere beloning van ambtenaren, lagere werkdruk en meer zeggenschap op de werkvloer leiden tot een betere, meer dienstbare, overheid. En dan zal die waardering op termijn hopelijk terugkomen.

Esther Reijnders, Zaandam

Meningen verschillen

In Het Parool van zaterdag een treffend verschil van mening (over de Meilandjes) tussen columnist Fretz pagina 12 en Gül pagina 63. Ik ga voor Gül.

Rien Visscher, Den Haag